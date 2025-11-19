Để loại cây này trong nhà tắm, nấm mốc sẽ biến mất, không khí khô thoáng hơn: Mùa đông càng nên trồng

Trong nhiều năm, Kayleigh Dray - nhà báo và biên tập viên tự do người Mỹ - luôn đau đầu với nấm mốc và hơi ẩm bám đầy phòng tắm. Dù thử đủ cách, từ bật quạt hút, dùng máy hút ẩm đến mở toang cửa sổ giữa mùa đông, tình trạng chỉ cải thiện tạm thời. Mọi thứ thay đổi khi Kayleigh Dray đặt một chậu thường xuân ngay bên bồn rửa.

Kayleigh Dray đã thử đặt một chậu thường xuân trong nhà tắm (Ảnh minh họa).

Sau đó, không gian trong phòng tắm của Kayleigh Dray đã trở nên khô thoáng, dễ chịu đến mức chính bà cũng bất ngờ: gương nhanh khô, tường không còn “ướt sũng”, và những vệt mốc quen thuộc bỗng biến mất.

Thường xuân - loại cây “diệt” mốc, hút ẩm cực tốt

Thường xuân là loài cây chịu ẩm tốt, thậm chí “uống” hơi nước trong không khí, giúp phòng tắm khô nhanh hơn và hạn chế tích tụ hơi nước.

Theo nghiên cứu Clean Air Study của NASA, thường xuân được xếp vào nhóm cây trồng trong nhà có khả năng hấp thụ tốt bào tử nấm mốc và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Cây thường xuân (Ảnh minh họa).

Tác dụng này của thường xuân còn được chứng minh qua một thí nghiệm được trình bày tại hội nghị thường niên của American College of Allergy, Asthma, and Immunology (hiệp hội chuyên nghiệp của các bác sĩ, nhà miễn dịch học và chuyên gia về hen suyễn ở Hoa Kỳ). Thí nghiệm này cho thấy khi đặt thường xuân vào các hộp kín có chứa bánh mì mốc, chỉ sau 12 giờ, lượng bào tử nấm mốc giảm đến 78,5%. Tác giả của thí nghiệm này giải thích, cây thường xuân hấp thu các protein và hạt lơ lửng qua rễ và đất. Cơ chế hoạt động này giống như một chiếc “máy lọc không khí tự nhiên”.

Lưu ý khi trồng thường xuân trong nhà

Thường xuân có độc, cần lưu ý khi trồng trong nhà (Ảnh minh họa).

Dù thường xuân có ích trong việc lọc sạch không khí nhưng các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo: thường xuân độc khi ăn phải. Do đó, khi trồng thường xuân trong nhà, nên đặt xa tầm với của trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Cách chăm sóc loại cây này rất đơn giản: chỉ tưới khi lớp đất phía trên bắt đầu khô. Tuy nhiên, thường xuân phát triển nhanh nên cần cắt tỉa định kỳ vài tháng một lần để tránh cây che kín không gian.

Mùa đông là thời điểm thường xuân phát huy hiệu quả rõ rệt nhất. Bởi khi nhiệt độ thấp, nhiều gia đình tắm nước nóng khiến phòng tắm càng dễ tích tụ hơi nước, bám trên gương, tường và trần nhà. Trong bối cảnh đó, một chậu thường xuân hoạt động như “bộ lọc tự nhiên”, sẵn sàng hút bớt độ ẩm dư thừa ngay khi hơi nước bốc lên sau mỗi lần tắm.

Nguồn: Gardening Know How, Times of India