Giải mã chủng loài của Kong trong Monsterverse: Từng là bại tướng của Godzilla, bị giam cầm trong Trái Đất rỗng

Sau 10 năm phát triển, với 5 bom tấn điện ảnh và 2 series truyền hình, cuối cùng thì Monsterverse cũng đã giải thích chi tiết về lai lịch xuất thân cũng như lịch sử của Kong trong vũ trụ này. Trong Godzilla × Kong: The New Empire, Kong không còn là một con khỉ đột khổng lồ đơn độc mà đã tìm lại được chủng loài của mình tại những khu vực sâu thẳm trong Trái Đất rỗng, còn khán giả thì có được cái nhìn toàn diện hơn về nguồn gốc của Titan này.

Kong thuộc loài linh trưởng (Great Ape) trong Monsterverse

Có cả một tộc khỉ đột/vượn khổng lồ tồn tại trong Monsterverse - Ảnh: Internet.

Trong Godzilla × Kong: The New Empire, chủng loài của Kong được gọi là Great Ape. Sau một thời gian dài khám phá Trái Đất rỗng, Kong đã phát hiện ra những Great Ape khác tại một khu vực bí ẩn có tên Subterranean Realm và đang bị đàn áp mới một con đười ươi khổng lồ mang tên Skar King. Skar King được xây dựng như phiên bản xấu xa của Kong và là kẻ luôn ôm tham vọng xâm chiếm mặt đất và quét sạch nhân loại.



Mỗi cá thể trong cộng đồng Great Ape lại có một danh xưng riêng. Ví dụ như Kong là cái tên chỉ áp dụng cho chú khỉ đột khổng lồ từng góp mặt trong 3 bom tấn của Monsterverse, hay Skar King là danh xưng của phản diện trong Godzilla × Kong: The New Empire. Bản thân cá thể khỉ mới được các nhân vật trong phim gọi là “mini Kong” cũng có tên riêng - Suko. Tóm lại, tương tự như xã hội loài người, các thành viên của Great Ape đều có tên gọi khác nhau.

Chủng loài Great Ape từng thất bại trong cuộc chiến cổ đại với Godzilla

Đây chính là cuộc chiến Titan cổ đại từng được “nhá hàng” trong Godzilla vs Kong (2021) - Ảnh: Internet.

Godzilla × Kong: The New Empire đã hé lộ thêm về mối “thâm thù đại hận” giữa Godzilla và Great Ape, từng được nhiều lần “nhá hàng” trong các bom tấn trước đó. Hàng triệu năm về trước, chủng loài vượn khổng lồ từng đối đầu với các cá thể Godzilla trong cuộc chiến Titan cổ đại, hay còn được biết đến với cái tên Great Titan War. Bên cạnh 2 thế lực chính là Godzilla và Great Ape, trận chiến này còn có sự góp mặt của một số giống loài MUTO khác.



Chiến trường chính là trung tâm của vương quốc Agartha - nền văn minh nhân loại cổ nhất từng được thành lập bởi con người và Anunnaki (một tộc người ngoài hành tinh đến Trái Đất trong thời kỳ cổ đại) tại Trái Đất rỗng. Vì Great Titan War diễn ra trước khi lịch sử loài người được ghi chép lại, thế nên hiện tại, có rất ít thông tin liên quan đến cuộc chiến này, bao gồm cả nguyên nhân lẫn diễn biến. Giả thuyết lớn nhất hiện tại liên quan đến việc Skar King, hay chính xác hơn là Alpha của Trái Đất rỗng, đã khơi mào chiến tranh để thôn tính mặt đất.

Sự tàn phá của chiến tranh đã biến Agartha thành một đống đổ nát, và các Great Ape sinh sống tại đây buộc phải “bỏ xứ” và tìm đến những vùng đất mới tại Trái Đất rỗng để thành lập nên đế chế Agartha mới. Trong tàn tích của Agartha cổ đại, các nhà khảo cổ đã khám phá ra rất nhiều hóa thạch của Godzilla, vượn khổng lồ và rất nhiều chủng loài khác như Genitors, Skullcrawlers, Mosura và những loài MUTO ký sinh khác.

Vì sao một số Great Ape lại lưu lạc đến đảo Đầu Lâu?

Kong xuất hiện lần đầu tiên trong Monsterverse tại đảo Đầu Lâu - Ảnh: Internet.

Trong khi đa số các Great Ape đều đi theo sự lãnh đạo của Skar King trong đế chế Agartha mới sau sự sụp đổ của Agartha cổ đại, một số lại tìm những lối đi cho riêng mình.

Đây cũng là thời điểm vài Great Ape thoát khỏi Trái Đất rỗng đến đến với thế giới mặt đất, và cuối cùng là sinh sống tại đảo Đầu Lâu (Skull Island) - cũng là nơi con người lần đầu tiên giáp mặt Kong trong bom tấn ra mắt cách đây 7 năm. Hiện tại, lý do vì sao những Great Ape này lại từ chối sự lãnh đạo của Skar King vẫn còn là một ẩn số. Với những diễn biến trong Godzilla × Kong: The New Empire, có lẽ chúng không thực sự tin tưởng một người thủ lĩnh với bản tính hung bạo, tàn ác.



Trong cuốn sách Godzilla vs. Kong: The Official Movie Novelization của Greg Keyes, cô bé Jia đã hồi tưởng lại về cuộc chiến cổ đại giữa Godzilla và Great Ape, và tộc người Iwi của cô đứng về phía những chú khỉ đột khổng lồ. Sau khi bại trận, một số người Iwi cũng đã di tản đến đảo Đầu Lâu. Godzilla × Kong: The New Empire tiếp tục khai thác sâu hơn về cuộc chiến này và hé lộ rằng chính Godzilla đã giam cầm các Great Ape, bao gồm cả Skar King, sâu trong Trái Đất rỗng để bảo vệ mặt đất.

Vai trò mới của Kong trong Monsterverse

Kong trở thành thủ lĩnh mới của Great Ape tại Trái Đất rỗng - Ảnh: Internet.

Trận chiến cao trào nhất của Godzilla × Kong: The New Empire diễn ra tại Rio de Janeiro, khi mà Titan cổ đại Shimo đang tiến hành tái tạo lại Kỷ Băng Hà dưới sự điều khiển của Skar King. Tuy nhiên, nhờ sự hợp sức của Godzilla, Mothra, Kong, Suko, và cuối cùng là cả Shimo sau khi được giải phóng, âm mưu của Skar King đã bị ngăn chặn, và bản thân phản diện này cũng đã phải trả giá cho tội ác bằng chính mạng sống của mình.



Sau tất cả, Godzilla vẫn ở lại mặt đất để tiếp tục sứ mệnh duy trì sự cân bằng tự nhiên. Mothra thì hồi phục lại lớp màn bảo vệ cho tộc người Iwi, và có lẽ sẽ đóng vai trò như Titan bảo hộ cho họ cũng như cho cả Trái Đất rỗng. Trong khi đó, Kong, cùng với Shimo và Suko, trở lại khu vực Subterrane để giải phóng cho các Great Ape từng bị Skar King đàn áp và trở thành thủ lĩnh mới của chúng. Với những chi tiết được đưa vào phim, có thể khẳng định Kong sẽ là một lãnh đạo tốt hơn và toàn diện hơn rất nhiều so với Skar King trước đó. Và đội quân này sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho Kong trong các dự án tương lai của Monsterverse.

Nguồn: ScreenRant