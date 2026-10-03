Đèo Cả báo tin vui về dự án 2.000 tỷ đồng cải tạo cung đường sắt đẹp nhất thế giới của Việt Nam

Sau khi hoàn thành giai đoạn vận hành thử, các đoàn tàu đã chính thức chạy qua hầm đường sắt Khe Nét với tốc độ khai thác tối đa 60 km/h.

Theo thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả, sáng 21/9, tàu hàng đầu tiên đã chạy qua hầm đường sắt Khe Nét, xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị, an toàn.

Mở đầu giai đoạn vận hành thử kéo dài 6 ngày với tốc độ nâng dần từ 5 km/h lên 15 km/h và sau đó đạt 60 km/h. Kết quả vận hành đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tạo cơ sở để đưa công trình vào khai thác thực tế.﻿

Đèo Khe Nét dài hơn 10 km với 43 đường cong và độ dốc lớn. Trước khi được cải tạo, tốc độ tàu qua khu vực thường bị khống chế dưới 30 km/h, thời gian vượt đèo kéo dài khoảng một giờ. Để đảm bảo khai thác, các đoàn tàu hàng tải trọng lớn thường xuyên phải bố trí thêm đầu máy đẩy hỗ trợ, làm phát sinh chi phí.

Nhằm xử lý những hạn chế trên, dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay EDCF của Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước.

Tại gói thầu XL01 dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, liên danh ILSUNG - Đèo Cả đảm nhận thi công hai hầm đường sắt mới cùng các hạng mục liên quan. Đây là dự án hầm đường sắt đầu tiên Đèo Cả trực tiếp tham gia thi công sau nhiều năm phát triển năng lực trong lĩnh vực công trình ngầm.

Khe Nét là công trình đường sắt đầu tiên được triển khai trên nền tảng kinh nghiệm tích lũy từ nhiều dự án hầm đường bộ (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Dự án bao gồm tuyến đường sắt mới cùng hai hầm đường sắt có tổng chiều dài khoảng 935 m, đường kính 10 mét, đáp ứng tiêu chuẩn hầm đường sắt cấp I, thay thế cho đoạn tuyến cũ có điều kiện khai thác bất lợi.

﻿Hiện nay, các đoàn tàu đã chính thức lưu thông qua hầm với tốc độ tối đa 60 km/h. Việc đưa tuyến mới vào sử dụng giúp rút ngắn đáng kể thời gian vượt đèo, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác tổ chức chạy tàu, nâng cao tính ổn định trong khai thác và giảm những tác động phát sinh do phải vận hành trên đoạn tuyến có độ dốc lớn, nhiều đường cong như trước đây.

Đối với vận tải hàng hóa, đây là yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển khối lượng lớn ngày càng tăng. Mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ trên tuyến hiện hữu đều góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và năng lực vận tải của toàn tuyến Bắc - Nam.

Với Đèo Cả, Khe Nét là công trình đường sắt đầu tiên được triển khai trên nền tảng kinh nghiệm tích lũy từ nhiều dự án hầm đường bộ. Thực tế thi công giúp đội ngũ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng khảo sát địa chất, tổ chức thi công, vận hành thiết bị, kiểm soát tiến độ và an toàn trong điều kiện công trình đường sắt.

Đèo Cả cho biết, một số hạng mục phụ trợ của dự án vẫn đang được hoàn thiện trước khi công trình được khánh thành toàn bộ, trong khi các đoàn tàu đã bắt đầu chạy qua hầm mỗi ngày.

Với những người trực tiếp có mặt trên công trường, tiếng tàu chạy qua hầm là kết quả cụ thể của nhiều tháng bám công trường, xử lý những bài toán kỹ thuật phức tạp và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế.

Tàu Thống Nhất - tuyến đường sắt Bắc - Nam là tuyến đường đẹp nhất thế giới năm 2025

﻿Trước đó, tháng 6/2025, tạp chí du lịch quốc tế Lonely Planet đã công bố 24 hành trình tàu hỏa tuyệt vời nhất thế giới năm 2025. Trong đó, tàu Thống Nhất - tuyến đường sắt Bắc - Nam của Việt Nam đứng đầu danh sách này.

Lonely Planet viết: "Từ những miền quê yên bình đến các thành phố lớn của một quốc gia, những chuyến tàu tuyệt vời nhất thế giới mang đến góc nhìn hoàn toàn mới về điểm đến cho du khách bốn phương.

Tạp chí này miêu tả, chuyến tàu Thống Nhất dài hơn 1.700 km nối liền một dải, từ TP Hồ Chí Minh tới Hà Nội là một trong những tuyến đường sắt được yêu thích nhất Đông Nam Á, cũng là một trong những chuyến tàu ấn tượng nhất thế giới.

Từ giữa lòng TP Hồ Chí Minh sôi động, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, rời xa những tòa nhà cao tầng để dần tiến về những cánh đồng trải dài, những dãy núi xanh mướt và những vùng quê yên bình.

Tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM (Ảnh: Đường sắt Việt Nam)

Âm thanh đều đặn của bánh xe sắt lướt qua đường ray trở thành giai điệu nền cho hành trình kéo dài hơn 30 tiếng không vội vã, không ồn ào, chỉ có thời gian, khung cảnh và những câu chuyện.

Trái với những chuyến bay vội vàng hay hành trình xe khách mỏi mệt, đi tàu cho du khách cơ hội sống chậm lại. Du khách có thể lựa chọn khoang giường nằm mềm điều hòa để nghỉ ngơi thoải mái, hoặc ghế ngồi mềm cho những ai thích vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện.

Từ cửa sổ toa tàu, du khách sẽ thấy dải đất hình chữ S chuyển mình rõ nét qua từng vùng miền. Tàu sẽ dừng ở các ga lớn như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Vinh… Mỗi nơi là một nét văn hóa riêng, một nhịp sống khác biệt.

Đi tàu Thống Nhất từ TP Hồ Chí Minh không chỉ là một cách di chuyển. Đó còn là một hành trình để cảm nhận đất nước, con người và chính bản thân mình.