Đề xuất đưa chỉ tiêu 'chỉ số hạnh phúc' vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa đề xuất nghiên cứu đưa vào dự thảo Báo cáo chính trị nội dung về "chỉ số hạnh phúc". Bởi mục tiêu mà Đảng luôn hướng tới chính là độc lập cho dân tộc và tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa. (Ảnh: quochoi.vn)

" Chỉ số hạnh phúc của nước ta trong thời gian qua đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Nếu tính trong giai đoạn 2020 - 2025, chúng ta đã tăng 37 bậc, và tăng mạnh trong những năm gần đây về chỉ số hạnh phúc. So với các nước trong khu vực, Việt Nam xếp thứ 2 về chỉ số hạnh phúc, chỉ sau Singapore ", bà Hoa nói.

Đại biểu cho biết dự thảo Báo cáo chính trị đã đề cập đến chỉ số hạnh phúc và đặt ra quan điểm trong nhiệm kỳ tới là: "Thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân". Trong mục tiêu phát triển cũng xác định: "Vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc".

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đánh giá mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp còn chung chung, chưa rõ tiêu chí xác định mức độ hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc của con người, cộng đồng và gia đình.

Do đó, bà Nguyễn Thị Mai Hoa đề nghị Tổ biên tập Văn kiện làm rõ thêm nhiệm vụ và giải pháp xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho người dân.

" Theo đó, nên tập trung đưa ra chỉ số cụ thể mức độ hài lòng, hài lòng về chính mình, gia đình mình, từ cộng đồng: làng, xã, thôn, xóm, cơ quan…Khi các chỉ số cho thấy người dân hài lòng trong các mối quan hệ xung quanh mình, thì chúng ta sẽ có một đất nước hạnh phúc ", đại biểu nói.

Ngoài cá nhân hạnh phúc, theo bà Hoa, phải chú trọng xây dựng gia đình hạnh phúc. Thực tế, thu nhập có thể tăng lên, phương tiện phục vụ cuộc sống của con người ngày càng đầy đủ, thiết yếu, nhưng nếu mối quan hệ giữa con người với con người trong từng gia đình, các mối quan hệ giữa con người với con người trong từng cộng đồng, từng làng xã không hài lòng thì chưa chắc đã hạnh phúc.

" Hay trường học hạnh phúc, cần chú ý câu chuyện bạo lực học đường, văn hóa ứng xử giữa thầy với trò, phụ huynh với giáo viên…

Chúng ta cần có sự quan tâm như thế nào để xây dựng môi trường an toàn, hạnh phúc. Hạnh phúc trong môi trường làm việc cũng được đặt ra, từng cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nếu xác định được chỉ tiêu môi trường làm việc hạnh phúc thì sẽ là động lực lớn để mọi người đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn và cống hiến nhiều hơn ", bà Hoa nói thêm.

Phát triển y tế cơ sở là nền tảng

Cùng bàn luận, ĐBQH Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) nhìn nhận, dự thảo Báo cáo chính trị đã đưa ra mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 chỉ số phát triển con người phấn đấu đạt khoảng 0,78.

Đồng thời, dự thảo nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững; tập trung nâng cao chất lượng và kỹ năng trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, kiểm soát tốt dịch bệnh và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế từ Trung ương đến cơ sở để đáp ứng sự thay đổi của xu hướng bệnh tật.

ĐBQH Trần Khánh Thu. (Ảnh: quochoi.vn)

" Trong nhiệm kỳ qua, việc phát triển văn hóa, con người và xã hội đã đạt được kết quả rất quan trọng, nhiều mặt tiến bộ, đặc biệt là về an sinh xã hội và đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong đó, hệ thống y tế và công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có bước phát triển tích cực, chất lượng được nâng lên và kiểm soát tốt các dịch bệnh ", bà Thu đánh giá.

Để thực hiện chủ trương đến năm 2026 mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí một lần một năm và hướng đến miễn viện phí cơ bản theo quyền lợi bảo hiểm y tế năm 2030, theo nữ ĐBQH, phát triển y tế cơ sở chính là nền tảng để triển khai. Do đó, việc đầu tư cho y tế cơ sở cần có trọng tâm, trọng điểm và chính là các trạm y tế, các bệnh viện đa khoa cấp cơ bản.

Bà Trần Khánh Thu cho rằng, các trạm y tế cần được đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất để phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là nơi tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Cùng đó, bảo đảm chủ động trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh miễn phí.

" Tôi đề nghị, ngay trong dự thảo Văn kiện cũng phải làm rõ hơn về nội dung này. Theo đó, cần củng cố lại hệ thống y tế cơ sở và mô hình trạm y tế tại các địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính phải thống nhất.

Trạm y tế cũng phải bảo đảm được năng lực có thể khám sức khỏe sàng lọc cho Nhân dân tại địa phương; bảo đảm nguồn lực, nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ này ngay trong năm 2026 ", bà Thu nói.