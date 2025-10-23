Giới năng lượng gọi Lithium là "vàng trắng" của quá trình chuyển dịch năng lượng.

Nguồn: France24

Năm 2020, EU đã tuyên bố lithium là "nguyên liệu thô quan trọng" cùng với coban và niken, những nguyên tố cũng được sử dụng để sản xuất pin cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Giấc mơ chuyển đổi sang một tương lai hoàn toàn chạy bằng điện trong vòng 10 năm tới đã mở ra một cuộc đua toàn cầu nhằm khai thác và tinh chế loại "vàng trắng" mới này để cung cấp nhiên liệu cho giao thông vận tải trong tương lai.

Lithium (Li) là một nguyên tố hóa học ở dạng tinh khiết nhất có dạng kim loại bạc mềm. Có mặt trong hơn 145 loại quặng khoáng sản, nhưng nó không bao giờ tồn tại ở dạng kim loại tự nhiên.

Pin lithium-ion chính là "trái tim" năng lượng của một chiếc xe điện. Vậy "trái tim" này có những điều thú vị gì?





Quizz Pin lithium-ion – 3 câu hỏi có giải thích

Câu hỏi 1/3 Hỏi 1: Pin lithium-ion hoạt động dựa trên nguyên lý gì? A Dòng electron giữa các điện cực B Dòng ion lithium giữa điện cực dương và âm C Phản ứng hóa học giữa coban và mangan D Sự di chuyển của than chì Đáp án đúng là: B. Dòng ion lithium giữa điện cực dương và âm Giải thích: Pin lithium-ion hoạt động dựa trên dòng ion lithium giữa điện cực dương chứa coban hoặc mangan và điện cực âm chứa than chì. Câu hỏi 2/3 Hỏi 2: Pin lithium-ion được phát triển vào thời gian nào? A Những năm 1970 B Thập kỷ 1990 C Năm 2000 D Những năm 1960 Đáp án đúng là: A. Những năm 1970 Giải thích: Pin lithium-ion được phát triển vào những năm 1970 và kể từ đó đã trở thành phương tiện lưu trữ điện hiệu quả nhất. Câu hỏi 3/3 Hỏi 3: Có bao nhiêu lithium trong một chiếc ô tô điện? A 300 gram B 80 kg C 10 kg D 200 kg Đáp án đúng là: B. 80 kg Giải thích: Pin xe điện có thể nặng tới 400 kg và chứa ít nhất 10 kg lithium nguyên chất. Một chiếc Tesla chứa 80 kg lithium, một chiếc xe đạp điện chứa 300 gram và một chiếc xe buýt chứa tới 200 kg. KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC