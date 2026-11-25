Món quà này sẽ mang tên Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức và các đại biểu thực hiện nghi thức truyền thống tại Lễ khởi công dự án sân vận động 2.000 chỗ ngồi. Ảnh: HAGL

Ngày 24/11, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của ông Đoàn Nguyên Đức (hay còn gọi là bầu Đức) phát đi thông cáo về việc mở rộng đầu tư phát triển nông lâm nghiệp, xây tặng sân vận động với 2.000 chỗ ngồi cho tỉnh Stung Treng, Campuchia.

Thông cáo nêu rõ, sáng 19/11 tại tỉnh Stung Treng, ông Ung Sam Ath, Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Vương quốc Campuchia và ông Sor Soputra, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng đã đồng chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc dẫn đầu.

Bầu Đức làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Vương quốc Campuchia, lãnh đạo tỉnh Stung Treng. Ảnh: HAGL

Tại buổi làm việc, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cùng chính quyền tỉnh Stung Treng đã thống nhất chủ trương giao 6.900 ha đất (tương đương với 69 km²), cho HAGL phát triển dự án nông lâm nghiệp kết hợp xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản.

Dự án này được kỳ vọng góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu bền vững cho các nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Bầu Đức đầu tư hơn 50 tỷ đồng làm sân vận động ở Campuchia

Lãnh đạo tỉnh Stung Treng, Tập đoàn HAGL và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tham dự lễ khởi công Sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAGL

Chiều cùng ngày, bầu Đức dự lễ khởi công Sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai. Đây là công trình được xây dựng theo đề xuất của tỉnh Stung Treng, trên diện tích 2 ha, với tổng vốn đầu tư 2 triệu USD (tương đương hơn 50 tỷ đồng) do HAGL tài trợ. Dự án này bao gồm mặt sân đạt tiêu chuẩn quốc tế, với khán đài sức chứa 2.000 chỗ ngồi cùng hệ thống các phòng chức năng đồng bộ.

Tại lễ khởi công, Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra gửi lời cảm ơn tới HAGL, đồng thời đánh giá cao về hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại địa phương.

Về phía HAGL, Tổng giám đốc HAGL Nguyễn Xuân Thắng cho biết, hoạt động đầu tư tại Campuchia đang có nhiều thuận lợi nhờ các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa chính phủ hai nước cũng như giữa hai tỉnh Gia Lai và Stung Treng.

Phối cảnh Sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAGL

HAGL đang đầu tư gì tại tỉnh Stung Treng (Campuchia)?

Trước đó, tại Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc Vương Quốc Campuchia hồi cuối tháng 3/2026, Chính quyền tỉnh Stung Treng và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết Bản ghi nhớ về đầu tư phát triển dự án trồng cây ăn quả và cây công nông nghiệp, với diện tích 1.918 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án này là 28,8 triệu USD.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, HAGL là đơn vị sớm nhất đầu tư tại Campuchia, khi đến đây từ năm 2010 tại tỉnh Ratanakiri. Theo ông, thời gian di chuyển từ Gia Lai sang tỉnh Stung Treng chỉ có 4 tiếng, đường bằng phẳng. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển cũng rẻ, các tuyến được cao tốc kết nối đang được xây dựng. Vì vậy, ông Đoàn Nguyên Đức nhận định Stung Treng chính là địa bàn thuận lợi để mở rộng kinh doanh.

Như vậy, tính đến tháng 5/2026, HAGL đã có khoảng 3.000 ha trồng chuối, sầu riêng và dâu tằm tại Campuchia.

Bên cạnh cây ăn trái, HAGL cũng đã triển khai trồng cà phê Robusta tại Stung Treng từ tháng 10/2025 và cà phê Liberica từ giữa năm 2026. Những việc này nằm trong chiến lược phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tập đoàn của ông Đoàn Nguyên Đức có khoảng 18.800 ha cây trồng tại ba quốc gia. Trong đó, riêng diện tích 6.900 ha của dự án mới tại Stung Treng đã tương đương hơn 36% tổng diện tích cây trồng của tập đoàn.