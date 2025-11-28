1. Máng ăn cho chim

Ngắm nhìn những chú chim ghé thăm tụ tập quanh máng ăn gắn trên cửa sổ nhà bạn có thể là một cảnh tượng thực sự thú vị. Tuy nhiên, điều này cũng có thể tạo điều kiện hoàn hảo cho rắn xâm nhập vào sân nhà bạn.

"Bản thân máng ăn cho chim không thu hút rắn, nhưng chim và các loài gặm nhấm mà chúng thu hút thì có", A.H. David, chuyên gia về rắn và là người sáng lập Pest Control Weekly - trang web chuyên đưa ra giải pháp xử lý những loài vật gây hại, giải thích.

"Hạt giống rơi vãi thường thu hút các loài động vật có vú nhỏ như chuột và sóc, vốn là nguồn thức ăn tiềm năng cho rắn. Nếu bạn vẫn định treo máng ăn, hãy đảm bảo đặt máng xa nhà hơn và thường xuyên dọn sạch hạt rơi. Bạn cũng có thể chỉ đổ đầy máng ăn cho chim vào mùa đông, khi chim cần thức ăn nhất và rắn sẽ ít hoạt động săn mồi hơn", chuyên gia David đưa ra lời khuyên.

2. Xích đu và các đồ chơi khác

Ngoài việc bò vào sân nhà bạn để tìm kiếm thức ăn, rắn thường tìm kiếm nước. Các chuyên gia cảnh báo rằng xích đu, cầu trượt và các đồ chơi khác nằm sát đất có thể tích tụ nước mưa, trở thành nơi chúng tìm kiếm nước uống.

Tuy nhiên, thay vì bỏ xích đu của con bạn đi, hãy cân nhắc khoan các lỗ nhỏ ở đáy thiết bị vui chơi để ngăn nước mưa đọng lại. Ngoài ra, hãy chú ý đến bất kỳ khu vui chơi hoặc đồ chơi nào có "khu vực râm mát hoặc nhiều góc khuất mà rắn có thể ẩn náu, chuyên gia David cảnh báo. "Hãy cân nhắc đặt khu vui chơi tránh xa cây cối rậm rạp và gần nơi có người qua lại, vì rắn thường tránh những khu vực như vậy", ông gợi ý.

3. Vòi nước tưới vườn

Vòi tưới vườn có thể rất quan trọng trong việc giữ cho cây cối xanh tươi, nhưng chúng cũng có thể thu hút rắn đến sân nhà bạn. Rắn không chỉ ẩn náu trong đống ống cuộn tròn mà nước nhỏ giọt hoặc rò rỉ còn có thể gây ra tình trạng nước đọng, điều mà loài bò sát này rất ưa thích.

Do đó, thay vì cuộn vòi tưới xuống đất, hãy cân nhắc lắp đặt giá treo tường hoặc cuộn dây để giữ vòi cách mặt đất. Nếu bạn nhận thấy vòi bị rò rỉ ở vị trí nối với vòi nước, hãy thử quấn băng dính của thợ sửa ống nước để tạo độ kín tốt hơn hoặc thay thế phụ kiện.

4. Phân động vật gặm nhấm

Động vật gặm nhấm là một trong những nguồn thức ăn lớn nhất của rắn. "Và ngay cả khi bản thân loài gặm nhấm đã bỏ đi thì mùi nước tiểu và phân của chuột vẫn có thể thu hút nhiều loài rắn, đặc biệt là các loài lớn hơn như trăn, trăn Nam Mỹ và nhiều loại rắn săn chuột", chuyên gia David từng chia sẻ với Best Life. Để tránh xa các loài gặm nhấm, và cả rắn, hãy đảm bảo tất cả các thùng rác đều được đậy kín và không để thức ăn cho thú cưng bên ngoài.

5. Sàn hoặc hiên nhà được nâng cao

Theo Critter Control, không gian bên dưới nhà là nơi làm tổ lý tưởng cho rắn vì chúng là nơi trú ẩn, tối tăm và ẩm ướt, và vì đất dưới nhà thường là con mồi ưa thích của rắn. Các khe hở và vết nứt trên nền móng nhà tạo điều kiện cho loài gây hại này chui xuống dưới các công trình.

Các khoảng trống bên dưới hiên nhà và sàn nhà cũng đóng vai trò là đường dẫn xuống mặt đất bên dưới nhà.

"Để đảm bảo rắn không thể tiếp cận những khu vực này, hãy đảm bảo ngay cả vết nứt nhỏ nhất cũng được bịt kín. Và hãy kiểm tra các lối vào trong nhà kho và các tòa nhà ngoài trời khác", Scot Hodges, phó chủ tịch phát triển chuyên môn và dịch vụ kỹ thuật tại Arrow Exterminators, trước đây đã chia sẻ với Best Life.

6. Vườn rau

Cho dù bạn đang trồng các loại rau như cà chua và bí xanh hay có những cây ăn quả lớn cho quả chanh hoặc táo, việc có những loại nông sản tươi ngon như vậy trong sân nhà có thể thu hút rắn.

"Những loại nông sản này thu hút nhiều loài động vật nhỏ và côn trùng, sau đó có thể thu hút rắn tìm kiếm thức ăn. Thường xuyên thu hoạch nông sản chín, nhặt nhanh quả rụng và giữ vườn sạch sẽ có thể giúp giảm nguy cơ thu hút rắn", David lưu ý.

7. Đài phun nước và bồn tắm chim

"Các vật dụng có nước như ao, bồn tắm chim, hoặc thậm chí là đĩa nước đơn giản của thú cưng cũng có thể thu hút rắn, đặc biệt là ở những vùng khô hạn, khan hiếm nước. Chúng bị thu hút bởi chính nguồn nước, nhưng cũng bị thu hút bởi ếch, chim và các loài động vật khác tụ tập ở đó", chuyên gia David cho biết.

Do vậy, bạn hãy cân nhắc đặt những vật dụng này xa nhà hơn nếu bạn bắt buộc phải có, và giữ nước và thức ăn của thú cưng trong nhà.

8. Đống củi và gỗ xẻ

Nếu bạn sống ở khu vực có khí hậu lạnh, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của việc dự trữ nhiều củi để giữ cho lò sưởi luôn cháy khi nhiệt độ giảm. Nhưng theo chuyên gia David, củi chất đống là nơi ẩn náu lý tưởng cho rắn.

"Những cấu trúc này cung cấp nơi trú ẩn khỏi thời tiết và động vật săn mồi. Chúng cũng có thể thu hút các loài gặm nhấm mà rắn thường săn bắt. Để giảm bớt sự hấp dẫn, hãy để củi trên giá cao trên mặt đất và cách xa nhà bạn", chuyên gia này giải thích.

9. Những đống cỏ cao và lá cây

Tương tự như vậy, một khoảng sân bừa bộn có thể tạo ra nhiều chỗ ẩn náu cho rắn. "Cỏ cao và bụi rậm không được chăm sóc thu hút các loài gặm nhấm, đồng thời cũng tạo ra nơi ẩn náu tuyệt vời cho rắn. Những nơi này khá biệt lập, cho phép rắn ẩn náu khỏi những kẻ săn mồi và cũng cho phép chúng ẩn náu trong khi săn mồi", Nancy Troyano, Tiến sĩ, một nhà côn trùng học được chứng nhận tại Ehrlich Pest Control, trước đây đã chia sẻ với Best Life.

Những đống lá cây cũng có tác dụng tương tự, ngoài việc giúp rắn ngụy trang thì cũng là nơi để rắn ẩn náu.

10. Tường đá hoặc các tảng đá

Tường đá hoặc các tảng đá trang trí có thể tạo nên nét thẩm mỹ cho sân vườn - tuy nhiên, chúng cũng có thể làm tăng khả năng xuất hiện rắn vì chúng cũng là nơi ẩn náu tuyệt vời. "Nếu bạn sống trong khu vực dễ có rắn và những đặc điểm này gần nhà, bạn nên xem xét lại thiết kế hoặc vị trí đặt chúng", David cảnh báo.

Gia Linh (Theo Best Life)