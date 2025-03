“Đệ nhất mỹ nhân” Tây du ký U80 vẫn đẹp mặn mà nhờ loại đồ uống người Việt có nhiều

"Đệ nhất mỹ nhân" Tây du ký U80 vẫn đẹp mặn mà nhờ loại đồ uống mua đâu cũng có

Chu Lâm là nữ diễn viên thủ vai Nữ vương Nữ nhi quốc trong phim Tây du ký phiên bản năm 1986. Sau thành công của phim, bà được công chúng ưu ái đặt cho biệt danh "Quốc vương Nữ nhi quốc đẹp nhất mọi thời đại".

Vẻ đẹp của diễn viên Chu Lâm trong Tây du ký.

Với vẻ đẹp thanh tao, khí chất sang trọng hiếm ai có được, nữ diễn viên Chu Lâm đã khắc sâu hình ảnh một vị nữ vương cao quý trong lòng khán giả suốt bao thế hệ.

Ngoài đời, nữ diễn viên cũng khiến nhiều người xao xuyến bởi làn da trắng mịn, gương mặt phúc hậu và khuôn miệng duyên dáng. Chu Lâm không cần son phấn cầu kỳ vẫn tỏa sáng cuốn hút. Đến nay, khi đã bước vào độ tuổi U80, trong một vài lần hiếm hoi xuất hiện, nữ diễn viên vẫn đẹp mặn mà như xưa.

Để có được điều này là cả một quá trình nữ diễn viên tuân thủ theo những nguyên tắc chăm sóc sắc vóc đơn giản mà khoa học.

Chu Lâm duy trì thói quen chọn những món ăn nhẹ nhàng, thanh đạm để nuôi dưỡng cơ thể. Bà đặc biệt thích trà thảo mộc - loại đồ uống không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giữ vóc dáng thon gọn.

Trà thảo mộc giàu chất chống oxy hóa như polyphenol và catechin, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, nguyên nhân chính gây lão hóa sớm.

Một nghiên cứu từ Journal of Nutrition (2011) chỉ ra rằng phụ nữ uống trà đều đặn trong 12 tuần có sự cải thiện rõ rệt về độ đàn hồi da và giảm nếp nhăn nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ của EGCG (epigallocatechin gallate).

Ngoài ra, trà thảo mộc với đặc tính giải độc gan còn giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, giảm mụn và mang lại làn da sáng mịn tự nhiên. Các loại tà thảo mộc ví dụ như trà bạc hà, trà gừng hay trà xanh được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng, mối quan tâm lớn của nhiều phụ nữ.

2 bí quyết khác giúp Chu Lâm sống thọ và giữ gìn nhan sắc

1. Cân bằng nội tâm

Ngoài duy trì thói quen uống trà, Chu Lâm cũng rất quan tâm đến việc cân bằng nội tâm.

Cân bằng nội tâm thông qua các hoạt động như yoga, hít thở sâu hoặc viết nhật ký cảm xúc giúp giảm cortisol, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch. Điều này không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp phụ nữ duy trì năng lượng và sự tươi trẻ lâu dài

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of the American Heart Association (2019) cho thấy phụ nữ duy trì thói quen thiền định hoặc các phương pháp thư giãn để cân bằng cảm xúc có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 30% so với những người không thực hành.

2. Chịu khó vận động cơ thể

Chu Lâm, trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, từng là một nghệ sĩ múa. Chính nền tảng này đã giúp nữ diễn viên sở hữu vóc dáng cân đối, linh hoạt và mềm mại như một vũ điệu.

Ngoài ra, "Mỹ nhân đẹp nhất Tây Du ký" yêu thích những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, chăm sóc vườn hoa, hay thực hành các động tác múa để giữ cơ thể dẻo dai. Mỗi bước đi của cô trên phim trường, mỗi cái nghiêng đầu dịu dàng, đều là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và sức khỏe. Đó là cách mà cô biến vóc dáng thành một phần của khí chất, chứ không chỉ đơn thuần là hình thể.