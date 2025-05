Đệ nhất mỹ nhân phim Sex is Zero khoe mặt mộc gây sốc, 43 tuổi mà nhìn như thiếu nữ đôi mươi

Mới đây, mợ ngố Song Ji Hyo bất ngờ trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc "khó hiểu" của mình trong chương trình Running Man. Cụ thể, dù đã ở độ tuổi 44 nhưng nhan sắc của Song Ji Hyo lại như mới ngoài đôi phương. Trong một khoảnh khắc lên hình, mặt mộc của nữ diễn viên phim Sex is Zero khiến khán giả choáng ngợp vì đúng chuẩn "không một vết xước". Làn da căng mịn, không có bất cứ nếp nhăn nào, bờ môi hồng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt to trong, gương mặt vô cùng thanh tú.

Gương mặt như mới đôi mươi của Song Ji Hyo

Bức hình ghi lại khoảnh khắc đẹp chấn động này của nữ diễn viên hiện đang viral khắp MXH, nhiều người thực sự không dám tin mợ ngố đã ngoài 40, thậm chí còn nghĩ cô dang ở độ tuổi đôi mươi. Cư dân mạng thậm chí còn so sánh nhan sắc hiện tại của Song Ji Hyo với thời cô đóng bộ phim Sex is Zero để thấy rằng cô đã chiến thắng thời gian một cách ngoạn mục ra sao.

Song Ji Hyo thời phim Sex is Zero và hiện tại không khác nhau là bao

Song Ji Hyo vào nghề từ năm 2001, trong quá khứ, cô từng được mệnh danh là nữ hoàng cảnh nóng bởi loạt vai diễn táo bạo trong phim Sex is Zero, Song Hoa Điếm,... Đặc biệt, phim Sex is Zero đến nay vẫn thỉnh thoảng được nhắc lại. Và Song Ji Hyo thì được tung hô là đệ nhất mỹ nhân của tác phẩm này bởi sắc vóc hoàn hảo, đẹp từ gương mặt đến hình thể ở tác phẩm kinh điển này.

Sau phim Sex is Zero, khán giả gần như không còn được thấy Song Ji Hyo mặc bikini trên màn ảnh nữa

Sau giai đoạn đóng loạt phim 18+ dù nổi tiếng nhưng gây nhiều tranh cãi, Song Ji Hyo chuyển hướng sang phim truyền hình, đảm nhận những vai diễn có phần "hiền" hơn. Tuy nhiên, tên tuổi của Song Ji Hyo lại không quá bứt phá so với các mỹ nhân cùng thời. Sự nghiệp của cô chỉ thực sự bùng nổ khắp cả châu Á khi cô trở thành thành viên cố định của chương trình quốc dân Running Man. Hiện tại, sau 15 năm gắn bó, Song Ji Hyo đã trở thành biểu tượng không ai có thể thay thế của chương trình này.

Hiện tại, đã 3 năm kể từ bộ phim gần nhất, Song Ji Hyo không có thêm bất cứ dự án phim mới nào. Cô vẫn tập trung cho Running Man và công việc kinh doanh đồ lót của mình. Theo nhưng thông tin từ Mydramalist thì nữ diễn viên đã nhận dự án phim điện ảnh Home behind Bars tuy nhiên, không ai biết khi nào dự án này khởi quay và công chiếu. Khán giả chỉ còn biết mong chờ mòn mỏi ngày Song Ji Hyo trở về đúng với vai trò diễn viên của mình.

Khán giả đang rất mong chờ dự án mới của mỹ nhân phim Sex is Zero một thời

Nguồn ảnh: SBS