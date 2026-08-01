Một doanh nhân nổi tiếng tại Trung Quốc gây tranh cãi khi tiết lộ từng thẳng tay sa thải một nhân viên vì không mời mẹ ruột đến dự đám cưới chỉ vì bà có ngoại hình kém nổi bật.

Nhân vật chính trong câu chuyện là ông Thôi Bồi Quân, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty Cẩu trục Hà Nam Kuangshan (Henan Kuangshan Crane Co., Ltd.) tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Ông Quân từ lâu được cộng đồng mạng gọi là "ông chủ hào phóng nhất Trung Quốc" nhờ nhiều hoạt động đãi ngộ nhân viên và thiện nguyện.

Tại tiệc tất niên của công ty hồi tháng 2 năm nay, ông từng gây chú ý khi thưởng tiền mặt tới 60 triệu NDT (khoảng 8,8 triệu USD) cho nhân viên. Tổng tiền thưởng cuối năm được cho là vượt 180 triệu NDT. Theo ông, việc trả lương và thưởng cao sẽ giúp người trẻ giảm bớt áp lực tài chính khi phải gánh các khoản vay mua nhà, mua ô tô.

Không chỉ vậy, kể từ năm 2004, ông Thôi còn tài trợ hơn 35 triệu NDT học bổng cho trên 4.800 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

CEO Thôi Bồi Quân vô cùng nổi tiếng, được cộng đồng mạng gọi là "ông chủ hào phóng nhất Trung Quốc" - Ảnh: SCMP

Sa thải nhân viên vì không làm tròn đạo hiếu

Theo trang tin Daxiang News, ngày 21/7, công ty của ông triển khai chương trình thực tập hè dành cho 331 con em cán bộ, nhân viên.

Trong buổi khai mạc, ông Thôi dành nhiều thời gian nói về đạo hiếu, cho rằng kính trọng cha mẹ là "nền tảng để trở thành một người tử tế".

Ngay sau đó, ông kể lại câu chuyện từng khiến nhiều nhân viên trong công ty nhớ mãi. Theo lời vị doanh nhân, nhiều năm trước, ông đến dự đám cưới một nam nhân viên nhưng không thấy cha mẹ chú rể. Sau đó, ông Quân phát hiện anh ta không mời mẹ ruột chỉ vì cảm thấy xấu hổ với ngoại hình của bà.

Nghe chuyện, ông đã trực tiếp gọi người này lên và hỏi: "Cha anh mất khi anh mới 2 tuổi. Mẹ đã một mình nuôi anh khôn lớn, vậy mà giờ anh lại đối xử với bà như thế sao?"

Sau cuộc nói chuyện, ông quyết định sa thải người nhân viên ngay lập tức.

Ông Quân sa thải nhân viên vì chê mẹ ruột của mình xấu xí, không cho dự đám cưới - Ảnh: SCMP

Một thời gian sau, người này quay trở lại công ty, quỳ xuống xin lỗi và mong được nhận lại vì không thể tìm được công việc mới. Tuy nhiên, ông Thôi vẫn kiên quyết từ chối.

"Tôi không còn sự tôn trọng dành cho anh nữa. Xin lỗi, nhưng anh phải rời khỏi công ty", ông Quân nói.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau khi mẹ của nhân viên này nghỉ hưu, ông Thôi lại chủ động mời bà vào làm ở bộ phận hậu cần của công ty với mức lương tương đương, vì lo ngại người con sẽ không chăm lo cho mẹ khi bà về già.

Đến nay, người mẹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về câu chuyện.

Gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 24 triệu lượt xem.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với quyết định của vị doanh nhân, cho rằng việc sa thải phản ánh rõ những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi.

Một người bình luận: "Ngay cả cha mẹ mình còn không yêu thương thì sự tử tế dành cho người khác cũng chỉ là giả tạo. Công ty không cần một nhân viên như vậy."

Thôi Bồi Quân, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty Cẩu trục Hà Nam Kuangshan (Henan Kuangshan Crane Co., Ltd.) - Ảnh: SCMP

Một ý kiến khác viết: "Kỹ năng làm việc có thể đào tạo, nhưng lòng biết ơn và hiếu thảo mới là phẩm chất cơ bản nhất của một con người."

Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng người sử dụng lao động không nên trở thành người phán xét đạo đức của nhân viên.

Một tài khoản nêu quan điểm: "Doanh nghiệp có thể xây dựng văn hóa riêng, nhưng hiếu thảo là chuyện cá nhân. Nếu nhân viên vẫn hoàn thành tốt công việc thì việc sa thải có thể đã xâm phạm quyền lợi lao động."

Người khác cũng nhận định: "Trong một xã hội văn minh, ông chủ không nên đóng vai trò là người phán xử đạo đức. Điều đó phải được điều chỉnh bằng pháp luật và các quy định về quyền lợi của người lao động."

Câu chuyện hiện vẫn tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh luận về ranh giới giữa giá trị đạo đức mà doanh nghiệp muốn xây dựng và quyền riêng tư trong đời sống cá nhân của người lao động.