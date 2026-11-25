Đây là chuyện có thật, giản dị và ấm áp giữa đời thường ở Việt Nam.

Một cụ ông ở Hà Nội được thành viên của Tổ Hành chính công xung kích hỗ trợ làm giấy tờ ngay tại nhà.

Giữa những thửa ruộng manh mún ở Thanh Hóa, những căn nhà Hà Nội nơi người cao tuổi vẫn phải nhờ người thân làm hộ thủ tục, và những đồi trọc vừa bị bão Yagi cào trọc, có những con người đang lặng lẽ nối lại những sợi dây đứt. Họ không hô hào. Họ chỉ làm. Và chính những việc làm ấy khi được kết nối đang tạo ra sức mạnh mà không một cá nhân nào có thể làm một mình.

Ba dự án này tham gia Human Act Prize 2026 là minh chứng sống động cho tinh thần “Hợp lực cộng đồng”: kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả và tạo tác động xã hội rộng lớn hơn thông qua sức mạnh tập thể. Chúng không chỉ đáp ứng đầy đủ năm tiêu chí nền tảng của giải thưởng (tính cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tính tác động và khả năng lan tỏa) mà còn khơi dậy tinh thần Human Act Now: hành động ngay hôm nay, đặc biệt với thế hệ trẻ, để kiến tạo những thay đổi bền vững.

Cánh đồng không còn đơn độc: Khi HTX học HTX

Dự án “Kết nối Hợp tác xã vì An ninh lương thực” tại Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Năm 2013, tại Thọ Xuân (Thanh Hóa), một nhóm giám đốc hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ngồi lại với nhau. Họ không phải những người giàu có. Nhiều người vẫn phải lái xe thuê, bán hàng online hay làm thêm để bù đắp cho HTX. Ruộng đất manh mún, giá vật tư tăng, thanh niên bỏ quê, khí hậu ngày càng khó đoán… Thế nên, không quá khi nói rằng mỗi HTX tự xoay sở như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển lớn.

Rồi Câu lạc bộ HTX Thọ Xuân ra đời là thành quả đầu tiên của dự án Kết nối Hợp tác xã vì An ninh lương thực. Không phải để “cứu” một HTX riêng lẻ, mà để tạo ra một hệ sinh thái “HTX học HTX”. Một đơn vị làm tốt cơ giới hóa sẽ mở cửa cho anh em đến học. Một HTX có sản phẩm OCOP sẽ chỉ cách xây dựng thương hiệu. Một giám đốc từng phải cầm sổ đỏ cá nhân để vay vốn sẽ chia sẻ cách đàm phán với ngân hàng mà không giấu nghề.

Mạng lưới Giám đốc HTX đồng hành được xây dựng trên nguyên tắc giản dị nhưng sâu sắc: Chia sẻ không vụ lợi, đồng hành khi khó khăn, cùng phát triển vì lợi ích cộng đồng. Họ tổ chức tham quan, tọa đàm, dâng hương danh nhân, thể thao, thiện nguyện… Những hoạt động tưởng chừng “ngoài lề” lại chính là chất keo gắn kết niềm tin và tinh thần tương trợ.

Dự án "Kết nối Hợp tác xã vì An ninh lương thực" ra đời nhằm tạo ra một hệ sinh thái “HTX học HTX”.

Sau hơn một thập kỷ, dự án “Kết nối Hợp tác xã vì An ninh lương thực” đã chứng minh một điều giản dị mà sâu sắc: Muốn giữ cánh đồng thì phải giữ người nông dân; muốn giữ người nông dân thì phải có những HTX mạnh. Họ đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi số, kết nối thị trường và đặc biệt tạo môi trường để thanh niên về quê làm nông nghiệp. Tầm nhìn của dự án không dừng lại ở vài chục HTX ở Thanh Hóa, mà hướng tới một cộng đồng HTX đoàn kết trên cả nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực từ gốc rễ.

Đây chính là hình ảnh của hợp lực cộng đồng: Tri thức được lan tỏa với chi phí thấp nhất, kinh nghiệm được nhân rộng bằng chính sức mạnh nội tại. Dự án này đáp ứng xuất sắc tiêu chí bền vững (cộng đồng tự duy trì), sáng tạo (mô hình “HTX học HTX”), cam kết dài hơi (hơn 13 năm) và tác động sâu (giữ đất, giữ người, giữ sản xuất). Đồng thời cách làm của dự án cũng chạm đến Human Act Now khi khuyến khích thế hệ trẻ trở về và dẫn dắt tương lai của kinh tế hợp tác.

Hành chính công “đến trước nhu cầu” ở Hà Nội

Tại Hà Nội, năm 2026, một ông cụ 80 tuổi nằm liệt giường nhận được cuộc gọi. Không phải từ người thân, mà từ Tổ Hành chính công xung kích. Họ đến tận nhà, hỗ trợ làm giấy tờ hộ tịch, chứng thực, hướng dẫn sử dụng VNeID. Người phụ nữ khuyết tật không còn phải nhờ ai đẩy xe lăn đến Bộ phận Một cửa. Người cao tuổi chưa quen smartphone được chỉ tận tay cách nộp hồ sơ trực tuyến.

Nhiều người cao tuổi ở Hà Nội được hỗ trợ làm thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Mô hình Tổ hành chính công xung kích do Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội triển khai theo Kế hoạch 63/KH-UBND ngày 13/02/2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tư duy phục vụ: từ hành chính thụ động “chờ dân đến” sang hành chính chủ động “đến trước nhu cầu – tiên phong phục vụ”. Tổ xung kích hoạt động không phụ thuộc địa giới hành chính, kết hợp mạng lưới 12 Chi nhánh và 130 Điểm hỗ trợ dịch vụ công số với chính quyền cơ sở, đoàn thể và cộng đồng.

Điểm sáng tạo cốt lõi nằm ở chỗ: chuyển đổi số không để lại ai phía sau. Công nghệ là công cụ, con người vẫn là trung tâm. Người hạn chế đi lại được hỗ trợ tại nhà. Người thiếu kỹ năng số được hướng dẫn trực tiếp. Mỗi trường hợp được cá nhân hóa theo hoàn cảnh thực tế.

Mô hình Tổ hành chính công xung kích giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ công cho nhóm yếu thế.

Dự án đáp ứng mạnh mẽ tiêu chí tác động (thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ công cho nhóm yếu thế), sáng tạo (đổi mới tư duy phục vụ), cam kết (quyết tâm chính trị của thành phố) và lan tỏa (có thể nhân rộng ra các địa phương khác). Nó thể hiện rõ tinh thần hợp lực: chính quyền – cộng đồng – công nghệ cùng nhau bảo đảm không ai bị bỏ lại. Với Human Act Now, đây là lời nhắc rằng hành động vì cộng đồng bắt đầu từ việc nhìn thấy những người dễ bị bỏ quên nhất và chủ động đến với họ.

Cây xanh thay lời chúc Tết: Từ “trao cá” sang “trao cần câu”

"Tết An Bình" trao cây giống cho bà con ở nhiều nơi.

Kể từ năm 2010, mỗi dịp Tết, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) lại lên đường làm “Tết An Bình”. Ban đầu là những phần quà ấm áp đến vùng sâu, vùng xa. Nhưng từ năm 2020 và đặc biệt từ 2021 với hành trình “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam”, chương trình đã chuyển mình mạnh mẽ.

Họ không chỉ trao quà. Họ trao cây giống có giá trị kinh tế gắn với sinh kế lâu dài. Đó là quế ở Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An; keo và lim xanh ở Quảng Nam; đước, phi lao chắn sóng ở Tiền Giang; cây gỗ lớn chống sạt lở ở Quảng Bình… Mỗi vùng đất được “đo ni đóng giày” loại cây phù hợp thổ nhưỡng và quy hoạch. Chính quyền chọn hộ, theo dõi, chăm sóc. Người dân góp đất và công sức. ABBank cung cấp cây, phân bón và tổ chức.

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhiều nhân viên ABBank tham gia hành trình trao cây giống ý nghĩa cho bà con ở vùng sâu, vùng xa.

Cơ chế gây quỹ cộng đồng sáng tạo: Mỗi lượt “Tôi tham gia” trên website được quy đổi thành một cây; mỗi tài khoản hoặc thẻ mới mở trong chiến dịch, ngân hàng tài trợ thêm một cây. Chỉ năm 2025 đã có gần 330.000 lượt chung tay. Gần 4.000 cán bộ nhân viên tham gia mỗi mùa. Hơn 300.000 cây đã được trao qua 17 năm, đến gần 20 tỉnh thành.

Tết An Bình không còn là hoạt động từ thiện ngắn hạn. Nó là mô hình an sinh tích hợp, khi chăm lo Tết cho nhóm yếu thế, tạo sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường, hưởng ứng Đề án một tỷ cây xanh của Chính phủ. Tính cam kết được đo bằng 17 năm liên tục. Tính bền vững nằm ở chỗ cộng đồng làm chủ sau khi nhận cây. Tính sáng tạo thể hiện ở cách tái định nghĩa “quà Tết” và cơ chế gây quỹ lồng ghép vào hoạt động ngân hàng. Tác động và lan tỏa rõ ràng qua số lượng cây, hộ thụ hưởng và sự tham gia của hàng chục nghìn khách hàng.

Đây chính là hợp lực cộng đồng ở quy mô lớn: Doanh nghiệp – chính quyền – người dân – khách hàng cùng chung tay. Mô hình này cũng khơi dậy Human Act Now khi biến mỗi giao dịch ngân hàng, mỗi cú nhấp chuột thành hành động xanh, mời gọi thế hệ trẻ và toàn xã hội cùng tham gia.

Không ai làm một mình

Tết An Bình đã có hơn 15 năm hoạt động bền bỉ.

Ba dự án là ba câu chuyện khác nhau (nông nghiệp, hành chính công, môi trường), nhưng cùng chung một kim chỉ nam: Không ai làm một mình. CLB HTX Thọ Xuân kết nối tri thức giữa những người cùng nghề. Tổ Hành chính công xung kích kết nối chính quyền với nhóm yếu thế. Tết An Bình kết nối ngân hàng với cộng đồng và khách hàng.

Tất cả đều hướng tới giá trị cốt lõi của Human Act Prize 2026: Biến lòng tốt thành năng lực phát triển của xã hội. Các dự án đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá, từ cam kết dài hơi đến khả năng tự duy trì, từ sáng tạo trong giải pháp đến tác động thực tế và tiềm năng nhân rộng.

Đặc biệt, ba dự án này đều thắp lên tinh thần Human Act Now: Không cần chờ đủ điều kiện mới hành động. Mỗi giám đốc HTX chia sẻ kinh nghiệm, mỗi cán bộ hành chính đến tận nhà, mỗi cây xanh được trồng đều là một lời mời gọi thế hệ trẻ và tất cả chúng ta cùng bước vào cuộc. Vì khi nguồn lực được kết nối đúng cách, không có đóng góp nào là quá nhỏ.

Ba dự án này hiện đang tham gia vào giải thưởng Human Act Prize 2026. Các dự án là lời nhắc rằng tương lai cộng đồng không nằm ở những khẩu hiệu lớn, mà ở những sợi dây nối kết được thắt lại từng ngày, từng việc nhỏ, bằng chính sức mạnh tập thể.

Sau khi tiếp nhận các hồ sơ tham dự, Human Act Prize 2026 bước vào giai đoạn thẩm định, gồm Vòng Sơ khảo và Vòng Chung khảo, nhằm đánh giá toàn diện các dự án dựa trên hệ thống tiêu chí của Giải thưởng. Thông qua quá trình xem xét hồ sơ, trao đổi và đánh giá của Hội đồng Giám khảo, những dự án tiêu biểu sẽ từng bước được lựa chọn để tiến tới Gala trao giải Human Act Prize 2026. Rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của cộng đồng dành cho Human Act Prize 2026 và những dự án đang trên hành trình tạo nên những thay đổi tích cực! Website chính thức: https://humanactprize.org Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize