Cao tốc đầu tiên của Việt Nam xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế có gì đặc biệt?

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Thu phí không dừng hay thu phí điện tử (ETC) là hệ thống quản lý giao thông thông minh được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Na Uy là nước tiên phong áp dụng ETC rộng rãi từ 1986. Italy là nước đầu tiên trên thế giới triển khai hệ thống này trên đường cao tốc ở quy mô quốc gia từ năm 1989. Như vậy, hệ thống thu phí không dừng điện tử (ETC) đã được thế giới triển khai được 35 năm.

Trong khi đó, vào tháng 8/2022, Việt Nam chính thức áp dụng thu phí không dừng ETC trên toàn bộ mạng lưới cao tốc. Thực tế, Việt Nam đã thí điểm triển khai từ năm 2015 nhưng đến năm 2022 mới triển khai diện rộng.

Theo Bộ Xây dựng, dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC ở Việt nam được áp dụng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện xe cơ giới., từ đó có thể dễ dàng giám sát, quản lý và lưu vết từng giao dịch của phương tiện. Kết hợp cùng hệ thống thanh toán điện tử cho các giao dịch đã được xác minh, dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC đảm bảo lưu thông không dừng của phương tiện qua trạm thu phí với tỷ lệ chính xác đạt 99.98%.

Công nghệ này đồng thời đã chứng minh sự ưu việt của nó trong các mô hình giao thông thông minh, đặc biệt ở các nước có hạ tầng giao thông và xã hội gần tương tự Việt Nam như Malaysia, Indonesia, Philippines…

Nếu so sánh với Singapore cũng không dừng nhưng dùng công nghệ DSRC tức là vẫn dùng OBU bỏ trên xe, còn Việt Nam dùng công nghệ RFID, cao hơn DSRC. Đây là mô hình khác nhau tùy theo văn hóa của mỗi nước để thu phí không dừng.

Tại Việt Nam, Nội Bài - Lào Cai là tuyến cao tốc đầu tiên nằm ngoài hệ thống cao tốc bắc-nam phía đông và là tuyến cao tốc nối miền ngược với miền xuôi duy nhất trên cả nước đưa vào vận hành hệ thống thu phí ETC. Tổng công ty Ðầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty cổ phần Tasco đã thi công hệ thống ETC trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Sau đó, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC được thành lập với mục tiêu trở thành nhà đầu tư và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC tại Việt Nam, đã triển khai ETC tại 4 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Nội Bài – Lào Cai và TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây với 28 trạm thu phí, 132 làn chỉ trong vòng 50 ngày trong quý II/2022 (tương đương khối lượng 5-7 năm triển khai từ trước).

Bên cạnh đó, trong hành trình tiếp cận và ứng dụng các công nghệ giao thông thông minh, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là một trong những công trình đi đầu. Tuyến đường dài 105 km, gồm 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, khởi công tháng 9/2008 và thông xe toàn tuyến vào tháng 12/2015. Đây là dự án trọng điểm quốc gia do Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT.

Đáng chú ý, theo Báo Chính phủ, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến cao tốc đầu tiên của Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo VIDIFI cho biết, một trong những điểm đặc biệt khiến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được coi như “tuyến đường kiểu mẫu”, là vai trò tiên phong trong triển khai các chính sách và công nghệ giao thông.

Đây là cao tốc đầu tiên áp dụng thu phí điện tử không dừng (ETC) đồng bộ toàn tuyến, góp phần giảm ùn tắc, tăng tính minh bạch, tiết kiệm thời gian. Tuyến cũng là nơi đầu tiên áp dụng xử phạt nguội vi phạm giao thông bằng hệ thống giám sát thông minh: Từ chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, đi sai làn, đến nhiều hành vi nguy hiểm khác.

Ngay từ khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này cũng đi đầu trong việc lắp đặt hệ thống kiểm soát tải trọng xe 24/24h tại tất cả các hướng vào đường cao tốc với công nghệ hiện đại mà không cần dừng phương tiện, các phương tiện vượt quá tải trọng cho phép sẽ được bố trí đường riêng để ra khỏi đường cao tốc góp phần đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ hạ tầng và kéo dài tuổi thọ công trình.