Đề xuất phạt nặng hành vi phát tán nội dung chữa bệnh phản khoa học

Bộ Y tế vừa đề xuất một số quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Một tài khoản mạng xã hội đăng video hướng dẫn dùng muối hạt và chanh để chữa bệnh. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), thời gian qua trên mạng xã hội có nhiều thông tin, nội dung khám chữa bệnh sai lệch, thậm chí cổ xúy các phương pháp, liệu pháp khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng.

Nhiều nội dung về khám chữa bệnh sai lệch đang lan truyền trên không gian mạng, thậm chí cổ súy các phương pháp chưa được kiểm chứng hoặc chưa được phép áp dụng như "thuận tự nhiên", chữa ung thư bằng nước kiềm, nhịn ăn thải độc, "chanh liều cao".

Các thông tin này gây hiểu lầm nghiêm trọng, có thể khiến người bệnh từ bỏ phác đồ điều trị chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, đồng thời vi phạm quy định cấm tại Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Trước tình trạng này, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định xử phạt trong dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cụ thể, mức phạt 10-20 triệu đồng được đề xuất với hành vi đăng tải, phát tán thông tin tư vấn, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, thiết bị dưới danh nghĩa có tác dụng khám chữa bệnh, thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị trái quy định.

Nhóm hành vi này thường gắn với mục đích thương mại như bán thực phẩm chức năng, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, sản phẩm "thải độc", "tăng miễn dịch", bài thuốc tự chế hay các khóa tư vấn điều trị không phép.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi phát tán thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; cũng như nội dung xúi giục, lôi kéo người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế phác đồ điều trị đã được công nhận.

Với hành vi tạo lập các nội dung sai lệch nêu trên, Bộ Y tế đề xuất mức phạt cao hơn, từ 20 đến 30 triệu đồng.

Dự thảo nêu rõ không xử phạt trường hợp cá nhân chia sẻ trải nghiệm khám chữa bệnh nếu không nhằm mục đích quảng cáo, tư vấn chuyên môn, hướng dẫn thay thế điều trị hay trục lợi.

Ngoài phạt tiền, cơ quan soạn thảo đề xuất biện pháp buộc hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, việc bổ sung quy định nhằm bảo vệ người dân, đồng thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh trái quy định.