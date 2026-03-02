Đi chợ chọn trứng to nhất hay nhỏ nhất tốt hơn?

Có người tin rằng trứng càng to càng đáng tiền, người khác lại cho rằng trứng nhỏ mới là “trứng ta” chuẩn vị.

Một người nuôi gà lâu năm đã chia sẻ thẳng thắn: kích thước quả trứng thực ra không quyết định giá trị dinh dưỡng như nhiều người vẫn nghĩ.

Kích cỡ trứng phụ thuộc vào tuổi gà, không phải độ bổ

Theo người chăn nuôi, kích thước trứng chủ yếu phụ thuộc vào độ tuổi và giống gà mái.

Gà mái trẻ, thường trong khoảng 5 tháng đầu đẻ trứng, sẽ cho trứng nhỏ hơn, vỏ dày hơn và tỷ lệ lòng đỏ tương đối cao. Gà mái trưởng thành trong giai đoạn đẻ rộ cho trứng lớn hơn, vỏ mỏng hơn một chút. Gà mái già đôi khi đẻ trứng rất to, nhưng vỏ thường mỏng và chất lượng protein có thể giảm nhẹ.

Nói cách khác, to hay nhỏ chủ yếu phản ánh “tuổi nghề” của gà, chứ không đồng nghĩa với bổ hơn hay kém hơn.

Trứng nhỏ có thực sự bổ hơn?

Nhiều người cho rằng trứng nhỏ “thơm hơn”, “giàu dinh dưỡng hơn”. Thực tế, sự chênh lệch về thành phần dinh dưỡng giữa trứng to và nhỏ là rất nhỏ.

Hàm lượng protein giữa các kích cỡ gần như tương đương, chỉ khác biệt chủ yếu nằm ở lượng lòng trắng nhiều hay ít. Trứng nhỏ thường có tỷ lệ lòng đỏ cao hơn một chút, vì vậy khi ăn có cảm giác béo và đậm vị hơn. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin A, D, E và các khoáng chất như sắt, phospho giữa các loại trứng về cơ bản không khác biệt đáng kể.

Vì thế, chọn trứng nhỏ không có nghĩa là đang “ăn bổ hơn”.

Giá tiền và cảm giác “lời” có thể gây nhầm lẫn

Trứng to nhìn qua có vẻ “đáng tiền” vì một quả nặng hơn. Nhưng nếu tính theo giá trên mỗi kg, nhiều khi trứng to lại có đơn giá cao hơn.

Trong nấu ăn, nếu công thức tính theo số quả, ví dụ làm bánh cần 3 quả trứng, thì trứng to sẽ giúp tăng khối lượng nguyên liệu mà không phải đập thêm quả khác, khi đó có thể xem là tiện lợi hơn. Nhưng nếu luộc hoặc chiên ăn trực tiếp, trứng cỡ nhỏ và vừa với tỷ lệ lòng đỏ cao có thể cho cảm giác ngon miệng hơn.

Mẹo chọn trứng “khôn ngoan”

Thay vì chỉ nhìn kích cỡ, người tiêu dùng nên cân nhắc theo mục đích sử dụng.

Khi làm bánh, nên chọn trứng cỡ trung bình và đồng đều để dễ cân chỉnh công thức. Khi luộc, trứng nhỏ và vừa thường dễ chín đều, lòng đỏ nằm cân đối hơn. Khi chiên hoặc xào, có thể tùy khẩu vị, nếu thích vị béo rõ thì chọn trứng nhỏ.

Quan trọng hơn cả là độ tươi. Có thể thử bằng cách thả trứng vào nước: trứng tươi sẽ nằm ngang dưới đáy, trứng để lâu sẽ dựng đứng hoặc nổi lên. Khi đập ra, lòng đỏ căng tròn, lòng trắng có lớp đặc và lớp loãng tách biệt rõ là dấu hiệu trứng còn mới.

Màu vỏ không quyết định giá trị dinh dưỡng. Vỏ trắng, nâu hay xanh phụ thuộc vào giống gà, thành phần dinh dưỡng bên trong gần như tương đương.

Đừng quên kiểm tra ngày sản xuất. Trứng tươi trong vòng một tuần kể từ ngày đẻ luôn là lựa chọn an toàn hơn so với việc chỉ chăm chăm chọn quả to.

Người nuôi gà nói gì?

Người chăn nuôi chia sẻ rằng trong gia đình, ông thường chọn trứng cỡ trung bình. Đây thường là trứng từ gà mái đang ở độ tuổi sung sức, vỏ chắc, tỷ lệ lòng đỏ và lòng trắng cân đối, mức giá hợp lý.

Theo ông, điều cần tránh không phải là trứng to hay nhỏ, mà là trứng bảo quản không đúng cách hoặc nguồn gốc không rõ ràng.

Tóm lại, kích cỡ trứng không phải yếu tố quyết định độ bổ. Điều đáng quan tâm hơn là độ tươi, điều kiện bảo quản và nguồn cung đáng tin cậy. Lần tới khi mua trứng, thay vì chọn theo cảm tính “càng to càng tốt”, hãy nhìn kỹ ngày sản xuất và mục đích sử dụng của mình. Đó mới là cách mua sắm thông minh và không lãng phí.

