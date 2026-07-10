HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 3 năm gần nhất

Khánh Sơn
|

Dưới đây là điểm chuẩn từ năm 2023 đến năm 2025 của Học viện Cảnh sát Nhân dân, mời quý phụ huynh và học sinh tham khảo.

Cụ thể, điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 4 năm gần nhất như sau:

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 2025: Thông tin chi tiết và phân tích - Ảnh 1.

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 3 năm gần nhất.

Năm 2025, Vùng 2 là nơi có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 cho cả hai giới (Nam đạt 23,71 điểm, Nữ đạt 26,01 điểm). Điểm chuẩn của thí sinh nữ ở mọi vùng năm 2025 đều cao hơn rõ rệt so với thí sinh nam. Vùng 8 ghi nhận mức điểm chuẩn thấp nhất trong các vùng có dữ liệu năm 2025, với Nam là 18,67 điểm và Nữ là 20,64 điểm.

Năm nay, Học viện tuyển sinh 400 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 360; Nữ: 40). Cụ thể, chỉ tiêu theo phương thức 1 là 20 (Nam:18; Nữ: 02); chỉ tiêu theo phương thức 2, 3 là 380 (Nam: 342; Nữ: 38).

Học viện sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm:

  • Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.
  • Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.
  • Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Học viện xét các tổ hợp: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh); C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử); D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh); X02 (Toán, Ngữ văn, Tin học); X03 (Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp); X04 (Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp).

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

bộ công an

học viện cảnh sát nhân dân

Học viện sử dụng 3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại