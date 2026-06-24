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Đề xuất mới liên quan đến ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp

Luân Dũng
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Trước những ý kiến còn khác nhau, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án liên quan đến vấn đề ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ hiệu lực tối đa của việc ủy quyền như hiện hành là 12 tháng.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong lần sửa đổi này, Bộ Nội vụ đề xuất quy định liên quan đến vấn đề ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, việc ủy quyền cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa 12 tháng.

Đề xuất mới về ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp xã hội năm 2026 - Ảnh 1.

Đề xuất 2 phương án liên quan đến ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp.

Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này phát sinh một số bất cập trong việc làm giấy ủy quyền tiếp khi đã hết hiệu lực 12 tháng. Đặc biệt, với người sức khỏe yếu không thể làm tiếp giấy ủy quyền.

Ngoài ra, thủ tục này cũng làm phát sinh chi phí khi làm giấy ủy quyền tại văn phòng công chứng. Do đó, Bộ Nội vụ cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ thời gian có hiệu lực tối đa của việc ủy quyền.

Đề xuất này cũng nhận được sự đồng tình của một số tỉnh, thành phố. Các địa phương đề xuất sửa theo hướng ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của luật này thì văn bản ủy quyền có hiệu lực theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Việc sửa đổi theo hướng trên nhằm tạo thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đặc biệt là người cao tuổi, người sức khỏe yếu hoặc người cư trú xa cơ quan chi trả trong quá trình thực hiện thủ tục nhận chế độ.

Tuy nhiên, một số địa phương lại mong muốn giữ như quy định hiện hành để thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng thụ hưởng. Do đó, cơ quan soạn thảo đề xuất hai phương án:

Phương án 1: Bỏ hiệu lực tối đa của việc ủy quyền như hiện hành là 12 tháng và việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Theo phương án này, việc quản lý đối tượng thụ hưởng phải được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thông qua việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Phương án 2: giữ như quy định hiện hành.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua trong thời gian tới.

Nghị định số 162/2026 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đang hưởng của tháng 6/2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%. Mức hưởng sau điều chỉnh là căn cứ để tính toán cho các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định.

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và các chế độ trợ cấp hằng tháng. Việc tăng 8% lương hưu, trợ cấp lần này làm tăng chi ngân sách và quỹ BHXH khoảng 10.773 tỷ đồng so với năm 2025.

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ủy quyền nhận lương hưu

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