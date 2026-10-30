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Ra quyết định khởi tố giám đốc nhà máy Huỳnh Quốc Khánh SN 1992

Duy Anh
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Huỳnh Quốc Khánh và một bị can khác bị khởi tố do có liên quan đến vụ đổ thải 1.900 tấn chất thải công nghiệp tại Phú Quốc.

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố Huỳnh Quốc Khánh (sinh năm 1992, ngụ khu phố 8 An Thới, đặc khu Phú Quốc) và Phan Minh Thìn (sinh năm 1988, ngụ khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường", liên quan đến việc vận chuyển, đổ thải 1.900 tấn chất thải công nghiệp để san lấp mặt bằng tại đặc khu Phú Quốc.

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Hình ảnh 2 đối tượng Huỳnh Quốc Khánh và Phan Minh Thìn (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, ngày 14/9, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện vụ việc có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường tại đặc khu Phú Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Khánh là Giám đốc nhà máy, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm tại Công ty CPCKBTNT2 – Chi nhánh Suối Lớn, thuộc tổ 01, khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc.

Trong quá trình sản xuất, Khánh cho đổ, tập kết chất thải rắn công nghiệp là phế phẩm bê tông thành đống trên một thửa đất trống trong khuôn viên công ty. Khu vực này không có nền chống thấm, mái che, gờ chắn xung quanh; chất thải không được thu gom, xử lý theo quy định.

Sau đó, Khánh bán số chất thải trên cho Thìn với giá 20.000 đồng/m³ để vận chuyển đi đổ, san lấp mặt bằng.

Trong hai ngày 14 và 15/8, Thìn thuê ông Lê Đình Giáp (sinh năm 1984, ngụ khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc) vận chuyển tổng cộng 1.900 tấn chất thải công nghiệp đến hai thửa đất thuộc tổ 13A, khu phố 12, Dương Đông và tổ 11, khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc để đổ thải, san lấp mặt bằng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường; thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định, không tùy tiện đổ thải hoặc sử dụng chất thải để san lấp mặt bằng.

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