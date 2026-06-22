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Điểm nóng xung đột ngày 22-6: Mỹ được gì sau khi dội 13.000 đợt không kích vào Iran?

Phương Linh
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Sau 13.000 đợt không kích trút xuống Iran, Mỹ không những không đạt cam kết ban đầu mà còn phải ký thỏa thuận với chính giới lãnh đạo từng muốn loại bỏ.

Theo tờ Telegraph, sau 13.000 đòn không kích của Mỹ, quyền lực tại Iran chuyển từ cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei sang con trai ông Mojtaba Khamenei cùng nhóm tướng lĩnh cứng rắn trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Giới cầm quyền Iran quyết chịu đựng 40 ngày không kích liên tục từ cả Mỹ và Israel, cùng lúc làm tê liệt nguồn cung năng lượng thế giới thông qua đóng cửa eo biển Hormuz.

Mỹ có gì sau khi dội 13.000 đợt không kích vào Iran? - Ảnh 1.

Thời điểm Mỹ "nắm đằng chuôi" trong đàm phán với Iran đã qua. Ảnh: AP

Hiện thời Mỹ đã bắt đầu đàm phán với Iran sau khi hai bên ký kết Bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, nếu vấn đề hạn chế chương trình hạt nhân Iran bị dời sang đàm phán trong tương lai, tiến trình đó khó dẫn đến một thỏa thuận khác.

Điều khoản trọng tâm của bản ghi nhớ gần như chắc chắn liên quan tới việc Iran mở lại eo biển Hormuz để Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng và chấm dứt xung đột.

Nếu Iran từng nhất quyết không chấp nhận giới hạn mới nào với tham vọng hạt nhân ngay cả khi ông Donald Trump bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và đe dọa châm ngòi chiến tranh, thì cớ sao Tehran lại phải nhượng bộ một khi đối thủ đã tự tay tháo gỡ áp lực bằng cách hy sinh hai quân bài mặc cả lớn nhất?

Do đó, thời điểm ông Donald Trump nắm giữ lợi thế đàm phán tối đa đã chính thức trôi qua cùng với việc ký kết Bản ghi nhớ này.

Nhiều khả năng sẽ không có thêm thỏa thuận nào nữa với chính quyền Iran, theo tờ Telegraph.

Nếu có điều khoản đề cập đến chương trình hạt nhân Iran có lẽ là thành tựu tốt nhất mà tổng thống Mỹ đạt được. Việc Iran nhắc lại lập trường không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân không phải điều gì mới mẻ.

Ngoài ra, Iran dường như không bị hạn chế trong phát triển kho vũ khí hay liên kết với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Sau cùng, nền kinh tế và quân sự của Iran đã suy yếu nghiêm trọng nhưng ông Donald Trump chưa bao giờ đặt ra mục tiêu rõ ràng và nhất quán cho khía cạnh này. Vì vậy, Iran đang ở vị thế mạnh hơn cả những gì giới lãnh đạo có thể tưởng tượng.

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