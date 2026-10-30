Đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa to

Dự báo, trong đêm nay, TP. Quảng Ninh, TP. Hải Phòng sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/10), ở TP. Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc khả năng sẽ đón một đơt không khí lạnh mới ngay đầu tuần sau, gây mưa dông (Ảnh minh họa: Ảnh: Như Hoàn).

Tờ Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng cho biết, đến khoảng ngày 1- 2/11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm.

Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ gây mưa rào và dông rải rác, khiến nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/10

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ, tăng khoảng 3 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng TP. Quảng Ninh và TP. Hải Phòng đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.Nhiệt độ từ 24-33 độ.







