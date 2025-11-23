Dậy sớm quét sân, cụ bà đột ngột ngã quỵ vì bị nhồi máu não

Đó là trường hợp của cụ N.T.S. (80 tuổi, ngụ tại TP.HCM) vừa được tiếp nhận, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Ngày 22/11, BS Võ Minh Thiện, khoa Nội thần kinh của bệnh viện cho biết, theo bệnh sử, nhiều năm qua, cụ S. có thói quen dậy sớm để quét sân và tưới cây. Buổi sáng trước khi nhập viện, cụ thức giấc và thực hiện các hoạt động thường ngày thì bất ngờ ngã quỵ. Cụ may mắn được người thân phát hiện, đưa vào cơ sở y tế gần nhà sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á.

Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ ghi nhận cụ S. yếu liệt hoàn toàn nửa người bên trái, méo miệng, nói khó. Khai thác bệnh sử cho thấy cụ có tiền sử rung nhĩ và tăng huyết áp. Đây là những yếu tố nguy cơ cao của đột quỵ. Hình ảnh CT cho thấy bệnh nhân có vùng nhồi máu não lớn với các dấu hiệu nguy cơ tắc nghẽn mạch lớn, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp sớm.

Sau khi được các bác sĩ can thiệp tái thông động mạch não, cụ bà đã qua nguy kịch

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc can thiệp để tái thông vị trí bị tắc ở động mạch não giữa. Sau 2 phút khẩn trương, ê kíp bác sĩ đã lấy thành công huyết khối, tái thông động mạch giúp cụ bà vượt qua nguy kịch. Sau can thiệp, sức khỏe cụ S. hồi phục tốt, hiện cụ đã có thể đi lại bình thường.

Theo BS Võ Minh Thiện, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhồi máu não ở cụ S. nhiều khả năng liên quan đến rung nhĩ. Đây là tình trạng tim đập không đều tạo điều kiện hình thành cục máu đông, dễ trôi lên não gây tắc mạch. Để tránh bệnh tái phát, sau xuất viện, cụ S. được bác sĩ khuyến cáo uống thuốc kháng đông đều đặn để ngăn ngừa tái phát

Từ trường hợp trên, bác sĩ lưu ý người cao tuổi có tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, suy tim, rung nhĩ… là nhóm nguy cơ cao. Vì vậy, người thân cần nắm quy tắc FAST: méo miệng, yếu tay, nói khó, thời gian đưa đến viện càng sớm càng tốt. Khi phát hiện, phải giữ bệnh nhân an toàn, tránh té ngã, không để nghiêng đầu nếu nôn ói, và đưa ngay đến cơ sở có trung tâm đột quỵ.