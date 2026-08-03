Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 4/8

Ngày 4/8, Bát Tự chỉ ra tuổi Dần, Ngọ, Tuất hợp mệnh nhất, tài lộc dồi dào.

Trong vòng quay của ngũ hành, thứ Ba ngày 4/8 rơi đúng vào ngày Canh Tuất, mang nạp âm Thoa Xuyến Kim, tức chất kim loại đã qua bàn tay chế tác thành trang sức, tinh xảo và có giá trị hơn hẳn kim loại thô. Đặc biệt hơn, chi Tuất của ngày này bắt tay với Dần và Ngọ tạo thành thế tam hợp, tức ba con giáp hợp sức cùng nhau, đủ mạnh để kết thành một cục Hỏa. Nói theo ngôn ngữ Bát Tự, tức môn luận giải vận mệnh dựa trên bốn trụ Năm, Tháng, Ngày, Giờ, thì Thiên Can của trụ Ngày là Canh, được xem như Nhật Chủ, nhân vật trung tâm đại diện cho bản chất và sức mạnh riêng của ngày.

Nhật Chủ Canh vốn thuộc hành Kim, khi soi chiếu với từng con giáp sẽ sinh ra những mối quan hệ khác nhau mà giới nghiên cứu gọi là Thập Thần, tạm hiểu đơn giản là mười vai trò tượng trưng cho tiền bạc, quyền lực, quý nhân hay chính bản lĩnh của mỗi người. Ngày 4/8, ba con giáp Dần, Ngọ và Tuất đứng đúng vào thế tam hợp nói trên nên được Nhật Chủ của ngày ưu ái rõ rệt, chỉ có điều mỗi tuổi nhận một luồng trợ lực khác nhau. Vận may như cơn gió, biết đón thì mát, không biết giữ thì tan, nên phần đáng bàn nằm ở chỗ mỗi con giáp cần làm gì để phần lộc ấy ở lại lâu hơn một ngày.

1. Tuổi Dần

Dần vốn thuộc hành Mộc, mà Kim khắc Mộc nên trong Thập Thần, Dần rơi đúng vào cung Thiên Tài của Nhật Chủ Canh. Thiên Tài là một nhánh của sao Tài, chỉ dòng tiền đến nhanh, linh hoạt và không cố định, có thể là khoản hoa hồng bất ngờ, một đơn hàng chốt sớm hơn dự tính, hoặc một lời mời hợp tác mở ra hướng thu nhập tay trái.

Ngày 4/8, tuổi Dần dễ gặp tin vui liên quan đến tiền bạc, có thể là một khoản nợ cũ được trả lại đúng lúc đang cần, một khoản thưởng về sớm hơn lịch, hoặc một cơ hội làm ăn nhỏ nhưng đủ để đổi vị. Chỉ có điều Thiên Tài vốn đến nhanh thì cũng dễ đi nhanh nếu không có kế hoạch rõ ràng đi kèm.

Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Nhận được khoản nào, hãy chia ngay thành ba phần, một phần cho nhu cầu cần thiết, một phần dự phòng, một phần để dành cho việc lớn hơn về sau, đừng để lộc đến rồi trôi qua tay lúc nào không hay.

2. Tuổi Ngọ

Ngọ thuộc hành Hỏa, mà Hỏa khắc ngược lại Kim của Nhật Chủ nên tạo thành thế Thất Sát, một trong những Thập Thần mạnh nhất, tượng trưng cho áp lực và thử thách nhưng đồng thời cũng là bệ phóng để bứt lên nếu đủ bản lĩnh đối mặt.

Ngày 4/8, tuổi Ngọ dễ được giao một việc nặng ký hơn ngày thường, có thể là một dự án gấp cần chốt trong thời gian ngắn, một quyết định quan trọng cần đưa ra nhanh, hoặc một trách nhiệm mới đến bất ngờ từ cấp trên. Cảm giác ban đầu có thể hơi ngợp, nhưng đây chính là dịp để người khác nhìn thấy năng lực thật sự của tuổi Ngọ.

Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là: Đừng vội nhận lời hay từ chối ngay khi việc lớn ập tới, hãy dành ra một khoảng lặng để cân nhắc kỹ phần được và mất, rồi hẵng quyết định, vì Thất Sát cho cơ hội lớn nhưng cũng đòi hỏi một cái đầu tỉnh táo tương xứng.

3. Tuổi Tuất

Tuất chính là chi của ngày, thuộc hành Thổ, mà Thổ sinh Kim nên tạo thành Thiên Ấn, ngôi sao đại diện cho quý nhân, sự nâng đỡ và những nguồn lực đến đúng lúc cần nhất. Ngày 4/8, tuổi Tuất dễ nhận được sự giúp đỡ từ một người ít ngờ tới, có thể là một tiền bối lâu ngày không liên lạc bỗng nhắn hỏi thăm, một lời giới thiệu đến đúng thời điểm, hoặc một gợi ý nhỏ giúp tháo gỡ khúc mắc đã đau đầu suốt nhiều ngày qua.

Thiên Ấn vốn không ồn ào, thường đến âm thầm dưới dạng một lời khuyên hay một cái gật đầu đúng lúc, nên tuổi Tuất cần đủ tinh ý để nhận ra và trân trọng. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Đừng ngại lên tiếng nhờ giúp đỡ khi thật sự cần, đồng thời nhớ dành một cuộc gọi cảm ơn người từng nâng đỡ mình trước đây, quý nhân sẽ còn quay lại nếu được trân trọng đúng cách.

Nhìn chung, ngày 4/8 là một ngày mà Nhật Chủ Canh không hề đứng yên, mà chủ động tương tác với từng con giáp theo một cách riêng, người được tiền, người được việc, người được người. Nhưng dù là Tài tinh, Sát tinh hay Ấn tinh, tất cả cũng chỉ là luồng trợ lực đến từ bên ngoài, phần quyết định vẫn nằm ở cách mỗi người đón nhận và giữ gìn.

Một ngày đẹp không tự thành một đời đẹp, vậy nên thay vì ngồi chờ may mắn tự tìm đến, ba con giáp Dần, Ngọ, Tuất có thể chủ động hơn một chút, xử lý ba việc quan trọng nhất trong ngày trước tiên, dành vài phút cảm ơn người đã giúp mình dù là chuyện nhỏ, và biết dừng lại đúng lúc thay vì tham cầu quá đà. Giữ được nhịp ấy, phần lộc của ngày Canh Tuất mới thật sự trở thành phần lộc của riêng mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm