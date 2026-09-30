Vòm thép rộng 50.000m2 đổ sập hoàn toàn nhưng công trình 2,2 tỷ USD hiện đại nhất Việt Nam vẫn thành công lớn, tạo tiền đề làm siêu dự án mới hơn 1,98 tỷ USD

Nhà máy nhiệt điện than hiện đại nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

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Năm 2021, dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công xây dựng, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy có tổng công suất hơn 1.300 MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI trọng điểm tại KKT Vũng Áng đồng thời là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia.

Sau nhiều năm thi công, vào ngày 18/9/2025, Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức được khánh thành.

Trong quá trình xây dựng, vào tháng 10/2025, bão số 10 đã làm sập mái nhà kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II. Cụ thể, mái vòm được làm từ tôn, khung thép rộng 50.000m2 của kho than bị sập hoàn toàn, hư hỏng nghiêm trọng.

Sau đó, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II lập tức thực hiện sửa chữa. Về giải pháp khắc phục mái che kho chứa than vẫn giữ nguyên thiết kế, không thay đổi diện tích, chỉ tăng độ dày của ống thép, tăng cường độ chịu lực của ống thép và bu lông lên.

Trong thời gian vừa sửa chữa và vận hành nhà máy, công ty phải đánh giá lại năng lực lưu chứa thực tế của toàn bộ các kho, khoang còn đáp ứng điều kiện che phủ, kết cấu an toàn; yêu cầu bảo vệ môi trường để chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập - xuất than.

Sau đó, vào ngày 7/2/2026, tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại, sau quá trình thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định. Qua đó đánh dấu việc phát điện toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Tổ máy số 2 có công suất thiết kế tương đương tổ máy số 1 với tổng công suất hơn 600MW. Dự án sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC) - được các chuyên gia đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.

Bên cạnh công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" thì hệ thống cầu cảng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cũng được đánh giá hiện đại bậc nhất Việt Nam với chiều dài 2.000m. Khu vực cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được vận hành nhịp nhàng, đảm bảo tiếp nhận nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Đáng chú ý, dự án có phòng Điều khiển Trung tâm nơi được ví như “bộ não” của nhà máy tại Khu kinh tế Vũng Áng. Tại đây, các kỹ sư trực tiếp giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của Tổ máy số 1 cùng các hệ thống phụ trợ. Cùng với đó, mọi thông số kỹ thuật được theo dõi liên tục, bảo đảm quá trình hòa lưới điện quốc gia diễn ra an toàn, ổn định và tuân thủ đúng quy định.

Toàn bộ thông số kỹ thuật của nhà máy được theo dõi liên tục 24/24 giờ. Nhờ hệ thống công nghệ hiện đại, các sai lệch dù nhỏ nhất cũng được phát hiện và xử lý kịp thời. Qua đó, quá trình hòa lưới điện quốc gia luôn được bảo đảm ổn định, an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật.

Nhà máy điện đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, đặc biệt trong việc góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện tại khu vực miền Bắc Việt Nam với khả năng cung cấp khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện của Việt Nam.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh cho biết, về cấp điện, quy hoạch ghi nhận và định hướng phát triển hệ thống nguồn điện quy mô lớn tại Khu kinh tế: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (1.200 MW) và Vũng Áng 2 (1.330 MW) đã vận hành thương mại; Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng 3 (1.500 MW) dự kiến vận hành tổ máy đầu vào quý I/2031; và định hướng xây dựng thêm 02 nhà máy nhiệt điện LNG trong tương lai.

Hiện nay, nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III đang được triển khai theo kế hoạch. Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 9/6/2026. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Hoành Sơn với mục tiêu sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Diện tích dự kiến sử dụng 51,71 ha mặt đất và 15,96 ha mặt nước biển; quy mô công suất khoảng 1.500 MW; tổng vốn đầu tư dự kiến 51.430 tỷ đồng (1,98 tỷ USD).

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục thành lập công ty dự án theo quy định; hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; làm việc với nhà cung cấp thiết bị tua-bin khí để đàm phán đặt cọc/giữ chỗ thiết bị nhằm chủ động về tiến độ triển khai dự án.

Nhà đầu tư cũng đang triển khai các công việc liên quan đến thu xếp vốn cho dự án, đàm phán hợp đồng mua bán điện, hợp đồng mua nhiên liệu LNG; phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong công tác rà soát tổng thể mặt bằng, các điểm giao diện, đấu nối, xả thải nước làm mát, giải phóng mặt bằng mỏ cát Cụp Bàu.