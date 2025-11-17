Đề xuất chính sách tiền lương và phụ cấp cho bác sĩ, nhân viên y tế

Tại dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trình Quốc hội ngày 17-11, Chính phủ đã đề xuất nhóm chính sách về chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình. Ảnh: Hồ Long

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, để phù hợp với quy định của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và khả năng cân đối của ngân sách, Chính phủ đề xuất quy định chế độ đối với các đối tượng đã được xác định cụ thể tại Nghị quyết số 72 và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo đó, bác sĩ (bao gồm cả: bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt), bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Chính phủ cũng đề xuất người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức: 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo; Tối thiểu 70% đối với các trường hợp không thuộc trường hợp vừa nêu.

Về nguồn kinh phí thực hiện, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết ngân sách nhà nước bảo đảm với chi phí ước khoảng 4.481,1 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí chi cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế là 136,7 tỉ đồng tương ứng khoảng 3 % tổng kinh phí; Kinh phí chi cho các đơn vị thuộc các địa phương là 4.344,4 tỉ đồng tương ứng 97 % tổng kinh phí.

Thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết khoản 1 dự thảo nghị quyết quy định "Bác sĩ (bao gồm cả bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt), bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng", tuy nhiên tại Nghị quyết số 72 không đề cập cụ thể đối tượng là bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt. Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 72 hoặc giải trình làm rõ lý do quy định cụ thể các đối tượng này.

Có ý kiến đề nghị, đối với lực lượng bác sĩ đã tuyển dụng hiện đang hưởng lương bậc 1 cần có quy định chuyển tiếp từ khi Nghị quyết có hiệu lực thì được hưởng lương bậc 2 theo đề xuất của Chính phủ.

Có ý kiến đề nghị cần rà soát quy định xếp lương theo hệ số do từ năm 2026 tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính theo vị trí việc làm thay vì hệ số và lương cơ sở; đồng thời, cần bảo đảm chính sách tiền lương không ảnh hưởng đến quỹ lương của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cơ chế tự chủ.

Cơ quan thẩm tra cũng cho biết có ý kiến đề nghị quy định rõ đối tượng "người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã". Làm rõ cán bộ làm công tác dân số tại Trung tâm y tế khu vực có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như cán bộ y tế dự phòng công tác tại cùng Trung tâm y tế khu vực.

Có ý kiến đề nghị quy định chế độ, chính sách cho nhóm đối tượng là nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số theo chức năng, nhiệm vụ tại Điều này. Trường hợp quy định tại Nghị định của Chính phủ thì phải có chế độ, chính sách thỏa đáng với đội ngũ này.

Cơ quan thẩm tra đề nghị cần tiếp tục rà soát để bảo đảm công bằng về chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp giữa các nhân viên y tế.