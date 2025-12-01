HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đi khám bệnh về, cụ ông 79 tuổi va chạm với xe đầu kéo, bị cán tử vong

Như Quỳnh |

Sau khi đi khám bệnh, cụ ông 79 tuổi điều khiển xe đạp điện về thì va chạm với xe đầu kéo dẫn tới tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1-12 trên đường Trường Chinh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong tại chỗ. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, một người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp điện trên đường Trường Chinh đang di chuyển theo hướng từ ngã tư Nguyễn Thái Học về ngã tư Lý Thường Kiệt.

Khi đến đoạn trước số nhà 20 đường Trường Chinh, người đàn ông đi xe đạp xảy va chạm với xe đầu kéo mang BKS 37H-004.xx, kéo theo rơ-moóc mang BKS 37R-028.xx, di chuyển cùng chiều. Hậu quả, người đàn ông đi xe đạp điện ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên H. (79 tuổi, trú ở phường Đông Vĩnh cũ, nay là phường Thành Vinh). Sáng 1-12, nạn nhân đi khám bệnh, đang trên đường về nhà thì không may gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tại nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

