Đi khám vì mệt mỏi, da vàng, người phụ nữ phát hiện men gan cao vút: Bác sĩ cảnh báo nguyên nhân

Người phụ nữ Hà Nội từng mắc ung thư vú cách đây 7 năm, hiện vẫn điều trị nội tiết. Khi xuất hiện mệt mỏi, vàng da, chị đi khám và bất ngờ phát hiện gan đang bị tổn thương cấp tính, men gan tăng rất cao.

Bệnh nhân N.T.T. (38 tuổi, Hà Nội) có tiền sử ung thư vú từ năm 2019. Chị từng được phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và hiện tiếp tục điều trị nội tiết.

Trước đó, người bệnh chưa từng được phát hiện mắc viêm gan B hoặc viêm gan C. Xét nghiệm HBsAg từng cho kết quả âm tính.

Gần đây, người bệnh xuất hiện mệt mỏi, vàng da nên được đưa đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy gan đang bị tổn thương cấp tính, men gan tăng rất cao. Trong khi đó, xét nghiệm HBsAg cho kết quả không xác định.

Trước tình trạng này, các bác sĩ tiếp tục tìm nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh có kháng thể anti-HBc dương tính.

Bác sĩ Hường đang khám cho bệnh nhân.

Đây là một dấu ấn cho thấy người bệnh đã từng nhiễm virus viêm gan B trước đó, dù xét nghiệm HBsAg từng âm tính.

Kết hợp với tiền sử điều trị ung thư và tình trạng viêm gan cấp, các bác sĩ xác định người bệnh bị tái hoạt virus viêm gan B.

Vì sao từng âm tính với viêm gan B vẫn có thể tái hoạt virus?

Theo Thạc sĩ, BSNT Dương Thị Hường, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đây là điều nhiều người có thể hiểu nhầm.

HBsAg là một dấu ấn thường được sử dụng để phát hiện tình trạng nhiễm virus viêm gan B. Tuy nhiên, một lần xét nghiệm HBsAg âm tính không phải lúc nào cũng có nghĩa người đó chưa từng nhiễm virus hoặc hoàn toàn không còn nguy cơ liên quan đến viêm gan B.

Ở một số người từng nhiễm virus viêm gan B, cơ thể có thể kiểm soát virus khiến HBsAg trở về âm tính. Tuy nhiên, vật liệu di truyền của virus vẫn có thể tồn tại trong tế bào gan.

Khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, virus được kiểm soát và có thể không gây ra biểu hiện rõ ràng. Nhưng khi hệ miễn dịch bị suy giảm, virus có thể nhân lên trở lại. Hiện tượng này được gọi là tái hoạt virus viêm gan B.

Nguy cơ này đặc biệt đáng lưu ý ở những người mắc ung thư phải hóa trị hoặc sử dụng một số thuốc, liệu pháp có tác dụng làm suy giảm hệ miễn dịch.

Vì vậy, ngay cả những người từng có kết quả HBsAg âm tính cũng cần được bác sĩ đánh giá đầy đủ nguy cơ trước khi bắt đầu các phương pháp điều trị có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch.

Tái hoạt virus viêm gan B có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng

Tái hoạt virus viêm gan B có thể diễn biến âm thầm. Ban đầu, người bệnh có thể không có triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện qua xét nghiệm.

Khi virus nhân lên mạnh và gây viêm gan, người bệnh có thể xuất hiện mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc men gan tăng cao.

Trường hợp nặng có thể gây suy chức năng gan, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đối với người đang điều trị ung thư, tình trạng này còn có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh nền. Khi gan bị tổn thương cấp tính, một số phương pháp điều trị ung thư có thể phải tạm dừng, trì hoãn hoặc điều chỉnh.

Ở bệnh nhân T., sau khi xác định tình trạng tái hoạt virus viêm gan B, người bệnh được điều trị bằng thuốc kháng virus cùng các biện pháp điều trị cần thiết.

Sau gần 3 tuần, tình trạng lâm sàng và chức năng gan cải thiện rõ rệt. Người bệnh ổn định và được xuất viện.

BS cảnh báo: Không nên chỉ nhìn vào kết quả HBsAg

Thạc sĩ, BSNT Dương Thị Hường cảnh báo, đánh giá nguy cơ tái hoạt virus viêm gan B không nên chỉ dừng lại ở việc HBsAg âm tính hay dương tính.

Trước khi hóa trị hoặc sử dụng các thuốc có tác dụng ức chế miễn dịch, người bệnh cần được xét nghiệm đầy đủ để xác định tình trạng viêm gan B, bao gồm cả khả năng đã từng nhiễm virus trước đó.

Người chuẩn bị hóa trị hoặc sử dụng các liệu pháp ức chế miễn dịch nên chủ động thông báo cho bác sĩ về tiền sử viêm gan, các kết quả xét nghiệm viêm gan B trước đây nếu có và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm được chỉ định.

Một kết quả HBsAg âm tính không đồng nghĩa với việc có thể hoàn toàn bỏ qua nguy cơ tái hoạt virus viêm gan B.

Đánh giá đúng nguy cơ trước khi điều trị, chủ động dự phòng hoặc theo dõi phù hợp có thể giúp phát hiện và xử trí sớm tình trạng tái hoạt, hạn chế tổn thương gan nặng và tránh làm gián đoạn quá trình điều trị bệnh nền.