Godzilla × Kong: The New Empire hiện đang là một trong những đối thủ nặng ký nhất trên đường đua điện ảnh tháng 4 năm nay. Không chỉ mang đến câu chuyện tiếp nối của bộ đôi quái thú đình đám, Godzilla và Kong, bộ phim này còn tiếp tục mở rộng và phát triển vũ trụ điện ảnh quái vật (Monsterverse) vốn đang nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả đại chúng.

Godzilla × Kong: The New Empire đã mang đến hàng loạt loài Titan mới, cùng với đó là sự trở lại của một số gương mặt quen thuộc.



Kong & Godzilla

Kong và Godzilla đều trở lại trong bộ phim mới nhất của Monsterverse - Ảnh: Internet.

Dĩ nhiên, bộ đôi ngôi sao chính của bom tấn này vẫn là Kong và Godzilla, mặc dù chú khỉ đột khổng lồ được ưu ái với thời lượng lên sóng nhiều hơn, cũng như đóng vai trò trung tâm hơn trong cốt truyện chung.



Sau những sự kiện diễn ra trong Godzilla vs. Kong (2021), Kong đã quyết định ở lại Trái Đất Rỗng để tìm kiếm đồng loại tại quê nhà của mình. Trên hành trình đó, Kong liên tục phải đối đầu với những loài quái thú khác, những kẻ thù hung bạo tấn công cả trên không, trên mặt đất lẫn dưới nước. Khác với những phần phim trước, giờ đây Kong đã vận dụng môi trường xung quanh để sáng tạo ra những cơ chế bẫy thông minh để đánh bại đối phương, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Bộ óc “lắm sạn” của chú khỉ đột đã đặc biệt được khai thác trong bom tấn lần này.

Trong khi đó, Godzilla vẫn đóng vai trò người bảo vệ sự cân bằng tự nhiên trên mặt đất, sẵn sàng đối đầu với bất cứ kẻ nào dám làm phá vỡ thế cân bằng này. Ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu của tộc người Iwi trong Trái Đất rỗng, Godzilla đã lập tức hành động, “nạp” đầy năng lượng hạt nhân cũng như nâng cấp sức mạnh bản thân để chuẩn bị cho trận tái đấu với kẻ thù xưa - Skar King. Điểm đáng chú ý nhất của vị vua quái vật trong bộ phim này có lẽ là nguồn sức mạnh mang màu hồng, thay vì là màu xanh như các phần phim trước, với sức công phá đáng sợ hơn rất nhiều.

Baby Kong

Baby Kong là đồng minh mới của Kong sau cuộc chiến với Skar King - Ảnh: Internet.

Trong quá trình khám phá Trái Đất Rỗng, Kong vô tình phát hiện ra khu vực ngầm (Subterranean Realm), nơi đầy rẫy những kẻ thù nguy hiểm mà Kong chưa từng chạm trán trước đây. Một trong số đó chính là “Baby Kong”, sinh vật dường như thuộc chủng loài của chú khỉ đột khổng lồ, nhưng lại khá ranh ma dù mới chỉ là một đứa trẻ.



Vẻ ngoài của Baby Kong đã khiến Kong có phần bất ngờ và lơi lỏng cảnh giác. Thế nhưng rất nhanh ngay sau đó, nó đã nhận ra sinh vật này không hề có thiện chí và lập tức lấy lại phong thái chiến binh dày dạn kinh nghiệm của mình. Điều này đã giúp Kong giành chiến thắng trong trận chiến với Baby Kong và một đàn vượn khổng lồ khác - những đối thủ hoang dã, dữ tợn nhưng có phần kém thông minh hơn.

Như đã nêu trên, Godzilla × Kong: The New Empire đã khai thác sâu hơn về khía cạnh trí tuệ của Kong, thay vì chỉ tập trung vào những màn hành động thông thường. Thay vì triệt hạ đối thủ, Kong đã dùng lòng trắc ẩn và sự ấm áp của mình để cảm hóa Baby Kong, biến nó từ thù thành bạn và cuối cùng là trở thành một trong những cộng sự đắc lực của Kong trong trận chiến với Skar King.

Skar King

Skar King là “trùm cuối” của Godzilla × Kong: The New Empire - Ảnh: Internet.

Skar King là phản diện chính của phim, cũng là sản phẩm do Legendary Pictures tự sáng tạo để phục vụ riêng cho bom tấn này. Khác với Kong, Skar King mang dáng vẻ của một con đười ươi khổng lồ, với thân hình và tứ chi mảnh khảnh, giúp nó di chuyển nhanh hơn, linh hoạt hơn. Skar King cũng được mô tả là một kẻ tàn ác, nhẫn tâm, háo thắng, kiêu căng, và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích thống trị Trái Đất.



Skar King từng “đào tẩu” khỏi nhóm những Titan vượn có sứ mệnh bảo vệ tộc người Iwi để thực hiện âm mưu đánh chiếm mặt đất trước khi bị Godzilla đánh bại. Sau đó, hắn bị vua quái vật giam cầm tại Subterranean Realm. Tại đây, hắn tiếp tục xây dựng đế chế của riêng mình, với một đối quân vượn khổng lồ, và đợi ngày phục thù cũng như hoàn thành tham vọng năm xưa. Không sở hữu sức mạnh thể chất dồi dào như Kong, thế nhưng Skar King lại đặc biệt lợi hại trong việc sử dụng công cụ, vũ khí, với một chiếc roi làm từ xương có gắn viên pha lê bí ẩn để điều khiển Titan cổ đại Shimo.

Shimo

Shimo là Titan cổ đại từng đưa Trái Đất vào Kỷ Băng Hà - Ảnh: Internet.

Có thể nói, Shimo là Titan mạnh nhất (ngoài bộ đôi nhân vật chính) góp mặt trong bom tấn Godzilla × Kong: The New Empire, với trí tuệ vượt trội hơn so với các chủng loài khác. Với sức mạnh băng giá, Shimo từng đưa Trái Đất vào Kỷ Băng Hà, với những đòn tấn công uy lực đến mức có thể thay đổi toàn bộ bầu khí quyển của hành tinh. Cũng chính đòn tấn công này đã gần như hủy hoại hoàn toàn một bàn tay của Kong.



Như đã nêu trên, Shimo chịu sự kiểm soát của Skar King và buộc phải phục vụ hắn trong tham vọng thống trị mặt đất. Viên pha lê mà hắn sử dụng, dù không được giải thích rõ ràng, nhưng nhiều khả năng là một chiếc vảy, hoặc một bộ phận, trên cơ thể băng giá của Shimo. Về bản chất, nó có lẽ vẫn là một Titan lương thiện, bởi ngay sau khi được giải phóng, nó đã lập tức “quay xe”, trợ giúp Godzilla và Kong để tiêu diệt Skar King.

Scylla và Tiamat

Scylla và Tiamat là hai “kép phụ” trong Godzilla × Kong: The New Empire - Ảnh: Internet.

Scylla và Tiamat là hai Titan trên mặt đất, và là hai bại tướng của Godzilla trong bom tấn này. Scylla được tạo hình như một loài giáp xác, giống như cua và tôm hùm, tương tự như Titan Ebirah hay Ganimes. Không sở hữu cặp càng chắc khỏe, thay vào đó, Scylla có đến 6 cái chân khổng lồ, được bao bọc bởi lớp vỏ rắn chắc. Nó cũng có thể phóng ra rất nhiều xúc tu từ miệng của mình để tấn công hoặc trói chặt kẻ thù. Scylla xuất hiện trong một phân đoạn ngắn đầu phim, khi nó tàn phá thành phố Rome trước khi bị Godzilla ngăn cản và tiêu diệt.



Trong khi đó, Tiamat lại là một loài rắn khổng lồ, sinh sống sâu trong lòng Bắc Băng Dương lạnh giá. Tiamat trở thành “nạn nhân” của Godzilla khi vua quái vật chủ động tìm đến và tiêu diệt nó nhằm gia tăng sức mạnh bản thân để chuẩn bị cho trận chiến với Skar King. Trận đánh chóng vánh này đã phần nào thể hiện vị thế đế vương của Godzilla, gián tiếp khẳng định nó hiện vẫn là Titan mạnh nhất, đáng sợ nhất trên mặt đất.

Những Titan tại Subterranean Realm

Rất nhiều Titan sinh sống tại khu vực bí ẩn chưa từng được khám phá tại Trái Đất rỗng - Ảnh: Internet.

Như đã đề cập ở trên, khu vực bí mật mới tại Trái Đất rỗng ẩn chứa rất nhiều sinh vật kỳ bí mới mà Kong, hay chính khán giả của Monsterverse, cũng chưa từng biết đến. Trong đó phải kể đến một loài Titan rắn nước kỳ lạ từng phục kích Kong theo sự dàn xếp của Baby Kong. Sinh vật này không được tiết lộ tên rõ ràng, sở hữu cơ thể dài với màu xanh dương chủ đạo, cùng với các họa tiết sọc vàng bắt mắt. Đây có thể chính là loài Titan Leviathan từng được nhiều lần “nhá hàng” trong các phần phim trước.



Tiếp đến, cũng tại vùng đất này, Kong đã phát hiện ra một đội quân vượn khổng lồ do Skar King cai trị. Nói một cách chính xác hơn, đây là những tù binh khổ sai của hắn, được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Mỗi nhóm này lại có một nhiệm vụ, ví dụ như thu thập đá, do thám hay canh gác, bảo vệ. Sau khi đánh bại Skar King, Kong đã giải phóng cho đội quân này, và nhiều khả năng sẽ trở thành thủ lĩnh mới để dẫn dắt chúng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Mothra

Mothra đã có màn tái sinh đầy bất ngờ trong bom tấn này - Ảnh: Internet.

Mothra được mệnh danh là Nữ hoàng của thế giới quái vật, là một trong số ít những Titan nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Godzilla. Bộ phim này còn hé lộ Mothra là người canh gác, bảo vệ các cánh cổng kết nối giữa Trái Đất rỗng và mặt đất, đồng thời cũng được xem là bậc thánh thần trong tín ngưỡng của tộc người Iwi.



Sự trở lại của Mothra trong bộ phim đặc biệt quan trọng, bởi nó có thể giao tiếp tốt với cả Godzilla lẫn Kong, đóng vai trò cầu nối để dẫn dắt 2 chiến binh này đến cuộc chiến với Skar King. Bên cạnh đó, Titan này còn giúp khán giả hiểu rõ hơn về văn hóa của người Iwi, cách mà họ sinh sống trong Trái Đất rỗng, cũng như cách mà thế giới ngầm này vận hành song song với mặt đất.

Nguồn: ScreenRant