Đến nhà xác vĩnh biệt người thân, gia đình hốt hoảng khi thấy 'thi thể' có 1 dấu hiệu

Báo Anh Mirror vừa đưa tin về một trường hợp ‘sống lại’ sau khi được tuyên bố đã tử vong ở Brazil.

Theo đó, bệnh nhân 90 tuổi được đưa đến bệnh viện để điều trị vào ngày 1 tháng 9. Vào rạng sáng hôm sau, ông bị ngừng tim và hô hấp. Sau một loạt các nỗ lực hồi sức dường như không thành công, người đàn ông cao tuổi vẫn không có phản ứng và được tuyên bố tử vong tại phòng cấp cứu. Nhưng câu chuyện của ông chưa dừng lại ở đó.

6h sáng ngày 2/9, gia đình của bệnh nhân đến nhà xác để nói lời vĩnh biệt. Họ không thể ngờ được những gì sắp xảy ra. Một người thân phát hiện “thi thể” của người nhà mình vẫn có dấu hiệu sinh tồn - ông vẫn còn thở.

Theo đài Penedo FM của Brazil, sau đó đã có một cuộc khám nghiệm, xác nhận rằng bệnh nhân được cho là đã qua đời vẫn đang thở và còn có mạch đập.

Sau khi được đưa ra khỏi nhà xác, người đàn ông này lại được nhập viện tại đơn vị cấp cứu UPA (đơn vị cấp cứu quen thuộc tại Brazil). Tại đây, ông vẫn không có phản ứng và đáng tiếc là đã qua đời vào rạng sáng hôm sau.

Sự việc hiếm gặp này đã gây chấn động khắp bệnh viện và cả cộng đồng địa phương, đặt ra nhiều câu hỏi. Trong một tuyên bố được đưa ra vào tuần trước, ban quản lý của UPA khẳng định rằng “không có sai sót nào về kỹ thuật, y khoa hay điều dưỡng trong quá trình chăm sóc bệnh nhân”, và rằng tất cả các quy trình đã được thực hiện đúng. Đơn vị này cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ chính xác điều gì đã xảy ra, đồng thời đồng ý rằng vụ việc nên được các tổ chức chuyên môn như Đơn vị An toàn Bệnh nhân và Ủy ban Xem xét Nguyên nhân Tử vong phân tích.

Sự việc xảy ra tại đơn vị cấp cứu UPA của Brazil.

Hiện tượng "tự hồi sức" trong y học

Dù hiếm gặp, hiện tượng bệnh nhân "hồi sinh" sau khi được tuyên bố là đã chết không phải là chưa từng được ghi nhận, ngay cả sau nhiều giờ. Như được giải thích bởi hệ thống y tế Mỹ Cleveland Clinic: “Hiệu ứng Lazarus là khi một người được tuyên bố tử vong do ngừng tim đột nhiên xuất hiện dấu hiệu của sự sống, thường là trong vòng 10 phút sau khi ngừng hồi sức tim phổi (CPR). Điều này khiến người ta tưởng như họ sống lại, nhưng thực tế, họ chưa chết hẳn. Đây là một hiện tượng hiếm và các nhân viên y tế vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân.”

Thuật ngữ y học của hiệu ứng Lazarus là “tự hồi sức” (autoresuscitation), ám chỉ sự tuần hoàn tự phát trở lại sau khi ngừng CPR. Sự kiện như vậy có thể trông như một phép màu đối với người chứng kiến, nhưng thật không may, phần lớn bệnh nhân trải qua hiện tượng này không sống được lâu sau khi máu bắt đầu lưu thông trở lại trong thời gian ngắn.

Lịch sử cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân "sống lại" kiểu này. Một trường hợp đặc biệt thú vị là câu chuyện của người Pháp Angelo Hays, người được tuyên bố đã chết vào năm 1937 sau khi đâm xe máy vào tường gạch. Vài ngày sau khi được chôn cất, thi thể của Hays được khai quật vì lý do bảo hiểm, và người ta phát hiện ông vẫn còn sống. Dù trải nghiệm này chắc chắn rất kinh hoàng, Hays đã tận dụng nó một cách triệt để, theo tạp chí Discover, và bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh đất nước… trong một chiếc quan tài.