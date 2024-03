Đầy sinh vật ngọ nguậy, đẻ cả ổ trứng trong não người đàn ông chỉ vì 1 món thịt nhiều người mê mẩn

Một người đàn ông 52 tuổi ở Florida, Mỹ bất ngờ phát hiện mình bị ký sinh trùng ăn não khi đi khám đau nửa đầu. Ca bệnh của ông khiến dư luận quốc gia này xôn xao trong thời gian gần đây, được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng và trở thành báo cáo y khoa quan trọng, được nhiều chuyên gia thảo luận trên American Journal Case Reports (Mỹ).

Được biết, người đàn ông này bắt đầu cảm thấy đau nửa đầu từ 4 tháng trước. Nhưng cơn đau chỉ ở mức độ nhẹ, không quá thường xuyên nên ông đơn giản cho rằng cơ thể quá sức, cảm lạnh hoặc mệt mỏi thông thường. Tuy nhiên, cơn đau nửa đầu này ngày càng nghiêm trọng, ông phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên. Sau khoảng 3 tháng, thuốc giảm đau cũng gần như không còn tác dụng khiến ông khổ sở vô cùng, ông quyết định tới bệnh viện thăm khám.

Đi khám đau nửa đầu, người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện cả ổ ký sinh trùng trong não (Ảnh minh họa)

Ông này vốn có thể trạng béo phì, tiểu đường tuýp 2 nên khi đi khám bệnh chỉ cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi những bệnh này. Hoặc là do ông đã có tuổi, thường thức khuya, lười vận động nên máu lưu thông không tốt, gây đau đầu. Nhưng sự thật nghiêm trọng hơn rất nhiều so với dự đoán. Bác sĩ phát hiện có nhiều u nang ở bán cầu não trái và phải, kèm theo sưng tấy. Kiểm tra kỹ hơn cho thấy rất nhiều ký sinh trùng đang sống và đẻ trứng trong não của ông, chính là nguyên nhân gây ra những cơn đau nửa đầu dai dẳng và dữ dội suốt nhiều tháng qua.

“Thủ phạm” là một món thịt nhiều người mê mẩn

Bản thân người đàn ông này khi thấy những hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ của mình cũng phải rùng mình. Các bác sĩ thực hiện thêm xét nghiệm máu và một vài kiểm tra chuyên sâu khác, kết luận loại ký sinh trùng trong não ông là sán dây lợn. Vì chúng sinh sống trong não đã lâu, thậm chí đẻ nhiều trứng nên kích thích các mô dưới hộp sọ của ông, gây viêm và đau, bệnh u nang thần kinh.

Hình ảnh X-quang cho thấy sán dây lợn đã ký sinh và đẻ trứng trong não người đàn ông (Ảnh BV cung cấp)

Bác sĩ điều trị của ông cho biết thêm, có đến khoảng 20 loài giun sán mà con người có thể lây nhiễm, chúng ký sinh và gây ra các bệnh lý về thần kinh. Mỗi loại giun sán ký sinh và gây bệnh sẽ có những biểu hiện và mức độ khác nhau. Trong đó, sán dây lợn là một trong những loại phổ biến nhất.

Sán dây lợn là loài giun sán gây bệnh thần kinh trung ương rất phổ biến. Ký sinh trùng là sán dải heo dài, chia thành rất nhiều đốt, các đốt có chứa trứng sán. Người bệnh nhiễm sán dây lợn do ăn phải thịt lợn hoặc đồ ăn có chứa trứng sán. Ấu trùng sán đi vào ruột, phát triển thành thân sán. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây nên nhiễm trùng não do giun sán.

Nang sán đi vào nhu mô não, khi chết đi sẽ gây ra tình trạng viêm, phù nề, gây co giật, động kinh, đau đầu dữ dội. Nang sán lớn có thể gây tắc dịch não, viêm màng não, não úng thủy, co giật mạnh... Bệnh có tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. May mắn là trường hợp của người đàn ông này phát hiện không quá muộn, được điều trị tích cực trong 2 tuần và được xuất viện để tiếp tục theo dõi ngoại trú vào ngày 7/3 vừa qua.

Điều tra bệnh sử chỉ ra “thủ phạm” đưa sán dây lợn vào cơ thể người đàn ông này là một món thịt nhiều người yêu thích: thịt lợn xông khói. Một sở thích khi ăn món này ở anh cũng thường gặp ở không ít người đó là chỉ thích thịt vừa chín tới hoặc tái để có kết cấu mềm, ngon miệng hơn. Do cách chế biến cả tảng lớn, đầu bếp cũng thưởng muốn giữ kết cấu, màu sắc, hương vị thịt lợn xông khói hấp dẫn nhất mà món này thường không được làm chín hoàn toàn. Đây chính là cơ hội cho sán dây lợn xâm nhập và gây bệnh ở người.

Sán dây lợn thường ký sinh trong ruột phổ biến hơn ở não, nhưng đều gây nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Khi bị nhiễm sán dây lợn sẽ có một số triệu chứng như:

- Triệu chứng nhiễm sán dây lợn thường không rõ rệt ở giai đoạn đầu. Bệnh chủ yếu gây những triệu chứng đau bụng, rối loạn tiêu hóa nhẹ...

- Người bệnh thường xuyên có những cảm giác khó chịu, bứt rứt, có những đốt sán tự rụng theo phân ra ngoài. Đốt sán là những đoạn nhỏ, dẹt, trắng ngà như xơ mít, đầu sán phẳng, một số trường hợp phát hiện thấy có trứng sán trong phân.

- Nếu sán làm tổ trong não sẽ gây ra hiện tượng co giật và kéo theo nhiều biến chứng nghiêm trọng về sau. Còn với trẻ em sẽ làm ảnh hưởng tới vấn đề học tập và khả năng phát triển của não bộ, đồng thời cũng có thể gây ra những cơn co giật, ngất xỉu đột ngột.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng nhắc nhở mỗi chúng ta nên cẩn trọng hơn với những cơn đau đầu dai dẳng. Nhất là đau đột ngột, dữ dội hoặc đau nửa đầu lâu ngày, uống thuốc không thuyên giảm. Đằng sau chúng có thể là rất nhiều bệnh lý nguy hiểm, nên tốt nhất hãy sớm đi thăm khám.

Nguồn và ảnh: ETtoday, New York Post