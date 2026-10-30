Tất cả người dân có thẻ Bảo hiểm y tế chú ý thông báo mới nhất từ công an

Hiện nay, Bộ Công an triển khai chức năng "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Căn cước, cấp thẻ BHYT" trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, Bộ Công an triển khai chức năng "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Căn cước, cấp thẻ BHYT" trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên thông một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian và công sức.

Điều kiện: Công dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Việc tích hợp các thủ tục hành chính liên thông trên VNeID là bước tiến trong xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và mang lại những tiện ích thiết thực cho người dân.

Ảnh: Trang fanpage “Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội".

Ảnh: Trang fanpage “Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội".

Ảnh: Trang fanpage “Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội".

Chi tiết các bước đăng ký

Bước 1. Đăng nhập ứng dụng

Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản và chọn "Thủ tục hành chính".

Bước 2. Chọn dịch vụ liên thông

Chọn "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ căn cước, cấp thẻ BHYT". Thực hiện xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt theo cài đặt của ứng dụng.

Bước 3. Tạo yêu cầu mới

Chọn "Tạo mới yêu cầu" để bắt đầu kê khai hồ sơ.

Bước 4. Chọn cơ quan thực hiện

Lựa chọn cơ quan thực hiện tương ứng với từng thủ tục, sau đó nhấn "Tiếp tục". Nếu cơ quan đăng ký thường trú và cơ quan đăng ký khai sinh giống nhau, tích chọn mục "Cùng địa bàn thực hiện đăng ký khai sinh". Nếu có nhu cầu cấp thẻ căn cước cho người được khai sinh, chọn mục cấp thẻ căn cước theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Bước 5. Nhập thông tin đăng ký khai sinh

Người dân có thể nhập trực tiếp thông tin của trẻ hoặc nhập thông tin giấy chứng sinh theo lựa chọn trên hệ thống. Trường hợp nhập mã giấy chứng sinh, dữ liệu của trẻ được lấy từ cơ sở dữ liệu bảo hiểm; các trường thông tin lấy từ giấy chứng sinh có thể không chỉnh sửa được.

Bước 6. Nhập thông tin cha, mẹ

Kê khai đầy đủ thông tin cha, mẹ hoặc người liên quan theo yêu cầu. Nếu sử dụng dữ liệu giấy chứng sinh, cần kiểm tra các thông tin được hệ thống tự động điền.

Bước 7. Nhập thông tin đăng ký thường trú

Kê khai nơi đề nghị đăng ký thường trú và thông tin chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp theo trường hợp cụ thể. Người dân lựa chọn hình thức xin xác nhận phù hợp. Nếu xác nhận qua VNeID, người xác nhận phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Bước 8. Chọn hình thức nhận kết quả

Lựa chọn hình thức nhận kết quả cho từng thủ tục theo các phương án hiển thị trên ứng dụng. Nếu đăng ký nhận qua bưu chính, kê khai thông tin người nhận, địa chỉ và số điện thoại theo yêu cầu.

Bước 9. Kiểm tra và gửi hồ sơ

Kiểm tra toàn bộ thông tin đã kê khai; tải lên giấy tờ bắt buộc đối với trường hợp của mình. Tích chọn nội dung cam đoan về tính chính xác của thông tin và nhấn "Gửi hồ sơ".

Bước 10. Theo dõi kết quả xử lý

Khi hệ thống thông báo tạo yêu cầu thành công, chọn "Xem thông tin yêu cầu" để kiểm tra hồ sơ. Người dân có thể mở hồ sơ đã gửi, xem chi tiết và chọn "Xem quá trình xử lý hồ sơ" để theo dõi tiến trình.

Tất cả người dân cần lưu ý: Nhập chính xác thông tin cá nhân và kiểm tra kỹ trước khi gửi. Chuẩn bị, tải lên các giấy tờ theo yêu cầu hiển thị cho từng trường hợp. Ghi nhớ hoặc lưu thông tin hồ sơ để thuận tiện tra cứu. Thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng; thành phần hồ sơ và hình thức nhận kết quả có thể khác nhau tùy thủ tục và tình huống cụ thể.

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội/Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ







