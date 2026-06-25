Đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, Bộ Y tế nói gì?

Bộ Y tế cho biết ghi nhận kiến nghị miễn đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ người dân từ 65 tuổi trở lên trên phạm vi cả nước và sẽ phối hợp với các bộ, ngành xem xét.

Thông tin được Bộ Y tế nêu trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo phản ánh của cử tri, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, nhiều người cao tuổi gặp khó khăn về kinh tế và có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên, Nhà nước cần nghiên cứu ban hành chính sách miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên nhằm giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết hiện nay ngân sách nhà nước đã đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng chính sách và nhóm yếu thế trong xã hội.

Trong đó, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng được ngân sách nhà nước đóng 100% mức phí tham gia bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% mức đóng, trong khi hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ tối thiểu 30%.

Một số nhóm người cao tuổi cũng đang được hưởng chính sách hỗ trợ. Cụ thể, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo và đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cũng được hỗ trợ theo quy định.

Ngoài ra, Luật bảo hiểm y tế hiện hành còn quy định ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, thân nhân người có công với cách mạng và một số đối tượng khác thuộc diện ưu đãi người có công.

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, chính sách hiện nay cũng áp dụng cơ chế giảm dần mức đóng khi nhiều thành viên cùng tham gia. Người thứ hai chỉ phải đóng 70% mức phí của người đầu tiên; người thứ ba đóng 60%; người thứ tư đóng 50% và từ người thứ năm trở đi đóng 40%.

Tuy nhiên, với nhóm công dân từ 65 tuổi trở lên không thuộc các diện được ngân sách hỗ trợ hoặc đóng bảo hiểm y tế như trên, hiện chưa có quy định miễn phí bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc.

Người dân đi khám tại một cơ sở y tế tại Hà Nội. (Ảnh: Như Loan)

Bộ Y tế cho biết đã tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá khả năng thực hiện. Việc xem xét chính sách sẽ dựa trên khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế cũng như bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống an sinh xã hội và chính sách y tế hiện hành.

Theo cơ quan này, bất kỳ đề xuất mở rộng đối tượng được ngân sách hỗ trợ hoặc đóng bảo hiểm y tế đều cần được tính toán kỹ lưỡng để vừa bảo đảm quyền lợi cho người dân, vừa duy trì tính bền vững của quỹ trong dài hạn.

Bên cạnh chính sách chung của Trung ương, người dân cao tuổi có thể nhận thêm hỗ trợ từ địa phương. Bộ Y tế dẫn Nghị định 188/2025 quy định, căn cứ điều kiện ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, UBND các tỉnh, thành phố có thể trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức tối thiểu do Nhà nước quy định.

Các địa phương cũng được phép mở rộng hỗ trợ cho những nhóm chưa thuộc diện được hưởng chính sách hiện hành nếu có đủ nguồn lực tài chính.

Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội được hỗ trợ hoặc miễn giảm chi phí tham gia bảo hiểm y tế của người từ 65 tuổi trở lên hiện phụ thuộc một phần vào điều kiện ngân sách và chính sách an sinh của từng địa phương, trong khi đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.