Đề nghị tạm dừng lưu thông nguyên liệu bột kem không sữa

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Thông báo số 1155 yêu cầu tạm dừng lưu thông nguyên liệu thực phẩm “bột kem không sữa ALMERCRÈME R941 NON DAIRY CREAMER” do vi phạm nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa, cụ thể là thành phần sản phẩm.

Số lô hàng bị tạm dừng lưu thông là 26 bao, mỗi bao nặng 25 kg, có số lô 0009529937, ngày sản xuất 8/4/2025, hạn sử dụng đến 8/4/2027.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Sơn Bắc (có địa chỉ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) tự công bố. Đơn vị sản xuất là Kerry Ingredients (M) Sdn Bhd, đặt tại Khu công nghiệp Pasir Gudang, bang Johor, Malaysia.

Lô hàng bị phát hiện khi kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinmate, địa chỉ tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Cơ quan chức năng yêu cầu Vinmate liên hệ với Công ty Thái Sơn Bắc để khắc phục vi phạm trong vòng 10 ngày. Sản phẩm chỉ được lưu thông trở lại khi đã được xử lý, đạt yêu cầu và có thông báo chính thức từ cơ quan kiểm tra.

Nguyên liệu bột kem không sữa bị đề nghị tạm dừng lưu thông do vi phạm nhãn hàng hóa (Ảnh minh họa)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm trên thị trường, đặc biệt là qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều vụ vi phạm liên quan đến quảng cáo và kinh doanh thực phẩm chức năng bị phát hiện, xử lý. Không ít sản phẩm được người nổi tiếng, TikToker, KOLs và KOCs quảng bá sai sự thật trên Facebook, TikTok, Shopee... khiến người tiêu dùng hiểu lầm công dụng.

Chỉ tính riêng năm 2024, Cục An toàn thực phẩm xử phạt hơn 11 tỷ đồng đối với các hành vi quảng cáo sai sự thật liên quan đến thực phẩm chức năng. Bộ Y tế cũng thành lập 15 tổ kiểm tra đột xuất nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh các mặt hàng này trên các nền tảng số.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân chỉ nên mua thuốc, thực phẩm chức năng tại các cơ sở được cấp phép, có nguồn gốc rõ ràng, không nên tin theo lời quảng cáo không kiểm chứng trên mạng xã hội.