Đi chợ gặp 5 loại rau "không ngậm thuốc trừ sâu" bổ như sâm này thì nên mua ngay

Trên thực tế, không phải tất cả các loại rau đều được bón phân hoặc phun thuốc trừ sâu. Vì gia đình tôi ở quê nên đôi khi tôi biết nhiều hơn về rau. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 6 loại rau không chỉ ngon, không thuốc trừ sâu, giá thành rẻ mà còn có nhiều lợi ích cho cơ thể.

1. Ngồng tỏi

Ngồng tỏi là cuống hoa của cây tỏi. Nó thừa hưởng dinh dưỡng phong phú của tỏi và chứa nhiều thành phần diệt khuẩn. Ngồng tỏi cũng được biết đến như một loại "kháng sinh tự nhiên" có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và vi sinh vật. Ngay cả côn trùng cũng sẽ tránh xa khi chúng ngửi thấy mùi tỏi.

Do đó, không cần sử dụng thuốc trừ sâu trong quá trình sinh trưởng của ngồng tỏi nên ban có thể yên tâm mua. Chúng có vị tươi, giòn và giá rẻ.

Ăn ngồng tỏi có tác dụng tăng cường miễn dịch nhờ chứa nhiều vitamin C và hợp chất allicin có khả năng kháng khuẩn, kháng virus và chống viêm; hỗ trợ tiêu hóa nhờ lượng chất xơ trong ngồng tỏi giúp kích thích tiêu hóa, phòng ngừa táo bón; giảm cholesterol, tốt cho tim mạch do có chứa allicin và flavonoid có thể hạ mỡ máu, giảm huyết áp nhẹ, giúp bảo vệ thành mạch máu; chống oxy hóa, ngăn lão hóa do giàu các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, hỗ trợ chống lão hóa và phòng ngừa ung thư; Hỗ trợ xương chắc khỏe do có chứa canxi, kali và magiê giúp củng cố xương và răng, đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi.

2. Đậu tằm

Đây là loại rau có sức sống cực kỳ mạnh mẽ nên dù bạn không bón phân hay sử dụng thuốc trừ sâu thì cây vẫn phát triển tốt. Một điểm nữa là vỏ đậu tằm khá dày nên sâu bệnh rất khó xâm nhập. Bởi vậy, đậu tằm có thể được coi là loại thực phẩm tương đối xanh sạch!

Đậu tằm cung cấp nguồn protein thực vật dồi dào, giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch do chứa folate, magie, kali, đồng thời mang đến nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

3. Rau dền

Mùa này hằng năm là thời điểm rau dền được bày bán với số lượng lớn trên thị trường. Lúc này, hàm lượng nước của nó tương đối cao, hương vị cũng tương đối mềm. Mặc dù rất rẻ nhưng nó có rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Nó giàu canxi và sắt. Nếu phụ nữ ăn một lượng vừa phải, nó cũng tốt cho làn da của họ.

Tại sao cây rau dền hiếm khi được phun thuốc trừ sâu? Vì đây là loại rau ưa ẩm và ánh sáng mặt trời không mạnh vào mùa này nên rau ít khi bị côn trùng xâm nhập.

4. Thì là

Thì là là một loại rau xanh có mùi thơm đặc biệt. Một số người có thể không thích hương vị của nó, nhưng bạn có biết không? Nó rất giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất xơ...

Nhưng chính vì có mùi thơm đặc biệt này nên nó không dễ bị sâu bệnh tấn công, do đó không cần phải phun thuốc trừ sâu.

5. Cần tây

Cần tây có mùi rất nồng, và vì thế nó ít khi bị sâu bệnh, nên tự nhiên nó không cần phải phun thuốc trừ sâu.

Cần tây mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp hạ huyết áp, tốt cho tim mạch do chứa phthalide, một hợp chất giúp giãn mạch máu, giảm áp lực máu, hạ huyết áp một cách tự nhiên, nhất là với người cao huyết áp, hàm lượng kali cao giúp cân bằng điện giải, ngăn đột quỵ. Nó còn tốt cho hệ thần kinh, tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, chống viêm, tăng cường miễn dịch và làm đẹp da.

Nguồn và ảnh: Sohu