Đi khám do hôi miệng, người đàn ông hối hận khi nhận ra mắc ung thư vì 2 thói quen

Ông Lu 50 tuổi, vốn có sức khỏe tốt và thường xuyên tập thể dục. Theo lời ông kể, khoảng hai tháng trước ông bắt đầu ngửi thấy mùi khó chịu giống như thức ăn ôi thiu ở mọi nơi. Nhưng nhiều lần tìm xung quanh không thấy nên ông bắt đầu nghi ngờ mùi này phát ra từ chính cơ thể mình. Sau khi nhờ vợ kiểm tra, ông phát hiện thứ mùi kinh khủng đó nằm ở trong miệng mình và người nhà đôi khi cũng ngửi thấy nhưng sợ ông giận nên chưa dám nói.

Nghĩ là mình mắc bệnh răng miệng nên hơi thở mới có mùi khó chịu, ông Lu trở nên rất chăm đánh răng. Một ngày ông đánh răng ít nhất 4 lần, cứ ăn xong là lại đánh răng, đi đâu cũng mang theo nước súc miệng và còn nhai kẹo thơm. Tuy nhiên, một tháng trôi qua mà tình hình không khá lên. Thậm chí, ông còn cảm thấy hay buồn nôn, khó nuốt nên quyết định tới khoa Răng hàm mặt của bệnh viện trung ương tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) để thăm khám.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ lập tức yêu cầu ông Lu chuyển sang khám chuyên sâu tại khoa Tiêu hóa và khoa Gan mật tụy. Bởi vì những triệu chứng của ông rất giống với bệnh trào ngược axit dạ dày hoặc bệnh nghiêm trọng hơn về dạ dày, gan mật. Theo lời giới thiệu, ông tìm tới bác sĩ Zhan Yixue và phát hiện có khối u hơn 2cm ở vị trí nối dạ dày và thực quản (cardia), bề mặt bị loét và xuất huyết.

Bác sĩ Zhan Yixue kể lại: “Bệnh nhân cho biết để chuẩn bị cho nội soi dạ dày nên đã nhịn đói 8 tiếng. Nhưng khi nội soi vẫn còn thức ăn mắc kẹt trong thực quản, bề mặt đoạn nối dạ dày và thực quản có u nang và viêm nhiễm. Sinh thiết xong kết luận là ung thư tâm vị dạ dày - một dạng ung thư dạ dày được đặt tên theo vị trí của khối u. Ngoài ra, bệnh nhân còn có các tổn thương thực quản có nguy cơ trở thành tiền ung thư thực quản nếu không điều trị sớm.

Về nguyên nhân miệng bệnh nhân có mùi hôi giống như thức ăn thiu là do 3 lý do. Một là đồ ăn bị mắc tại thực quản, không thể xuống hết dạ dày để tiếp tục tiêu hóa. Hai là do ung thư dạ dày làm rối loạn axit dịch vị, dẫn tới trào ngược axit dạ dày thực quản. Cuối cùng, thực quản của bệnh nhân, đặc biệt là vị trí có khối u bị viêm loét có mủ và xuất huyết, dẫn tới khi trào ngược mang theo cả mùi hôi viêm nhiễm”.

Nghe giải thích của bác sĩ khiến ông Lu vừa ngỡ ngàng vừa hối hận. Ông hối hận vì chính 2 thói quen hàng ngày của mình đã âm thầm làm hại dạ dày và thực quản. Đó là hút thuốc lá và thích ăn mặn, món nào cũng nêm rất nhiều mắm muối.

Theo bác sĩ Zhan Yixue: “Các nghiên cứu đã chỉ ra ăn thừa muối là một trong những nguyên nhân gây ung thư dạ dày. Nó thúc đẩy sự xâm nhập của vi khuẩn H.pylori trong dạ dày, đồng thời gây kích ứng niêm mạc dạ dày và thực quản, dẫn đến tổn thương và cuối cùng là ung thư dạ dày.

Chế độ ăn thừa muối làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày và nhiều bệnh lý khác (Ảnh minh họa)

Trong khi đó bệnh nhân còn hút thuốc. Khoa học đã chứng minh hút thuốc làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, đặc biệt đối với bệnh ung thư ở phần trên của dạ dày gần thực quản - tức tâm vị dạ dày lên gấp đôi. Lý do là trong thuốc lá chứa hàm lượng lớn nicotin cùng nhiều chất độc hại phá hủy hệ hô hấp và tiêu hóa. Nó còn làm tăng sản sinh chất cortisol gây viêm loét nặng hơn, niêm mạc dạ dày bị suy yếu đi. Đồng thời, gây ra những tổn thương, khối u ở thực quản”.

May mắn là trường hợp của ông Lu phát hiện chưa ở giai đoạn muộn, kích thước chưa quá lớn và chưa di căn. Ông đã nhập viện tiến hành phẫu thuật cắt rộng tổn thương u, vét hạch khu vực và lập lại lưu thông tiêu hoá. Hiện tại, ông đang hồi phục sau phẫu thuật và sẽ tiếp tục xạ trị bổ sung cùng các phác đồ điều trị tổn thương ở thực quản.

Nguồn: HK01, Family Doctor