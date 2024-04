Giải mã Titan cổ đại từng đưa Trái Đất vào Kỷ Băng Hà trong Godzilla × Kong

Godzilla × Kong: The New Empire, bom tấn mới nhất của vũ trụ quái vật (Monsterverse), đã mang rất nhiều siêu quái thú trở lại màn ảnh lớn, cùng với đó là sự xuất hiện của không ít Titan mới. Trong đó, không thể không kể đến Shimo, quái vật băng giá khổng lồ cổ đại, với sức mạnh đáng sợ bậc nhất trong thế giới của Monsterverse tính đến thời điểm hiện tại.



Shimo là quái vật gì?

Shimo từng xuất hiện trong cuộc chiến cổ đại giữa các loài Titan - Ảnh: Internet.

Godzilla × Kong: The New Empire có thể xem là một bộ phim đặc biệt quan trọng của Monsterverse. Không chỉ mang đến những phân cảnh hành động hoành tráng, bom tấn này còn khai thác thêm nhiều chi tiết lịch sử của thế giới quái vật, qua đó giúp vũ trụ điện ảnh của Warner Bros. trở nên phức tạp và có chiều sâu hơn.



Điều này được thể hiện rất rõ thông qua chuyến đi đến một ngôi đền bí mật sau trong Trái Đất rỗng của nhóm người Jia, nơi hé lộ những thông tin đến hàng loạt chủng loài Titan, trong đó bao gồm cả Shimo. Thời kỳ cổ đại, Skar King, phản diện chính của phim, từng thống lĩnh một đội quân vượn khổng lồ và phát động cuộc chiến với Godzilla nhắm thống trị thế giới. Ngoài ra, hắn còn nhận được sự trợ giúp từ một thế lực mà người Iwi gọi là “Titan cổ đại” - chính là Shimo. Tộc người này cho biết sức mạnh băng giá của Shimo đã tạo ra Kỷ Băng Hà trên Trái Đất.

Trong Monsterverse, Kỷ Băng Hà nằm trong kế hoạch của Skar King để giúp hắn trở thành bậc đế vương trên toàn thế giới mặt đất. Dẫu vậy, trong cuộc chiến quyết định, hắn đã không thể chiến thắng Godzilla và bị vua quái vật giam cầm vào sâu trong Trái Đất rỗng - chính là nơi mà Kong đã vô tình tìm tới trong bom tấn này. Shimo cũng chịu chung số phận với Skar King, và thậm chí còn thảm hơn khi bị hắn chi phối bởi một viên pha lê bí ẩn và không thể tự chủ hành động của mình.

Sức mạnh của Shimo

Shimo là một trong những Titan mạnh nhất của Monstervers tính đến thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet.

Việc đưa Trái Đất vào Kỷ Băng Hà đã phần nào cho thấy Shimo sở hữu sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Nếu xét theo quy mô, Titan cổ đại này hoàn toàn có thể sánh ngang với Ghidorah - phản diện chính trong Godzilla: King of the Monsters, kẻ từng suýt chút nữa đạt được tham vọng thống trị Trái Đất tương tự như Skar King. Cả hai đều có thể thay đổi hoàn toàn khí hậu Trái Đất và hủy diệt toàn bộ nhân loại bất cứ lúc nào. Nếu như Ghidorah tạo ra những trận cuồng phong với sức mạnh sấm sét, Shimo lại là chuyên gia sử dụng băng và có thể giải phóng năng lượng thẳng vào bầu trời để đóng băng vạn vật.



Sức mạnh của Shimo đã được thể hiện rất rõ trong màn giao chiến với Kong tại vương quốc ngầm dưới Trái Đất Rỗng, khi nó có thể đóng băng và làm hoại tử hoàn toàn một bàn tay của con khỉ đột khổng lồ. Khi đối đầu với Godzilla, Shimo cũng là một đối thủ đáng gờm và gây nhiều khó dễ cho vua quái vật. Đó có lẽ cũng là một phần lý do vì sao, Godzilla đã chủ động tìm cách nâng cấp sức mạnh của bản thân trước khi đối đầu với Skar King và Shimo.

Ngoài khả năng sử dụng băng, sức mạnh cơ bắp của Shimo cũng không thể xem thường. Khi đánh giáp lá cà, Shimo không hề chịu lép vế so với Kong hay Godzilla, đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn “trên cơ” so với rất nhiều Titan khác trong Monsterverse như MUTO, Rodan, Mothra hay thậm chí là cả Skar King - kẻ vốn dĩ không thể so được với Kong trong một trận chiến tay đôi.

Skar King đã điều khiển Shimo bằng cách nào?

Shimo chịu sự chi phối của Skar King trong phần lớn thời lượng của Godzilla × Kong: The New Empire - Ảnh: Internet.

Mặc dù sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy, thế nhưng trong phần lớn thời lượng của Godzilla × Kong: The New Empire, Shimo lại đóng vai trò thuộc hạ của Skar King. Như đã nêu trên, nguyên nhân dẫn đến điều này là do viên pha lê bí ẩn gắn ở đuôi chiếc roi làm bằng xương của Skar King, cho phép hắn điều khiển Shimo thông qua nỗi đau.



Điều này cũng là lý do vì sao trong trận chiến cuối cùng của phim, Kong đã liên tục nhắm đến viên pha lê và tìm cách phá hủy nó. Kong hiểu rằng chỉ cần giải phóng Shimo, Skar King sẽ không còn là mối đe dọa quá lớn nữa. Và thực tế đã chứng minh suy nghĩ này, bởi ngay sau khi được giải thoát, Shimo đã lập tức “phản chủ”, đóng băng hoàn toàn Skar King trước khi Kong tung ra đòn kết liễu cuối cùng. Chi tiết đó cho thấy trong Monsterverse, Shimo không phải là một phản diện, mà chỉ đơn giản là một Titan đáng thương chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác tự do mà thôi.

Shimo trở thành đồng minh của Kong trong Trái Đất Rỗng

Không còn chịu sự điều khiển của Skar King, Shimo đã trở thành người bạn đồng hành mới của Kong - Ảnh: Internet.

Sau khi trận chiến với Skar King khép lại, Kong đã ngạo nghễ trở về Trái Đất Rỗng trên lưng của Shimo, giải phóng cho đàn vượn khổng lồ và nhiều khả năng sẽ trở thành vị vua mới của thế giới ngầm này.

Chi tiết đó cũng gián tiếp cho thấy Shimo đã trở thành người bạn đồng hành mới của Kong, và nếu có cơ hội trở lại màn ảnh lớn trong Monsterverse, nó sẽ đóng vai trò chính diện, thay vì phản diện như trong bộ phim này.



Khác với Skar King, Kong không cần đến viên pha lê để có thể cưỡi trên lưng Shimo. Đây đơn giản là một mối quan hệ cộng tác, là những người chiến hữu mới trong Trái Đất Rỗng. Sau những gì đã trải qua, không bất ngờ nếu Shimo trở thành một đồng minh trung thành của con khỉ đột khổng lồ.

Đây sẽ là một sự bổ sung lực lượng tuyệt vời cho Kong cho những chuyến phiêu lưu trong tương lai. Khi đồng hành cùng nhau, bộ đôi này có lẽ sẽ trở thành “độc cô cầu bại” trong Monsterverse mà ngay cả Godzilla cũng khó lòng có thể đánh bại được.

Nguồn: ScreenRant