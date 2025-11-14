Điểm tên loạt mỹ phẩm mới nhất vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Ba doanh nghiệp bị nêu tên gồm Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á, Công ty TNHH Phát Anh Minh và Công ty cổ phần Nam dược Hải Long. Ngoài ra, một sản phẩm kem chống nắng do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị xác định là hàng giả.

Kem chống nắng LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++

Thu hồi 22 sản phẩm của Công ty Đại Cát Á do thiếu hồ sơ chất lượng

Theo Cục Quản lý Dược, 22 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (TP.HCM) công bố và lưu hành đã bị thu hồi vì doanh nghiệp không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng yêu cầu. PIF là tài liệu bắt buộc đối với mỹ phẩm lưu hành tại Việt Nam nhằm chứng minh nguồn gốc, an toàn và chất lượng.

Danh mục thu hồi gồm nhiều loại serum, toner, kem dưỡng như Queendoes Essential PDRN Serum, The Skin House Wrinkle Collagen Toner, Snail Mucin 5000 Ampoule, Retinol Booster Concentrate… Các Sở Y tế địa phương phải thông báo tới toàn bộ cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng các sản phẩm này và trả lại cho đơn vị cung ứng.

Doanh nghiệp phải thu hồi toàn bộ hàng hóa, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11/2025. Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát quá trình thu hồi.

23 sản phẩm của Phát Anh Minh cũng bị thu hồi vì không xuất trình PIF

Cục Quản lý Dược tiếp tục ra thông báo thu hồi 23 mỹ phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh (Hà Nội) đưa ra thị trường. Các sản phẩm chủ yếu thuộc nhóm chăm sóc tóc, chăm sóc cá nhân như Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner, Viral Purple Colorditioner, BondFix Conditioner, cùng kem đánh răng trẻ em Lion Kids’ Toothpaste.

Tương tự trường hợp Đại Cát Á, lý do thu hồi là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình PIF. Các cơ sở kinh doanh phải ngừng bán, sử dụng và trả lại sản phẩm. Công ty Phát Anh Minh phải hoàn tất thu hồi, báo cáo trước ngày 25/11/2025, dưới sự giám sát của Sở Y tế Hà Nội.

Gel Panda Baby Bạch Liên bị thu hồi vì không đạt chỉ tiêu vi sinh

Một sản phẩm khác là Gel Panda Baby Bạch Liên (tuýp 30g) của Công ty cổ phần Nam dược Hải Long bị buộc thu hồi vì mẫu kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Lô sản phẩm số 310525P1 được lấy mẫu tại Nghệ An cho thấy không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các địa phương dừng kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm, tổ chức thu hồi và tiêu hủy theo quy định. Công ty Nam dược Hải Long phải báo cáo kết quả thu hồi trước ngày 12/12/2025. Sở Y tế Hải Phòng được giao giám sát việc thu hồi và tiêu hủy.

Thu hồi kem chống nắng LYZEEN vì là hàng giả

Đáng chú ý, Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành kem chống nắng LYZEEN Whitening Protective Spectrum Sunscreen SPF50+ PA++++, sau khi giám định cho thấy sản phẩm là hàng giả và không đạt chất lượng.

Theo Sở Y tế Phú Thọ, mẫu kem bị giám định tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy chỉ số chống nắng SPF thực tế thấp hơn 70% so với bao bì. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã xử phạt hành chính và đề nghị thu hồi số tiếp nhận công bố.

Sản phẩm do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, sản xuất tại Hàn Quốc. C&B phải thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả lại và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/11/2025. Sở Y tế Phú Thọ sẽ giám sát quá trình thu hồi.

Cục Quản lý Dược cảnh báo các địa phương tăng cường kiểm tra, lấy mẫu

Trước hàng loạt vi phạm, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố: tăng cường truyền thông để người dân không sử dụng các sản phẩm vi phạm; yêu cầu cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc buôn bán, tiêu thụ sản phẩm bị thu hồi; tăng cường lấy mẫu mỹ phẩm lưu hành trên thị trường, kịp thời phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Cục Quản lý Dược nhấn mạnh các doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ quy định, đặc biệt là việc chuẩn bị và xuất trình PIF khi được kiểm tra, nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng và minh bạch thị trường mỹ phẩm.