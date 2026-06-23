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Đề xuất QUY ĐỊNH MỚI về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô các chức danh lãnh đạo

Chinhphu.vn
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Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô các chức danh lãnh đạo được đề xuất tại Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Dự thảo Nghị định gồm 9 Chương, 35 Điều quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Trong đó, từ điều 4 đến điều 7 Chương II của Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác các chức danh lãnh đạo, cụ thể như sau:

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô kể cả khi đã nghỉ công tác

Điều 4. Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác (trừ trường hợp có quy định, quyết định khác của cấp có thẩm quyền), không quy định mức giá

1. Tổng Bí thư.

2. Chủ tịch nước.

3. Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.

4. Thường trực Ban Bí thư.

Chức danh sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác

Điều 5. Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá:

Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 6. Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, có quy định mức giá

1. Các chức danh tại bậc 1 Nhóm II Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị (sau đây gọi là Danh mục chức danh, chức vụ) ban hành kèm theo Quy định số 368-QĐ/TW (được điều chỉnh theo Kết luận số 31-KL/TW) được sử dụng một xe ô tô có giá mua tối đa là 1.600 triệu đồng/xe.

2. Các chức danh tại bậc 2 Nhóm II Danh mục chức danh, chức vụ ban hành kèm theo Quy định số 368-QĐ/TW (được điều chỉnh theo Kết luận số 31-KL/TW) được sử dụng một xe ô tô có giá mua tối đa là 1.550 triệu đồng/xe.

Danh mục chức danh, mức giá sử dụng xe ô tô

Điều 7. Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại và đi công tác, có quy định mức giá

1. Các chức danh tại Nhóm III Danh mục chức danh, chức vụ ban hành kèm theo Quy định số 368-QĐ/TW (được điều chỉnh theo Kết luận số 31-KL/TW)được sử dụng xe ô tô có giá mua tối đa 1.400 triệu đồng/xe.

2. Các chức danh tại bậc 1 Nhóm IV Danh mục chức danh, chức vụ ban hành kèm theo Quy định số 368-QĐ/TW (được điều chỉnh theo Kết luận số 31-KL/TW) được sử dụng xe ô tô có mức giá mua tối đa 1.250 triệu đồng/xe.

3. Trường hợp các chức danh quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thì cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phương án nhận khoán và số lượng chức danh nhận khoán kinh phí để xem xét, quyết định việc khoán kinh phí và số lượng xe ô tô trang bị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 3, các khoản 8, 9 và 10 Điều 30 Nghị định này.

Trường hợp tất cả các chức danh quy định tại khoàn 1, khoản 2 Điều này của từng bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thì không trang bị xe ô tô phục vụ công tác các chức danh./.

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 1.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 2.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 3.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 4.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 5.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 6.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 7.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 8.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 9.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 10.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 11.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 12.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 13.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 14.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 15.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 16.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 17.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 18.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 19.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 20.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 21.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 22.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 23.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 24.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 25.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 26.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 27.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 28.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 29.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 30.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 31.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 32.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 33.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 34.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 35.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 36.
Đề xuất quy định xe ô tô lãnh đạo MỚI năm 2026: Tiêu chuẩn và định mức sử dụng - Ảnh 37.
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Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

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