Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu được đánh giá cao về mặt tư duy. Không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, tuổi Thân còn luôn biết cách thay đổi và sáng tạo không ngừng trong công việc. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập, từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Khi tháng 7 âm kết thúc, tuổi Thân đã chia tay với những thử thách, khó khăn. Tài chính của con giáp này dần tốt lên, tuy nhiên, nếu để nói đến những cơ hội lớn trong sự nghiệp thì phải chờ đến tháng 11 âm. Tử vi học có nói, chưa đầy 1 tháng nữa, khi tháng 11 âm gõ cửa, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn may mắn nhất trong năm Ất Tỵ. Sự nghiệp thăng tiến rạng rỡ, thậm chí gặt hái những lộc lá không ngờ và đón nhận nhiều tin vui, con giáp này sẽ có cuộc sống đủ đầy, viên mãn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có vẻ ngoài nhẹ nhàng, mềm mỏng, nhìn qua thì tưởng là yếu đuối, nhưng bên trong lại sở hữu nội lực rất đáng nể. Một khi đã chọn được mục tiêu, con giáp tuổi Mão sẽ kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Chính điều này sẽ mang lại thành công rực rỡ cho họ trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Nếu như tuổi Thân đang mong chờ tháng 11 âm với nhiều hứa hẹn, thì tuổi Mão lại là con giáp cần thận trọng. Tử vi học có nói, tháng 11 âm sẽ là giai đoạn thách thức nhất của tuổi Mão trong năm Ất Tỵ. Con giáp này được khuyên nên chú ý trong giao tiếp, tránh dính vào mâu thuẫn, thị phi để tránh ảnh hưởng tài lộc, đặc biệt nên đề phòng những rắc rối trong chuyện tình cảm. Tháng 10 âm hiện vẫn là thời kỳ may mắn nở rộ, con giáp tuổi Mão nên biết nắm bắt để không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp được đánh giá cao với trí thông minh, sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết và sự sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, con giáp này cũng luôn hết mình, không tính toán thiệt hơn nên thường đạt được kết quả xuất sắc, từ đó gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Cũng giống như tuổi Mão, tuổi Ngọ cũng nên có những sự thận trọng trong tháng 11 âm tới đây. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, con giáp này sẽ bước vào giai đoạn thử thách thứ 2 của năm Ất Tỵ. Họ được khuyên nên chú ý trong chuyện chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ cũng cần quan tâm hơn đến việc chăm sóc nhà cửa, nếu có hư hỏng hoặc lỗ hổng an ninh nào thì nên khắc phục càng sớm càng tốt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.