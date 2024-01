TS.BS Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết mới đây bác sĩ có tiếp nhận trường hợp nữ sinh tên Phương An (tên nhân vật đã được thay đổi) là sinh viên đại học đang học tại Hà Nội đến khám do đau bụng, ra máu vùng kín.



Kết quả khám cho thấy Phương An đã mang thai khoảng 30 tuần. Theo bác sĩ Chí Thành, bệnh nhân nói không hề biết việc mình đã có thai.

Theo bác sĩ Thành, thai nhi trong bụng mẹ đã bị suy do rau bong non (bong nhau thai trước khi thai xổ ra ngoài). Ngay lập tức nữ sinh có chỉ định mổ cấp cứu. Thời điểm nữ sinh đến khám chỉ đi một mình, không có bất cứ người thân nào bên cạnh.

Nữ sinh cũng tâm sự cho bác sĩ, gia đình cô đang ở quê, bạn trai đang ở nước ngoài. Trước đó, Phương An và bạn trai có quan hệ với nhau nhưng không dùng biện pháp an toàn. Sau đó, bạn trai ra nước ngoài, còn cô vẫn sinh hoạt, học tập bình thường ở Việt Nam.

Theo Phương An, do kinh nguyệt của cô thất thường từ trước tới nay nên nhiều tháng không có kinh, cô cũng không nghi ngờ bản thân có thai.

Bác sĩ Thành cho biết, trước khi vào phòng mổ, các bác sĩ có gọi điện cho mẹ nữ sinh để thông báo sự việc, nhận được tin báo người mẹ vô cùng sốc và bất ngờ vì không hề biết con gái có bầu.

Mẹ bệnh nhân đã nhanh chóng thu xếp lên Hà Nội với con. Mẹ bệnh nhân cũng chia sẻ với bác sĩ Thành: "Cách đây một tháng, con gái tôi có về nhà, tôi thấy con bụng hơi to nên có hỏi chuyện. Tuy nhiên, con gái khẳng định bản thân không có bầu, bụng to là do mùa đông ăn nhiều nên béo lên. Ngoài ra, con gái tôi không có biểu hiện nào khác".

Bác sĩ Thành cho biết, nhờ cấp cứu kịp thời nên Phương An đã sinh con an toàn, em bé nặng 1.3kg và được chăm sóc sơ sinh ngay sau đó.

Với trường hợp của Phương Anh nếu không mổ cấp cứu ngay, thai nhi có thể sẽ chết lưu trong bụng. Đối với người mẹ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khác vì bị bong rau non sẽ gây chảy máu tử cung, thậm chí phải cắt bỏ tử cung.

Sau khi các bác sĩ mổ cấp cứu xong, mẹ nữ sinh đến viện và vô cùng xót xa, đặc biệt là hai mẹ con vẫn chưa dám chia sẻ với người bố đang đi làm ăn xa vì sợ bị trách mắng.

Trong tình huống đó, bác sĩ Thành đã phải trấn an tâm lý cho cả Phương An và mẹ cô: "Điều may mắn nhất là tính mạng của hai mẹ con không bị ảnh hưởng. Sau khi phân tích và tư vấn người mẹ đã bình tĩnh trở lại để chăm sóc con và cháu".

Qua trường hợp của Phương An, bác sĩ Thành khuyến cáo, hiện nay tình trạng mang thai ngoài ý muốn không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức nên nhiều người không biết bản thân có thai, hoặc có trường hợp biết bản thân mang thai nhưng không đủ điều kiện khám khiến con bị suy dinh dưỡng, mẹ sinh non hoặc những hệ lụy nguy hiểm khác.

"Nhiều người trẻ khi bị sảy thai thì nghĩ rằng đó là điều đáng mừng, vì đỡ một gánh nặng. Tuy nhiên, những hệ lụy đi kèm tình trạng sảy thai cũng rất lớn như: cắt tử cung, mất cơ hội làm mẹ trong tương lai", bác sĩ Thành nói.

Hiện nay, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều rất bình thường. Do vậy để bảo vệ bản thân, các bạn trẻ hãy cập nhật kiến thức sức khỏe sinh sản, quan hệ tình dục an toàn nếu chưa sẵn sàng có con.