Nhìn quanh bạn bè hoặc chính bản thân mình, sớm muộn gì đàn ông chúng ta cũng sẽ quy về 1 trong 8 hệ người chơi dưới đây mà thôi.

8 hệ đàn ông "có tuổi", anh em thuộc hệ nào?

Đây là hệ phổ biến nhất hiện nay. Từ những người trước đây chỉ thích ngồi nhậu, bỗng một ngày đẹp trời họ sắm sửa giày dép, quần áo bó sát và gia nhập giáo phái chạy bộ, đạp xe, hay dạo gần đây nhất là pickleball. Các anh chăm chỉ rèn luyện thể lực, check-in giải chạy liên tục và nói chuyện với nhau toàn bằng pace, nhịp tim hay carbon.

Môn phái này thường xuất hiện ở các quán trà đá vỉa hè hoặc sân khu tập thể. Vũ khí chính là bàn cờ tướng và... nước bọt. Hệ này tốn chất xám để bày mưu tính kế, nhưng tốn nhất là sức lực để tranh luận. Càng toxic, càng cãi cọ ỏm tỏi thì các kỳ thủ càng thấy đam mê. Có những người hôm trước dỗi lật cả bàn cờ bỏ về, hôm sau lại thấy vác mặt ra đánh tiếp.

Biểu hiện rõ nhất của hệ này là những câu tuyên bố hùng hồn: "Mang chó mèo về đây tao vứt ra đường". Nhưng chỉ vài tuần sau, chính họ lại là người tắm rửa, đút ăn, và ôm ấp thú cưng dỗ dành còn hơn cả chăm con đẻ. Từ nuôi cá cảnh, chim chót, cho đến chó mèo, thằn lằn, kiến... hệ ngự thú sư một khi đã vướng vào là tốn kém vô cùng nhưng lại tận tâm hết mực.

Những người chơi hệ câu cá. Đây là hệ tốn thời gian và dễ gây mất đoàn kết gia đình nhất. Một khi đã cầm cần ra hồ, các đài sư có thể ngồi bất động từ sáng đến tối mịt, bất chấp nắng mưa, không cần biết điện thoại reo hay vợ réo. Họ đam mê cảm giác tĩnh lặng, nhìn phao giật để tìm kiếm chút bình yên (và thi thoảng là vài con cá mang về chống chế). Nhiều khi cá không thấy đâu, chỉ thấy người đen nhẻm.

Dù nhà đất rộng rãi hay ở chung cư với cái ban công bé tí, các anh em hệ thụ mộc vẫn quyết tâm biến không gian sống thành một khu rừng thu nhỏ. Họ sẵn sàng nhặt những gốc cây củi khô, vác về nhà để hì hục uốn nắn, tỉa tót từng cái lá, nụ hoa. Chăm cây còn kỹ hơn chăm bản thân, ngày nào cũng xịt nước, ngắm nghía chờ ngày cây ra dáng bonsai.

Đặc điểm nhận dạng của hệ này là một túi đồ nghề đủ các loại búa, kìm, tua vít. Phương châm sống là: "Đồ hỏng tuyệt đối không gọi thợ". Từ cái quạt máy kêu tạch tạch, ấm siêu tốc không vào điện, đến đồ chơi của trẻ con hay chiếc xe máy... tất cả đều được lôi ra mổ xẻ. Dù lúc lắp vào có thừa ra vài con ốc, thì niềm tự hào khi sửa xong một món đồ rách việc vẫn là thứ cảm giác thỏa mãn không gì sánh được.

Bỏ qua những xu hướng chụp ảnh thương mại bóng bẩy, đàn ông khi sống chậm lại thường tìm về những giá trị nguyên bản. Hệ này mê đắm tiếng màn trập cơ học của Fujifilm, hay vẻ đẹp thiết kế vượt thời gian của những chiếc máy medium format như Hasselblad. Họ theo đuổi triết lý "slow travel" - xách máy lang thang, nhẩn nha săn lùng những khoảnh khắc đời thường, dồn tâm huyết để tạo ra những khung hình mang đậm chất màu điện ảnh hoài cổ, gợi nhớ đến những thước phim kinh điển như Taxi Driver hay Pulp Fiction.

Thay vì luyện đan, các anh em hệ này cắm mặt vào màn hình để "luyện model". Góc làm việc của họ là một pháp trận ma thuật số thực sự. Ngày đêm mày mò thiết lập các mô hình LLM local, xây dựng chuỗi Agent tự động hóa tinh vi qua Dify hay n8n. Đỉnh cao của hệ này là khả năng dùng những "pháp bảo" như Stable Video Diffusion hay Hunyuan để nhào nặn ra các tác phẩm nghệ thuật, biến những dòng text vô hồn thành hình ảnh và video siêu thực.

Đàn ông là thế đó

Đàn ông càng trưởng thành, những thú vui càng trở nên khu biệt. Dù là cầm cần câu ra hồ, uốn một cành cây, vác máy ảnh đi lang thang, hay gõ dòng prompt trên màn hình máy tính... tận cùng của những hệ phái này chính là cách để người đàn ông tìm thấy khoảng không gian của riêng mình, nơi họ được tĩnh tại và là chính mình nhất.