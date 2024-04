Giải mã phản diện chính của Godzilla x Kong: Quái thú khổng lồ ôm tham vọng thống trị Trái Đất

Godzilla và King Kong đã chính thức tái xuất màn bạc với Godzilla x Kong: The New Empire - siêu bom tấn mới nhất đến từ vũ trụ điện ảnh quái vật (Monsterverse) của Legendary Pictures và Warner Bros. Lần này, bộ đôi quái thú đình đám phải đối mặt với một kẻ thù hoàn toàn mới, một con vượn khổng lồ với tên gọi Scar King (Thẹo Vương), kẻ vẫn luôn ôm tham vọng thống trị Trái Đất.



Skar King là ai?

Skar King là phản diện chính trong Godzilla x Kong: The New Empire - Ảnh: Internet.

Mặc dù đa số các phản diện chính của Monsterverse đều xoay quanh Godzilla, Skar King có thể xem là đối trọng của Kong trong bom tấn mới nhất, với quá khứ có liên kết chặt chẽ với vị vua quái vật. Trong khi Kong được khắc họa như một con khỉ đột khổng lồ, Skar King lại mang dáng dấp của loài đười ươi lông đỏ, với tứ chi có phần dài và mảnh khảnh nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, linh hoạt. Skar King cũng tỏ ra nhanh nhẹn hơn Kong rất nhiều, trong cả khả năng di chuyển lẫn tốc độ chiến đấu.



Tuy nhiên, điều khiến Skar King đặc biệt nguy hiểm không nằm ở khả năng chiến đấu, mà đến từ sự tàn nhẫn cùng phong thái thủ lĩnh, cho phép hắn dễ dàng điều khiển những quái thú khác. Hắn được mô tả là vua của vương quốc dưới lòng đất (Subterranean Realm) tại Trái Đất Rỗng, cai trị vô số cá thể vượn khổng lồ bằng sự tàn ác của mình. Khác với những loài Titan từng xuất hiện trong Monsterverse, những con quái vật vốn ít khi hoặc khó có thể bộc lộ cảm xúc rõ ràng, Skar King lại hoàn toàn làm chủ suy nghĩ cũng như xúc cảm của bản thân. Điều này được thể hiện rất rõ qua những phân cảnh tương tác với Kong hay Shimo (“mini-Kong”), đồng thời cũng bộc lộ bản chất của hắn: Độc ác, tàn nhẫn, hiếu thắng và kiêu căng.

Bên cạnh đó, Skar King còn củng cố quyền lực của mình nhờ Whiplash, món vũ khí làm từ xương sống của một loài Titan khác, được hắn sử dụng như một chiếc roi khổng lồ. Không chỉ sử dụng để tấn công trực tiếp, món vũ khí này còn giúp hắn dễ dàng lấy được những món đồ ở xa và quăng về phía kẻ thù. Quan trọng hơn hết, ở phía đuôi chiếc roi xương này là một viên pha lê đặc biệt, cho phép Skar King điều khiển Titan băng cổ đại Shimo - quái thú mạnh mẽ đến mức từng suýt chút nữa hủy hoại bàn tay phải của Kong.

Skar King là sản phẩm sáng tạo của Monsterverse

Skar King được Legendary tạo ra để phục vụ riêng cho Godzilla x Kong: The New Empire - Ảnh: Internet.

Khác với đa số các phản diện khác, vốn được khai thác từ kho tàng quái vật của Toho, Skar King là sản phẩm sáng tạo của Monsterverse dành riêng cho Godzilla x Kong: The New Empire. Toho là công ty giải trí đứng sau franchise Godzilla, là “quê nhà” của rất nhiều Titan nổi tiếng như MechaGodzilla, King Ghidorah, Rodan hay Mothra.



Godzilla x Kong: The New Empire là lần đầu tiên Skar King bước lên màn ảnh lớn, bởi hắn được tạo ra để phục vụ riêng cho bom tấn này. Đây được xem là nước đi khôn ngoan của Legendary khi họ muốn đưa sự sáng tạo của riêng mình vào bộ phim đánh dấu lần đầu tiên Kong chủ động tìm đến Godzilla để hợp tác, sau khi cả hai đã làm quen “sương sương” trong trận đánh với MechaGodzilla trước đó. Ngoài ra, điều này cũng tạo ra làn gió mới cho Monsterverse, mang đến sự mới mẻ cho người hâm mộ, thay vì khai thác những tên tuổi vốn đã quá quen thuộc như Destoroyah, SpaceGodzilla hay Biollante.

Skar King là kẻ thù trong quá khứ của Godzilla

Skar King từng là bại tướng của Godzilla và bị vua quái vật giam cầm sâu trong Trái Đất rỗng - Ảnh: Internet.

Godzilla x Kong: The New Empire đã hé lộ khá đầy đủ về quá khứ của Skar King, thể hiện qua phân cảnh khi nhóm người Jia tiến vào phòng chứa bí mật của tộc Iwi. Ban đầu, các Titan, vượn khổng lồ và con người vốn chung sống trong hòa bình, không có ranh giới giữa mặt đất và Trái Đất rỗng. Các Titan có nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên, trong khi loài vượn khổng lồ thì bảo vệ nhân loại. Tuy nhiên, với dã tâm của mình, Skar King đã quyết định nổi loạn, chống lại quy luật tự nhiên và ôm tham vọng trở thành kẻ thống trị tối cao của muôn loài trên mặt đất. Chính vì lý do này, Godzilla đã quyết định chiến đấu và giam cầm hắn cùng đồng bọn dưới Trái Đất rỗng.



Nhiều năm sau, Kong vô tình lạc đến xứ Subterranean, nơi Skar King cùng đội quân của hắn vẫn đang nung nấu tham vọng xưa. Lúc này, quyền lực của hắn đã được củng cố đáng kể, với một đội quân vượn khổng lồ, và đặc biệt là món vũ khí bí mật - Titan băng Shimo, vốn dĩ bị hắn điều khiển bởi viên pha lê gắn ở chiếc roi xương. Sau khi phát hiện ra cánh cổng thông tới mặt đất, Skar King đã lập tức chớp thời cơ, và tính kiêu căng khiến hắn tin rằng với quyền lực hiện tại, hắn có thể đánh bại Godzilla và kết thúc những gì mà chính hắn đã bắt đầu.

Vì sao Skar King muốn chinh phạt Trái Đất?

Skar King vẫn luôn ôm tham vọng đánh chiếm mặt đất sau thất bại trước Godzilla - Ảnh: Internet.

Như đã nêu trên, một trong những điểm đặc biệt của Skar King là khả năng bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng. Xuyên suốt cả bộ phim, hắn từng nhiều lần thể hiện sự thích thú trước cảnh thống khổ của người khác, và sẵn sàng nhẫn tâm đàn áp Shimo bằng viên pha lê được biệt - được mô tả là có thể điều khiển Titan bằng bằng nỗi đau.



Khi lần đầu giáp mặt Kong, Skar King tỏ ra rất ngạo mạn, vênh váo, có phần bất ổn về mặt tâm lý. Và đây chính là nguồn cơn dẫn đến tham vọng của hắn: Không hề có bất cứ kế hoạch tái định hình thế giới nào cả, Skar King đơn giản chỉ muốn làm kẻ thống trị và bắt người khác phục tùng mình.

Về bản chất, Skar King là một tù binh trong suốt hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm, sau khi bị Godzilla trục xuất vào sâu trong Trái Đất rỗng. Chính vì vậy, hắn không hề nhận thức được thế giới trên mặt đất hiện nay là một hành tinh như thế nào. Sự tò mò, cộng với tham vọng thống trị, đã khiến Skar King luôn bị ám ảnh về việc đánh chiếm mặt đất. Hắn thậm chí còn sẵn sàng sử dụng Shimo để đưa thế giới trở lại Kỷ Băng hà, qua đó biến bản thân mình thành vua của tất cả các loại vua và không thể bị thách thức bởi bất cứ thế lực nào, kể cả Godzilla.

Sức mạnh của Skar King

Skar King có thể xem là Titan “hữu dũng hữu mưu” trong Monsterverse - Ảnh: Internet.

Skar King đã nhiều lần chứng minh bản thân là một chiến binh thiện chiến, đủ khả năng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào khi được trang bị Whipslash. Thế nhưng, với vị thế là kẻ thống trị, hắn thường xuyên ra lệnh cho tay sai chiến đấu thay mình. Mặc dù mạnh mẽ, nhanh nhẹn và không ngại những đòn tấn công bạo lực, sức mạnh lớn nhất của Skar King không phải là nắm đấm, mà đến từ khả năng kiểm soát người khác.



Suko và các cá thể vượn khổng lồ khác luôn lo sợ những gì Skar King sẽ làm với họ. Điều này được thể hiện rõ qua chi tiết hắn không ngần ngại đá một tay sai của mình vào dòng dung nham nóng chảy mà không vì lý do gì cả. Ngoài ra, việc nắm trong tay quyền điều khiển Shimo, một trong những Titan cổ đại hùng mạnh, khiến cho Skar King càng trở nên nguy hiểm và đáng sợ. Tuy nhiên, khi những lợi thế này bị tước bỏ, Skar King không còn là một đối thủ xứng tầm với Kong hay Godzilla nữa.

Nguồn: ScreenRant