Tết Nguyên đán Bính Ngọ là dịp lễ quan trọng bậc nhất trong năm và cũng là kỳ nghỉ dài nhất đối với người lao động Việt Nam. Đây là khoảng thời gian để mọi người tạm gác công việc, sum họp bên gia đình sau một năm làm việc vất vả.

Tuy nhiên, do đặc thù của nhiều ngành nghề như y tế, giao thông, dịch vụ, các ngành sản xuất liên tục…, không ít người lao động vẫn phải làm việc trong những ngày Tết. Đi kèm với đó là chế độ tiền lương cao hơn nhiều so với ngày thường. Vậy theo quy định hiện hành, người lao động đi làm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ được hưởng mức lương bao nhiêu phần trăm?

Người lao động đi làm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ được hưởng mức lương bao nhiêu phần trăm? (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đi làm Tết Nguyên đán được hưởng bao nhiêu phần trăm lương?

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định rõ Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ, Tết mà người lao động được nghỉ làm việc và vẫn hưởng nguyên lương. Điều này có nghĩa là, nếu người lao động không đi làm trong các ngày Tết, họ vẫn được doanh nghiệp trả đủ tiền lương như những ngày làm việc bình thường.

Trong trường hợp vì yêu cầu công việc, người lao động phải làm việc vào ngày Tết, tiền lương sẽ không tính như ngày thường mà được áp dụng theo chế độ làm thêm giờ, với mức chi trả cao hơn đáng kể. Cụ thể, theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa kể khoản 100% tiền lương của ngày lễ mà người lao động vẫn được hưởng.

Như vậy, nếu người lao động đi làm vào ban ngày trong dịp Tết Nguyên đán, tổng thu nhập thực tế họ nhận được sẽ tối thiểu là 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường. Con số này bao gồm 100% tiền lương của ngày làm việc theo hợp đồng và thêm ít nhất 300% tiền lương do làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết.

Mức chi trả này cho thấy sự khác biệt rất lớn so với ngày công thông thường, đồng thời phản ánh chủ trương của pháp luật lao động là bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho người lao động khi phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình để làm việc trong dịp lễ quan trọng nhất năm.

Không dừng lại ở đó, nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày Tết Nguyên đán, mức lương còn cao hơn. Theo quy định hiện hành, người lao động làm việc ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Ngoài ra, nếu vừa làm thêm giờ vừa làm việc vào ban đêm, người lao động còn được trả thêm 60% tiền lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc làm vào ban ngày.

Cộng gộp các khoản này, nếu làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày Tết Nguyên đán, người lao động sẽ được hưởng ít nhất 490% tiền lương. Mức 490% này bao gồm: 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường, 300% tiền lương của ngày nghỉ lễ, 30% tiền lương do làm việc ban đêm và thêm 60% tiền lương cho phần làm thêm giờ vào ban đêm.

Đây được xem là mức đãi ngộ rất cao, nhằm bù đắp xứng đáng cho việc người lao động không được nghỉ Tết, phải làm việc trong thời điểm đáng lẽ dành cho gia đình và bản thân. Đồng thời, đây cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để người lao động đối chiếu, bảo vệ quyền lợi của mình, yêu cầu người sử dụng lao động chi trả đúng, đủ theo quy định nếu phát sinh tranh chấp.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Bên cạnh vấn đề tiền lương, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng là nội dung được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan tâm.

Theo phương án đã được phê duyệt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ diễn ra từ thứ Bảy ngày 14/02 đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 (theo Dương lịch).

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ gồm 5 ngày nghỉ theo quy định, trong đó có 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết. Thời gian nghỉ được tính từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 dương lịch, tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ, đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 dương lịch, tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Với cách sắp xếp này, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tổng số ngày nghỉ bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Đây là quãng thời gian tương đối dài, tạo điều kiện để người lao động trong khu vực nhà nước chủ động kế hoạch về quê, du xuân, nghỉ ngơi và phục hồi sức lao động.

Đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, pháp luật hiện hành cho phép người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, dù áp dụng phương án nào, doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm đủ số ngày nghỉ Tết theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong ba phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm; nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Việc lựa chọn phương án nào sẽ do doanh nghiệp quyết định sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, đồng thời hài hòa với yêu cầu tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Việc nắm rõ lịch nghỉ Tết cũng như chế độ tiền lương khi đi làm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ giúp người lao động chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian, kế hoạch cá nhân, đồng thời biết cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Trong bối cảnh nhiều ngành nghề vẫn cần duy trì hoạt động xuyên Tết, những quy định về tiền lương và thời gian nghỉ càng có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo đảm vận hành xã hội, vừa thể hiện sự quan tâm của pháp luật đối với đời sống người lao động.