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Dianka - vợ Bùi Tiến Dũng báo tin buồn

S.A
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Cô cho biết một phần trái tim của mình cũng vụn vỡ theo sau mất mát này.

Mới đây, Dianka Zakhidova - vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ tin buồn về gia đình. Trên trang cá nhân, người mẫu gốc Ukraine đăng tải bức ảnh chụp cùng bà kèm lời tiễn biệt nghẹn ngào sau khi bà qua đời ở tuổi 101.

Trong bức ảnh đen trắng, Dianka mỉm cười tựa đầu bên người bà đã bước sang tuổi 101. Kèm theo đó là dòng chia sẻ dài bằng tiếng Ukraine, bộc lộ nỗi đau trước sự mất mát quá lớn.

Tạm dịch chia sẻ của Dianka: “101 năm... Cả một cuộc đời. Cả một câu chuyện. Cả một thời đại. Ngày 26/7/2026, dường như cùng với bà, một phần trái tim con cũng đã rời đi. Con nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được ôm bà thêm một lần, hôn bà một lần và được nghe bà gọi con là ‘bông hoa nhỏ của bà’.

Con biết chính những lời cầu nguyện của bà đã che chở con suốt cả cuộc đời... Con tin rằng từ giờ, những lời cầu nguyện ấy sẽ tiếp tục bảo vệ con từ thiên đường.

Cảm ơn bà vì đã yêu thương con theo cách mà không ai khác có thể làm được. Tình yêu của bà sẽ mãi mãi ở trong trái tim con”.

Dianka - vợ Bùi Tiến Dũng báo tin buồn- Ảnh 1.

Chia sẻ của Dianka (Ảnh chụp màn hình)

Những dòng tâm sự nhanh chóng nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè và người theo dõi.

Dianka vẫn được nhiều người đều biết đến là người sống rất tình cảm và luôn dành sự trân trọng cho các thành viên trong gia đình. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên người thân, từ gia đình ở Ukraine cho đến gia đình chồng tại Việt Nam.

Sau khi kết hôn với Bùi Tiến Dũng, Dianka nhiều lần cùng chồng về Thanh Hóa thăm gia đình. Cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới và tạo được mối quan hệ gần gũi với các thành viên trong nhà chồng. Cô còn ghi lại khoảnh khắc bà ngoại của Bùi Tiến Dũng và viết dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy yêu mến: "Bà ngoại đẹp nhất".

Dianka - vợ Bùi Tiến Dũng báo tin buồn- Ảnh 2.

Dianka ghi lại khoảnh khắc của bà ngoại chồng khi về Thanh Hoá (Ảnh chụp màn hình)

Dianka Zakhidova sinh năm 2000, từng theo học Đại học Quốc gia Kyiv (Ukraine), chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật. Trước khi sang Việt Nam, Dianka là người mẫu quốc tế, làm việc tại nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức, Latvia,... Dianka sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo đầy ấn tượng và đôi chân dài miên man.

Tháng 5/2022, Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova chính thức về chung một nhà sau thời gian dài hẹn hò. Không lâu sau đó, cặp đôi đã chào đón con trai Danil (Bùi Tiến Đan) và từ đó, cuộc sống gia đình nhỏ ngày càng thêm viên mãn.

Hiện tại gia đình Bùi Tiến Dũng đang sống ở Đà Nẵng để thuận tiện cho công việc của nam thủ môn tại CLB SHB Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cả nhà sẽ về Thanh Hoá hoặc sang Ukraine thăm 2 bên nội ngoại.

Dianka - vợ Bùi Tiến Dũng báo tin buồn- Ảnh 3.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng (Ảnh: FBNV)

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vợ Bùi Tiến Dũng

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