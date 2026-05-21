Đi chợ thấy loại rau này nhất định phải mua: Xào với hẹ 5 phút ra món ngon "tốn cơm", người sành ăn mới biết

Người Việt mình có câu "mùa nào, thức nấy", và ngó sen chính là một trong những "báu vật" mà thiên nhiên dành tặng cho mùa hè. Khác với củ sen già được dùng để hầm canh, ngó sen non là phần đọt mầm vừa nhú lên từ thân sen, có vị ngọt thanh, giòn sần sật và mùi thơm rất riêng - thoảng nhẹ như hương sen mới nở. Ở các phiên chợ quê hay chợ truyền thống, ngó sen thường được bán theo bó nhỏ, giá khá mềm, chỉ khoảng 30 đến 50 nghìn một bó là đủ cho cả nhà ăn một bữa ngon lành.

Vì sao ngó sen xào hẹ lại "ghi điểm" trong lòng người sành ăn?

Sự kết hợp giữa ngó sen và hẹ tưởng đơn giản nhưng lại là một "cặp đôi hoàn hảo" trong ẩm thực. Ngó sen giòn ngọt, mát lành, có tính giải nhiệt rất hợp với những ngày oi bức. Hẹ thì thơm nồng, ấm bụng, giúp cân bằng tính hàn của ngó sen.

Khi xào chung, hai nguyên liệu này tạo nên một tổng thể vừa thanh mát, vừa đậm đà, ăn không bị ngán mà cũng không bị nhạt nhẽo. Đặc biệt với chị em đang muốn ăn uống lành mạnh, giảm dầu mỡ, đây là món lý tưởng vì nguyên liệu ít, cách làm nhanh, mà vẫn đầy đủ chất xơ và vitamin.

Nguyên liệu chuẩn bị

Cho một đĩa ăn cho 3-4 người, bạn cần khoảng 300g ngó sen tươi (chọn loại non, màu trắng ngà, bẻ thử thấy giòn và có nhựa), một bó hẹ tươi khoảng 100g (chọn loại lá xanh đậm, không bị úa), 3-4 tép tỏi băm nhỏ, nửa thìa canh dầu ăn, một chút muối, nửa thìa canh nước tương, và một chút bột ngọt (nếu thích).

Trước khi xào, ngó sen cần được sơ chế kỹ. Rửa sạch dưới vòi nước, cắt khúc vừa ăn khoảng 3-4cm. Nếu muốn ngó sen giữ được màu trắng đẹp và không bị thâm đen, bạn có thể ngâm vào bát nước có pha chút giấm hoặc chanh trong khoảng 5 phút, sau đó vớt ra để ráo. Hẹ rửa sạch, cắt khúc tương đương với ngó sen để khi xào nhìn đĩa rau đều đẹp và chín đều.

Cách làm chi tiết - 5 bước đơn giản

Đầu tiên, bắc chảo lên bếp, để lửa vừa, cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng già, cho tỏi băm vào phi đến khi tỏi chuyển màu vàng nhẹ và dậy mùi thơm. Đây là bước quan trọng vì tỏi phi đúng cách sẽ là "linh hồn" của món xào.

Tiếp theo, cho ngó sen vào chảo, đảo nhanh tay trên lửa lớn. Bí quyết để ngó sen giữ được độ giòn là phải xào lửa to, đảo đều và nhanh, không xào quá lâu. Khi thấy ngó sen vừa chín tới, vẫn còn độ giòn sần sật, là đạt.

Bước thứ ba, rắc một chút muối vào để ngó sen ngấm vị nền. Đừng cho quá nhiều muối ở bước này vì sau đó còn thêm nước tương nữa.

Bước thứ tư, cho nửa thìa canh nước tương vào, đảo đều cho đến khi ngó sen chuyển sang màu trong và bóng đẹp. Lúc này mùi thơm của tỏi, nước tương và ngó sen quyện vào nhau thơm nức cả gian bếp.

Cuối cùng, cho hẹ vào chảo, đảo nhanh chỉ khoảng 30 giây đến 1 phút là đủ. Hẹ chín rất nhanh, nếu xào quá lâu sẽ bị nhũn và mất mùi thơm đặc trưng. Nêm thêm một chút bột ngọt (nếu dùng), đảo đều rồi tắt bếp ngay, cho ra đĩa.

Để món ngó sen xào hẹ đạt độ ngon hoàn hảo, bạn nên nhớ vài điểm sau: Lửa luôn phải to và đều, vì xào lửa nhỏ ngó sen sẽ ra nước và mất độ giòn; không nên đậy nắp chảo khi xào vì hơi nước sẽ làm rau bị mềm nhũn; nên ăn ngay khi còn nóng vì để nguội ngó sen sẽ bị thâm và mất ngon. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm vài lát ớt sừng cắt xéo vào lúc phi tỏi - vị cay nhẹ sẽ làm món ăn thêm phần hấp dẫn.

Đĩa ngó sen xào hẹ thành phẩm sẽ có màu trắng ngà của ngó sen điểm xuyết màu xanh tươi của hẹ, mùi thơm dậy lên ngay khi bưng lên bàn. Gắp một đũa cho vào miệng, cảm giác giòn sần sật của ngó sen hòa cùng vị thơm nồng của hẹ và tỏi phi - đơn giản mà ngon đến mức ai ăn cũng phải xin công thức. Ăn cùng cơm trắng nóng hổi, thêm một bát canh chua nhẹ là đủ cho một bữa cơm mùa hè vừa ngon, vừa thanh đạm, lại tốt cho sức khỏe.