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Đậy nắp bồn cầu có tác dụng gì?

Tuấn Khang
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Đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước là một thói quen nhỏ nhưng có thể giúp hạn chế vi khuẩn, chất bẩn và các giọt nước li ti phát tán trong nhà vệ sinh.

Hạn chế vi khuẩn phát tán trong nhà vệ sinh

Khi xả nước lúc nắp bồn cầu đang mở, dòng nước tạo ra các giọt nhỏ và hạt li ti có thể mang theo vi khuẩn, chất bẩn từ bên trong bồn cầu phát tán vào không khí.

Những hạt này có thể rơi xuống các bề mặt xung quanh như sàn, lavabo, tay nắm cửa hoặc các vật dụng để trong nhà vệ sinh. Vì vậy, nếu bàn chải đánh răng, khăn mặt hay đồ dùng cá nhân được đặt gần bồn cầu, chúng cũng có nguy cơ bị nhiễm bẩn.

Đậy nắp trước khi xả nước giúp hạn chế phần nào quá trình phát tán này, từ đó góp phần giữ không gian nhà vệ sinh sạch hơn.

- Ảnh 1.

Giảm nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh

Một số vi khuẩn có trong chất thải của người có thể gây các vấn đề về đường tiêu hóa nếu xâm nhập vào cơ thể, chẳng hạn như E. coli, Salmonella.

Trong điều kiện bồn cầu được xả nước nhiều lần mỗi ngày, việc hình thành thói quen đậy nắp trước mỗi lần xả có thể giúp giảm lượng giọt nước và chất bẩn phát tán ra môi trường xung quanh.

Đây cũng là lý do các vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng nên được đặt cách xa bồn cầu và bảo quản sạch sẽ.

Hạn chế hóa chất tẩy rửa phát tán

Không chỉ chất bẩn từ bồn cầu, các sản phẩm tẩy rửa cũng có thể trở thành vấn đề nếu sử dụng không đúng cách.

- Ảnh 2.

Sau khi dùng chất tẩy rửa để vệ sinh bồn cầu, việc đậy nắp trước khi xả nước giúp hạn chế nước chứa hóa chất bắn ra xung quanh.

Một số hóa chất tẩy rửa có thể gây kích ứng da, mắt hoặc đường hô hấp nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc ở nồng độ cao. Vì vậy, khi vệ sinh bồn cầu, nên sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn và tránh để hóa chất bắn vào người.

Lưu ý nhỏ dành cho bạn

Thay vì đi vệ sinh xong rồi lập tức nhấn nút xả, có thể hình thành một trình tự đơn giản: đậy nắp bồn cầu, xả nước, rửa tay.

Bên cạnh đó, nên vệ sinh bồn cầu thường xuyên, giữ nhà vệ sinh thông thoáng và tránh đặt bàn chải đánh răng, khăn mặt hoặc các vật dụng cá nhân ngay sát bồn cầu.

Đây đều là những thói quen nhỏ nhưng giúp không gian vệ sinh trong gia đình sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh hơn.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

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Tags

bồn cầu

nắp bồn cầu

vi khuẩn

chất tẩy rửa

nhà vệ sinh

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