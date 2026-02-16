Đi chợ Tết đừng chỉ mua thịt, cá: 4 loại trái cây này ăn vừa ngon lại đẹp da, khỏe từ trong ra ngoài, cân bằng tiêu hóa trước mâm cỗ Tết

Cận Tết, nhiều người mải chuẩn bị thịt kho, giò chả, bánh chưng mà quên mất một “vũ khí” giúp cơ thể không quá tải trong những ngày ăn uống dồn dập: trái cây tươi. Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, một số loại quả còn giúp da sáng hơn, giảm xỉn màu, hạn chế nổi mụn do ăn nhiều đồ dầu mỡ.

Theo Tiến sĩ da liễu Wu Yiru từ Aromatherapy Medical Beauty (Đài Loan, Trung Quốc), nuôi dưỡng làn da không chỉ dựa vào mỹ phẩm mà bắt đầu từ chế độ ăn. Bà đặc biệt nhắc đến 4 loại trái cây vừa dễ mua dịp Tết, vừa tốt cho da và hệ tiêu hóa.

1. Bơ: Dưỡng ẩm da, giảm viêm sau những bữa ăn nhiều đạm

Bơ giàu axit oleic và vitamin E, giúp chống viêm và trung hòa gốc tự do. Sau những ngày ăn nhiều thịt đỏ, đồ chiên, cơ thể dễ tăng stress oxy hóa khiến da xỉn màu, khô ráp. Vitamin E trong bơ giúp bảo vệ màng tế bào, hỗ trợ da mềm mịn hơn.

Ảnh minh họa

Chất béo lành mạnh trong bơ còn giúp hấp thu tốt các vitamin tan trong dầu, đồng thời tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt quá mức trong dịp Tết. Mỗi lần chỉ nên ăn khoảng nửa quả, có thể trộn salad hoặc xay sinh tố không thêm đường.

2. Đu đủ: “Cứu tinh” cho hệ tiêu hóa ngày Tết

Mâm cỗ Tết thường nhiều tinh bột và chất béo, dễ gây đầy bụng, chậm tiêu. Đu đủ chứa enzyme papain giúp phân giải protein, hỗ trợ tiêu hóa thịt tốt hơn. Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyên ăn vài miếng đu đủ sau bữa ăn thịnh soạn.

Ngoài ra, đu đủ giàu vitamin C và beta carotene, hỗ trợ sản xuất collagen và tái tạo da. Khi tiêu hóa trơn tru, làn da cũng ít nổi mụn, bớt xỉn màu hơn. Mỗi ngày khoảng 150 đến 200g là đủ, tránh ăn quá nhiều khi đói nếu dạ dày nhạy cảm.

3. Cà chua: Bảo vệ da, cân bằng lại sau đồ dầu mỡ

Cà chua nổi bật với lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ da trước tia UV và giảm hình thành đốm nâu. Dịp Tết nhiều người đi chơi, tiếp xúc nắng gió, cà chua là lựa chọn dễ thêm vào thực đơn.

Vitamin C trong cà chua còn hỗ trợ tổng hợp collagen, giúp da săn chắc hơn. Kali giúp cân bằng dịch trong cơ thể, hạn chế cảm giác nặng nề do ăn mặn. Có thể ăn sống, làm salad hoặc nấu chín nhẹ với dầu ô liu để tăng hấp thu lycopene.

Ảnh minh họa

4. Dâu tây: Sáng da, hỗ trợ thải độc nhẹ nhàng

Dâu tây giàu vitamin C và ellagic acid, giúp chống oxy hóa và làm đều màu da. Các acid tự nhiên trong dâu tây hỗ trợ loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng từ bên trong, giúp da bớt xỉn sau những ngày ăn uống thất thường.

Chất xơ trong dâu tây cũng giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn, hạn chế táo bón – tình trạng khá phổ biến dịp Tết. Nên ăn trực tiếp hoặc xay sinh tố nguyên chất, tránh thêm siro hay sữa đặc.

Tiến sĩ Wu khuyên nên luân phiên các loại trái cây, không lạm dụng một loại duy nhất và hạn chế thêm đường khi chế biến. Kết hợp uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cơ thể đào thải tốt hơn, da giữ được độ ẩm tự nhiên.

Đi chợ Tết, đừng để giỏ hàng chỉ toàn thịt cá. Thêm vài loại trái cây đúng cách không chỉ giúp mâm cỗ cân bằng hơn mà còn giúp bạn bước sang năm mới với làn da sáng khỏe và hệ tiêu hóa nhẹ nhõm.