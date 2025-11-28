HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đi làm 10 năm mới hiểu 3 kiểu sếp tệ còn kéo sự nghiệp nhanh hơn cả lương thấp

Hà Nguyên |

Sếp tệ không phải sếp khó tính. Sếp tệ là người khiến bạn chậm lại dù bạn có cố gắng đến đâu.

Đi làm 10 năm mới hiểu 3 kiểu sếp tệ còn kéo sự nghiệp nhanh hơn cả lương thấp- Ảnh 1.

1. Sếp giỏi giao việc nhưng né trách nhiệm:

Lúc phân task thì quyết liệt, tới khi có lỗi thì “team tự xem lại”. Thành công là của họ, thất bại là của bạn. Kiểu sếp này khiến bạn làm nhiều nhưng không có thành tích ghi nhận, CV thiếu highlight và lộ trình tăng lương, thăng chức bị trì hoãn.

2. Sếp sáng nắng chiều mưa:

Hôm nay bắt làm A, mai xoay sang B, tuần sau lại sửa thành C “cho kịp trend”. Bạn không chạy theo mục tiêu, bạn chạy theo tâm trạng của họ. Công sức dễ bị xoá sổ, dự án dang dở, còn năng lượng thì tiêu tán vì phải làm lại từ đầu.

Đi làm 10 năm mới hiểu 3 kiểu sếp tệ còn kéo sự nghiệp nhanh hơn cả lương thấp- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

3. Sếp micromanage từng hơi thở:

Font chữ phải theo ý, câu chữ phải đúng vibe của sếp, báo cáo phải chỉnh đi chỉnh lại dù nội dung không đổi. Bạn không còn thời gian để phát triển kỹ năng, sáng tạo hay thử cái mới – chỉ còn việc “sửa theo ý sếp”. Sự nghiệp bị kìm lại, cơ hội tăng lương cũng chậm theo.

Sếp tệ không chỉ làm bạn mất tinh thần mà còn làm bạn “nghèo đi”: nghèo cơ hội, nghèo kinh nghiệm, nghèo tương lai. Đôi khi không phải bạn làm chưa đủ tốt mà là bạn đang đứng dưới một cái trần sai.

