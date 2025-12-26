Đi tập thể dục để hạ đường huyết, người đàn ông bất ngờ tử vong: BS chỉ ra sai lầm cực nghiêm trọng mà nhiều người Việt đang mắc

Ông Lưu năm nay 68 tuổi. Năm ngoái, ông được chẩn đoán mắc bệnh đường huyết cao và cao mỡ máu. Bác sĩ khuyên ông nên tập thể dục nhiều hơn để giúp kiểm soát các chỉ số sức khỏe.

Ông Lưu, vốn không có thói quen tập thể dục, buộc phải bắt đầu tập luyện. Ban đầu, ông tập Thái Cực Quyền và Bát Liên Kim cùng với những người lớn tuổi ở tầng dưới khu nhà ông sống. Sau một thời gian tập luyện, ông cảm thấy cường độ hơi thấp, rồi ông nghe người ta nói rằng chạy bộ là một bài tập tốt. Vì vậy, ông bắt đầu chạy bộ mỗi ngày, luôn chọn chạy vào buổi sáng trước khi mặt trời mọc, vì mọi người cho rằng chất lượng không khí tốt nhất vào thời điểm đó, tập thể dục lúc đó sẽ không gây hại cho phổi.

Một ngày nọ, khi đang chạy bộ, ông đột nhiên cảm thấy đau ngực và ngã quỵ xuống đất. Những người đi đường nhanh chóng gọi số cấp cứu. Sau khi được đưa đến bệnh viện, người ta phát hiện ông Lưu bị nhồi máu cơ tim cấp tính, và mặc dù đã nỗ lực hồi sức, ông vẫn không thể qua khỏi.

Kết quả này khiến gia đình ông Lưu khó chấp nhận. Làm sao một người hoàn toàn khỏe mạnh lại có thể chết vì tập thể dục?

1. Sáng sớm là thời điểm nguy hiểm nhất đối với cơ thể con người!

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 60% số ca tử vong trên toàn thế giới xảy ra vào sáng sớm. Sáng sớm không chỉ là thời điểm cao điểm của bệnh tim mạch mà còn là thời điểm cao điểm của tử vong đột ngột.

Các cuộc khảo sát dịch tễ học cho thấy khoảng 40% các trường hợp nhồi máu cơ tim và 20% các trường hợp tử vong đột ngột do tim xảy ra vào sáng sớm, và tỷ lệ đột quỵ vào thời điểm này cao gấp 3 đến 4 lần so với các thời điểm khác.

Các chuyên gia cho biết huyết áp đạt đỉnh vào sáng sớm, khiến tim dễ bị thiếu máu cục bộ và có khả năng gây ra nhồi máu cơ tim. Hơn nữa, tốc độ trao đổi chất của cơ thể thấp hơn và độ nhớt của máu cao hơn vào buổi sáng. Tập thể dục cường độ cao trước khi cơ thể hoàn toàn "tỉnh táo" có thể làm tăng gánh nặng cho tim và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, khi thức dậy, cơ thể chuyển từ trạng thái ngủ sang trạng thái tỉnh táo, và hệ thần kinh giao cảm ở trong trạng thái kích thích. Tập thể dục như chạy bộ có thể làm tăng thêm sự kích thích này. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi mắc các bệnh tim mạch từ trước.

Người đàn ông được đề cập ở trên, ông Lưu, đã chạy bộ vào buổi sáng khi máu ông đặc hơn và nhịp tim thấp hơn. Tim và mạch máu của ông không chịu nổi áp lực cao, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Đối với người trên 60 tuổi, điều quan trọng là không nên bắt đầu tập thể dục quá sớm, nếu không sẽ dẫn đến việc lạm dụng sức khỏe và thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng!

2. Năm thói quen bạn hình thành sau khi thức dậy đang âm thầm cướp đi tuổi thọ của bạn.

Có rất nhiều chi tiết nhỏ cần chú ý sau khi thức dậy vào buổi sáng, nhưng nhiều người lại không coi trọng chúng, điều này vô tình gây ra những tác động tiêu cực lớn đến sức khỏe của họ. Dưới đây là một vài điều bạn cần cẩn thận để tránh.

- Đứng dậy ngay lập tức

Khi thức dậy, cơ thể bạn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi trạng thái thư giãn. Nếu bạn đứng dậy ngay lập tức, lượng oxy trong cơ thể có thể không được cung cấp kịp thời lên não , điều này dễ gây chóng mặt và nhìn mờ. Ở người lớn tuổi, điều này thậm chí có thể dẫn đến tai biến mạch máu não hoặc tim mạch. Vì vậy, nên nằm trên giường thêm vài phút sau khi thức dậy vào buổi sáng trước khi từ từ đứng dậy.

- Gấp chăn lại ngay lập tức

Đừng dọn giường ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Sau một đêm ngủ, chăn ga sẽ hấp thụ nhiệt độ cơ thể và mồ hôi. Dọn giường ngay lập tức sẽ khiến những chất này tích tụ lại. Cách đúng là lộn mặt trong của chăn ra ngoài, mở cửa sổ và cửa ra vào để thông gió, rửa mặt, rồi mới dọn giường.

- Thức uống đầu tiên nên là nước mật ong/ nước muối loãng

Uống nước mật ong ngay khi thức dậy có thể dễ dàng làm tăng đột biến lượng đường trong máu, trong khi uống nước muối có thể dẫn đến việc hấp thụ quá nhiều muối, làm cho máu vốn đã đặc càng trở nên đặc hơn. Cách đúng là uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy.

- Thời gian đi tiêu kéo dài

Phản xạ tư thế đứng khi thức dậy giúp thúc đẩy nhu động ruột và kích thích nhu động ruột, khiến đây là thời điểm lý tưởng để đi đại tiện. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại trong khi đi đại tiện, điều này có thể dẫn đến bệnh trĩ và khiến việc đi đại tiện khó khăn hơn. Vì vậy, nên tập trung vào việc đi đại tiện và giới hạn mỗi lần không quá 10 phút.

- Bỏ bữa sáng

Bữa sáng rất quan trọng đối với sức khỏe. Bỏ bữa sáng khiến cơ thể ở trong trạng thái nhịn ăn kéo dài, có thể làm tăng huyết áp vào buổi sáng và dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng. Điều này cũng khiến bạn dễ ăn quá nhiều vào bữa trưa, dẫn đến tăng cân.

3. Nếu bạn không gặp bất kỳ bất thường nào trong số này khi thức dậy, hoặc sức khỏe của bạn vẫn tốt

Một số người băn khoăn về thời gian thức dậy tốt cho sức khỏe, có người cho là 5 giờ sáng, người khác lại nói 7 giờ sáng. Không có một tiêu chuẩn chung nào cả. Điều đó chủ yếu phụ thuộc vào tình trạng của bạn khi thức dậy. Nếu bạn không gặp phải những triệu chứng này, thì thời gian thức dậy của bạn là phù hợp.

- Cảm giác tức ngực và đau ngực

Sau một đêm ngủ, nhịp tim thường nhanh hơn vào buổi sáng và cơ thể tiêu thụ nhiều oxy hơn vào thời điểm này. Một số người có chức năng tim kém có thể bị tức ngực và đau ngực vì tim của họ không thể bơm máu đến toàn bộ cơ thể một cách kịp thời.

- Chóng mặt và đau đầu

Một số người cao tuổi bị chóng mặt và đau đầu khi thức dậy vào buổi sáng, đây là dấu hiệu của huyết áp cao và lượng máu cung cấp cho não không đủ . Điều quan trọng là phải đo huyết áp kịp thời và tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu các triệu chứng này xảy ra thường xuyên.

- Tê bì chân tay

Nếu bạn không bị tê tay chân khi thức dậy vào buổi sáng, điều đó có nghĩa là tuần hoàn máu của bạn tốt, các chỉ số khác nhau tương đối ổn định và bạn cảm thấy rất thư giãn.

- Nước tiểu bất thường

Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt và trong suốt. Nếu nước tiểu có màu đỏ hoặc trắng đục, hoặc có bọt dai dẳng trên bề mặt, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Người lớn tuổi không nên bắt đầu tập thể dục quá sớm, vì điều này có thể gây áp lực không cần thiết lên sức khỏe của họ! Ngoài ra, họ nên chú ý kỹ đến tình trạng sức khỏe của mình trong khi tập thể dục và dừng lại ngay lập tức nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào.