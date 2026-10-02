Có Nga hậu thuẫn, Thổ Nhĩ Kỳ "chạm" vào kỳ tích chưa từng có sau 70 năm

Cuối năm 2026 là thời khắc lịch sử cho ngành điện hạt nhân Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với Nga, chúng tôi đang xây dựng 4 lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu. Đây là dự án năng lượng lớn nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ máy đầu tiên sẽ bắt đầu phát điện vào cuối năm 2026. Alparslan Bayraktar, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ

Giấc mơ từ 7 thập kỷ trước sắp thành hiện thực

Hãng thông tấn TASS ngày 1/10 đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ - ông Alparslan Bayraktar đã xác nhận kế hoạch đưa vào vận hành tổ máy phát điện đầu tiên của Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu vào cuối năm 2026; đồng thời tuyên bố tiếp tục đàm phán với một số quốc gia, trong đó có Nga, về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân khác.

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu có 4 tổ máy. Tổ máy số 1 dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026. Nguồn ảnh: Website của Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu/Dịch vụ báo chí của Rosatom

"Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc họp toàn diện với Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Nga Rosatom, ông Alexey Likhachev, tại Ankara. Chúng tôi đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, nơi giấc mơ 70 năm về năng lượng hạt nhân của Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành hiện thực; cùng tiến độ vận hành thử nghiệm tổ máy phát điện đầu tiên và việc xây dựng ba lò phản ứng còn lại" - ông Alparslan Bayraktar viết trên tờ X.

Ông Alparslan Bayraktar nhấn mạnh rằng vào thời điểm hiện tại, tất cả nhân viên của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như phía Nga, Rosatom và hàng nghìn người tại công trường, đang nỗ lực để đưa Tổ máy đầu tiên của Akkuyu đi vào hoạt động trước cuối năm 2026.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Akkuyu không chỉ đơn thuần là một công trình năng lượng, mà còn là bước ngoặt chiến lược nâng tầm Thổ Nhĩ Kỳ từ một quốc gia tiêu thụ năng lượng thành một quốc gia có công nghệ năng lượng tiên tiến.

Điện hạt nhân: Bệ phóng cho nền kinh tế không carbon năm 2053

Ông Bayraktar tuyên bố rằng năng lượng hạt nhân là một công cụ quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ "trên con đường hướng tới nền kinh tế không phát thải carbon vào năm 2053".

"Mục tiêu của chúng tôi là tăng công suất điện hạt nhân đạt 20.000 Megawatt vào năm 2050" Người đứng đầu Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ viết.

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu trong quá trình xây dựng. Ảnh: Anadolu via Reuters Connect

Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở rộng sáng kiến năng lượng hạt nhân, bắt đầu từ Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, bằng cách xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới ở Sinop và Thrace, cũng như các lò phản ứng mô-đun nhỏ.

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu. Nguồn ảnh: Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, được xây dựng bởi Tập đoàn Rosatom.

Nhà máy Điện hạt nhân Akkuyu (đặt tại tỉnh Mersin, bờ biển Địa Trung Hải) sở hữu 4 tổ máy lò phản ứng thế hệ III+ VVER-1200 với tổng công suất 4.800 MW do Nga thiết kế. Mỗi tổ máy sẽ có công suất 1.200 MW.

Khi tất cả các lò phản ứng đi vào hoạt động, nhà máy sẽ có khả năng đáp ứng khoảng 10% nhu cầu điện của Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời cắt giảm 18 triệu tấn CO2/năm.

Akkuyu là dự án đầu tiên trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu được thực hiện theo mô hình Xây dựng-Sở hữu-Vận hành (Build-Own-Operate). Kinh phí cho dự án khoảng 20 tỷ USD.

Bộ trưởng Bayraktar nhấn mạnh rằng hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân là chiến lược và lâu dài. Nó bao gồm chuyển đổi công nghệ, đào tạo chuyên gia và phát triển công nghiệp.

Tham khảo: TASS