"Điểm mặt" 5 đồ dùng trong bếp có thể sản sinh chất gây ung thư: Vứt bỏ ngay nếu không muốn gặp họa

Ung thư đáng sợ không chỉ vì nó là một căn bệnh diễn tiến âm thầm, phức tạp mà còn do sức tàn phá mà nó gây ra cho cơ thể lẫn tinh thần người bệnh. Thế nhưng, chất gây ung thư có thể “ẩn nấp” quanh ta, từ thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày tới cả những vật dụng quen thuộc trong nhà bếp. Dưới đây là 5 đồ dùng trong nhà bếp có thể sản sinh ra chất gây ung thư mà bạn nên biết.

Dụng cụ nấu ăn bằng nhựa đen

Dụng cụ nấu ăn bằng nhựa đen có thể chứa các chất gây ung thư (Ảnh: Getty)

Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Chemosphere cảnh báo, các dụng cụ nấu ăn bằng nhựa đen có thể chứa các chất chống cháy độc hại thuộc nhóm polybrominated diphenyl ethers (PBDE). Hợp chất này đã được chứng minh có thể dẫn tới ung thư, rối loạn nội tiết và bệnh về tuyến giáp.

CNN thông tin, những người có nồng độ PBDE trong máu cao nhất có khả năng tử vong do ung thư cao hơn khoảng 300% so với những người có nồng độ chất này trong máu thấp nhất.

Tác giả của nghiên cứu trên giải thích, các chất chống cháy thường được sử dụng trong vỏ bọc thiết bị điện tử. Khi các thiết bị này được tái chế, nhựa đen từ chúng có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm tiêu dùng khác, bao gồm dụng cụ nấu ăn.

Dụng cụ nấu ăn có lớp chống dính kém chất lượng

Chảo có lớp chống dính bị trầy xước (Ảnh: Shutterstock)

Theo Only My Health, một số dụng cụ nấu ăn có lớp chống dính kém chất lượng có thể chứa axit perfluorooctanoic (PFOA). PFOA được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm có thể gây ung thư cho người.

PFOA có thể phân hủy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc trong trường hợp lớp chống dính bị bong tróc. Chính vì thế, khi chọn mua dụng cụ nấu ăn, nên chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng và có dán nhãn không chứa PFOA.

Đồ nhựa kém chất lượng

Đồ nhựa kém chất lượng có thể sản sinh chất gây ung thư (Ảnh: Getty)

Only My Health thông tin, một số đồ nhựa kém chất lượng có thể chứa bisphenol. Đây là hóa chất đã được các nghiên cứu chứng minh có liên quan đến ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Đũa, thớt mốc

Đũa mốc nguy hiểm hơn bạn nghĩ (Ảnh minh họa)

Báo Dân Trí thông tin, việc vệ sinh không kỹ đũa sau mỗi bữa ăn có thể khiến đũa bị nấm, mốc. Đáng lo ngại, các loại nấm mốc hình thành trong quá trình này có thể chứa aflatoxin. Aflatoxin là một độc tố được WHO xếp vào nhóm tác nhân hàng đầu gây ung thư ở người.

Tương tự như đũa mốc, thớt mốc cũng có nguy cơ gây ung thư bởi quá trình hình thành nên nấm mốc mang chất aflatoxin. Khi thấy đũa và thớt bị mốc, tuyệt đối không tiếp tục sử dụng mà cần thay mới.

