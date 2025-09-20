Đây mới là tổng tài đời thật: Bỏ học Stanford, 25 tuổi đã tự mình thành tỷ phú, kết hôn với siêu mẫu nóng bỏng nhất thế giới

Trong thế giới ngôn tình, hình tượng "tổng tài" thường được xây dựng với những đặc điểm hoàn hảo đến phi thực tế: trẻ, đẹp, giàu có, và quyền lực. Họ thường xuất hiện như những nhân vật bước ra từ trang sách, khiến người ta chỉ có thể mơ mộng. Thế nhưng, trong cuộc sống thực, có một người đàn ông đã biến những điều tưởng chừng chỉ có trong truyện thành hiện thực. Đó chính là Evan Spiegel , nhà đồng sáng lập và CEO của Snapchat.

Ở tuổi 25, khi nhiều thanh niên vẫn đang loay hoay tìm hướng đi cho sự nghiệp, Evan Spiegel đã trở thành một tỷ phú tự thân với khối tài sản khổng lồ. Anh không chỉ là một thiên tài công nghệ, mà còn sở hữu phong cách sống xa hoa, lịch lãm cùng chuyện tình lãng mạn với một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới – Miranda Kerr . Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Evan Spiegel chính là minh chứng sống động nhất cho hình mẫu "tổng tài" bước ra từ đời thực.

Từ chàng sinh viên Stanford đến tỷ phú công nghệ

Evan Spiegel sinh năm 1990 tại Los Angeles trong một gia đình luật sư giàu có. Anh lớn lên trong sự đủ đầy, nhưng sớm thể hiện sự độc lập và tầm nhìn vượt trội. Khi còn là sinh viên tại Đại học Stanford, một trong những cái nôi của các startup công nghệ, Spiegel và hai người bạn thân đã nảy ra ý tưởng về một ứng dụng chia sẻ hình ảnh có thể tự động biến mất. Ý tưởng này ban đầu bị các giảng viên và bạn bè chế giễu, cho rằng nó "ngớ ngẩn" và "vô dụng". Thế nhưng, Spiegel tin vào tầm nhìn của mình. Anh bỏ dở việc học tại Stanford chỉ vài tháng trước khi tốt nghiệp để tập trung phát triển dự án.

Năm 2011, ứng dụng mang tên Snapchat chính thức ra đời. Với tính năng độc đáo cho phép người dùng gửi ảnh và video "tự hủy" sau khi xem, Snapchat nhanh chóng gây sốt trong giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Nó phá vỡ mọi quy tắc của mạng xã hội truyền thống, nơi mọi thứ đều được lưu trữ vĩnh viễn. Chỉ trong vài năm, Snapchat đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, thu hút hàng trăm triệu người dùng và trở thành một đối thủ đáng gờm của các ông lớn như Facebook và Instagram.





Sự thành công của Snapchat đã đưa Evan Spiegel trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới. Năm 2015, ở tuổi 25, anh đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất hành tinh, có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes với khối tài sản ước tính khoảng 1,5 tỷ USD. Cùng với sự thăng hoa của Snapchat, khối tài sản của anh cũng liên tục tăng lên, củng cố vị thế của một "tổng tài" thực thụ trong giới công nghệ.

Tính đến tháng 8 năm 2025, giá trị tài sản ròng cá nhân của anh là 2,5 tỷ USD, theo Forbes.

Chuyện tình với siêu mẫu Miranda Kerr

Nếu thành công trong sự nghiệp đã là một dấu ấn, thì câu chuyện tình lãng mạn với siêu mẫu Miranda Kerr lại khiến Evan Spiegel được mệnh danh là "tổng tài đời thực" một cách trọn vẹn. Miranda Kerr, cựu thiên thần của Victoria's Secret, là một trong những siêu mẫu nổi tiếng và quyến rũ nhất thế giới. Năm 2015, giới truyền thông bắt đầu rộ lên tin đồn hẹn hò giữa "ông trùm" công nghệ và "nữ hoàng sàn catwalk".

Mối quan hệ của họ nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Một bên là chàng tỷ phú trẻ tuổi, điển trai, kín tiếng; một bên là siêu mẫu nóng bỏng, tài năng và từng trải. Bất chấp khoảng cách 7 tuổi và sự khác biệt về lĩnh vực hoạt động, họ vẫn tìm thấy sự đồng điệu. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và lãng mạn.

Năm 2017, cặp đôi chính thức kết hôn trong một đám cưới riêng tư, ấm cúng tại nhà riêng ở Los Angeles. Sự kiện này đã trở thành một trong những "cái kết có hậu" đẹp nhất trong làng giải trí và công nghệ. Hiện tại, hai vợ chồng tỷ phú có 3 con trai. Ngoài ra Evan Spiegel cũng là cha dượng của cậu con trai đầu lòng của Miranda với chồng cũ Orlando Bloom.

Thành công của Evan Spiegel không chỉ đến từ may mắn. Đó là kết quả của sự quyết đoán, tầm nhìn và khả năng chấp nhận rủi ro. Khi thế giới công nghệ chê bai ý tưởng của anh, anh đã dám dứt áo ra đi khỏi một trường đại học danh tiếng để theo đuổi đam mê. Khi Facebook ngỏ lời mua lại Snapchat với giá 3 tỷ USD, anh đã từ chối thẳng thừng, một quyết định táo bạo mà ít ai dám làm vào thời điểm đó. Quyết định này cho thấy sự tự tin tuyệt đối vào tiềm năng của Snapchat và tầm nhìn dài hạn của mình.