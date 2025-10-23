Giới năng lượng gọi Lithium là "vàng trắng" của quá trình chuyển dịch năng lượng.
Năm 2020, EU đã tuyên bố lithium là "nguyên liệu thô quan trọng" cùng với coban và niken, những nguyên tố cũng được sử dụng để sản xuất pin cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng.
Giấc mơ chuyển đổi sang một tương lai hoàn toàn chạy bằng điện trong vòng 10 năm tới đã mở ra một cuộc đua toàn cầu nhằm khai thác và tinh chế loại "vàng trắng" mới này để cung cấp nhiên liệu cho giao thông vận tải trong tương lai.
Lithium (Li) là một nguyên tố hóa học ở dạng tinh khiết nhất có dạng kim loại bạc mềm. Có mặt trong hơn 145 loại quặng khoáng sản, nhưng nó không bao giờ tồn tại ở dạng kim loại tự nhiên.
Pin lithium-ion chính là "trái tim" năng lượng của một chiếc xe điện. Vậy "trái tim" này có những điều thú vị gì?
Đáp án đúng là: B. Dòng ion lithium giữa điện cực dương và âm
Giải thích: Pin lithium-ion hoạt động dựa trên dòng ion lithium giữa điện cực dương chứa coban hoặc mangan và điện cực âm chứa than chì.
Đáp án đúng là: A. Những năm 1970
Giải thích: Pin lithium-ion được phát triển vào những năm 1970 và kể từ đó đã trở thành phương tiện lưu trữ điện hiệu quả nhất.
Đáp án đúng là: B. 80 kg
Giải thích: Pin xe điện có thể nặng tới 400 kg và chứa ít nhất 10 kg lithium nguyên chất. Một chiếc Tesla chứa 80 kg lithium, một chiếc xe đạp điện chứa 300 gram và một chiếc xe buýt chứa tới 200 kg.